Kauno apskrities policija ir vėl sukvietė studentus į „(Įsi)važiuok Kaune“

Dėmesio centre – sudėtingas rudens laikotarpis
Kaip pabrėžia pareigūnai, rudens pradžia yra vienas intensyviausių ir sudėtingiausių laikotarpių keliuose – išauga eismo srautai, daugėja skubančių vairuotojų, tad būtina nuolat priminti apie saugų judėjimą ir Kelių eismo taisykles. Taip pat ilgėja tamsus paros metas, kuomet anksčiau temsta, ilgiau ryte išlieka tamsu.
„Norime, kad studentai įsilietų į Kauno gatves ne tik su gera nuotaika, bet ir su nuolat lydinčiu atsakingumu. Tokios prevencinės iniciatyvos yra puiki galimybė prisiminti svarbiausias taisykles ir formuoti saugaus eismo kultūrą“, – teigė Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas Povilas Maila.
„Tikimės, kad šiandien jūsų ginti nereikės, bet jeigu nutiks nelaimė – visada apginsime“, – atidarydamas naktinę edukacinę pramogą juokavo Kauno apskrities policijos vadovas Mindaugas Akelaitis, pridurdamas, jog ne tik šią, pramogų kupiną, naktį dalyviai saugotų save kelyje, bet tai darytų kiekvieną dieną. „O jei prireiks – mes visada padėsime“, – turiningo laiko linkėdamas į startą išlydėjo jis.
Praktinės ir naudingos užduotys
Kaip pranešė policija, renginyje dalyvavo beveik dvi dešimtys komandų iš įvairių Kauno aukštųjų mokyklų. Viena jų sudaryta iš užsieniečių, studijuojančių Kaune. Renginyje netrūko praktinių bei kūrybinių užduočių, skirtų išbandyti tiek orientacinius įgūdžius mieste, tiek žinias apie eismo saugumą. Komandų laukė policijos pareigūnų ir renginio partnerių paruošti iššūkiai, skirti tiek praktinių įgūdžių patikrinimui, tiek žinių pagilinimui.
Pirmoji stotelė – Kauno klinikų Skubios pagalbos skyrius, kur studentus pasitiko medikai. Čia orientacinių žaidynių dalyviai prisiminė, kaip tinkamai suteikti pagalbą sužeistam draugui. Antroji stotelė – viena avaringiausių Kauno miesto vietų, Pramonės–Taikos prospekto žiedinė sankryža. Kartu su Kelių policijos skyriaus pareigūnais studentai modeliavo, kaip taisyklingai važiuoti šioje sankryžoje. Po to dalyviai vyko į Dariaus ir Girėno stadioną, kur jų laukė užduotys su girtumo akiniais bei manekeno tempimas nustatytą atstumą – užduotis, patikrinusi ir dalyvių fizinį parengtumą, prireikus pagalbos draugui, artimajam ar kitam eismo dalyviui. Studentų ekipažai taip pat lankėsi Dainų slėnyje, kur sprendė logines bei skaičiavimo užduotis, patikrindami savo greitos orientacijos gebėjimus. Galiausiai, finišo taškas buvo Lietuvos policijos mokykla Mastaičiuose. Čia studentai atliko vairavimo užduotis bei Kelių eismo taisyklių prisiminimo testus.
Šių metų varžybų pirmąją vietą iškovojo Laura Grigaitytė, Marta Makselytė bei Marius Bernatavičius, atstovavę Mykolo Romerio universitetui ir Kauno kolegijai. „Su visos komandos užsidegimu važiavome laimėti, nors ir dalyvavome pirmą kartą. Dėkojame organizatoriams už puikiai suorganizuotą renginį ir tikimės susimatyti kitais metais!” – savo įspūdžiais dalijosi laimėjusi komanda.
Kauno policijos pareigūnai džiaugiasi aktyviu studentų dalyvavimu ir primena: rudens sezonas keliuose reikalauja ypatingo dėmesio, tad svarbiausia – saugoti save ir kitus bei nuolat prisiminti Kelių eismo taisykles.
Naujausi komentarai