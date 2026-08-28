 Kaunietė: tai panašu į medžių žalojimą

Kaunietė: tai panašu į medžių žalojimą

2026-08-28 13:44
Arūnas Dambrauskas

Perkūno alėjoje genimi medžiai. Alėjos gyventoja Sigita tvirtino, kad kai kurie medžiai neteko apie 80 proc. lajos, o gatvėje mažėja jaukumo ir paukščių.

Atvyko: Perkūno alėjoje pasirodę genėtojai pradžiugino ne visus gyventojus.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Genėjimas buvo pradėtas penktadienį – prieš šeštadienį praūžusią audrą. Darbai tęsėsi ir po audros. Kai kurių medžių lajos buvo genimos pirmadienį ir antradienį.

Šalia genimų medžių esančiame name gyvenanti Sigita neslėpė, kad pirmą kartą per 25 metus genėjimas jai atrodo nepriimtinas.

Pokyčiai: po genėjimo medžių laja sumažėjo.
Pokyčiai: po genėjimo medžių laja sumažėjo. / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

„Kai kur ant medžių liko tik kelios šakos. Medžių lajos aukštai sudarydavo vientisą žalia masyvą. Dabar to nebeliko. Sumažėjo ir buvusio jaukumo. Manau, bus pakenkta ir paukščių gyvenimo sąlygoms. Negaliu suprasti, kodėl taip padaryta. Seniau genėdavo, kad šakos nekliudytų laidų, bet dabar labiau panašu į medžių žalojimą“, – tvirtino Perkūno alėjos gyventoja.

Situaciją pakomentavo Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė: „Perkūno alėjoje vykdomi suplanuoti želdinių tvarkymo darbai. Jų metu šalinami blogos būklės medžiai, o jų vietoje bus pasodinti nauji medeliai. Informacija apie pašalinamus 80 proc. medžio lajos nėra tiksli.“

Norite pranešti naujieną? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Perkūno alėja
medžių genėjimas
Medžių laja
skaitytojo naujiena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų