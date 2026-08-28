Kaunietė: tai panašu į medžių žalojimą

Genėjimas buvo pradėtas penktadienį – prieš šeštadienį praūžusią audrą. Darbai tęsėsi ir po audros. Kai kurių medžių lajos buvo genimos pirmadienį ir antradienį.
Šalia genimų medžių esančiame name gyvenanti Sigita neslėpė, kad pirmą kartą per 25 metus genėjimas jai atrodo nepriimtinas.
„Kai kur ant medžių liko tik kelios šakos. Medžių lajos aukštai sudarydavo vientisą žalia masyvą. Dabar to nebeliko. Sumažėjo ir buvusio jaukumo. Manau, bus pakenkta ir paukščių gyvenimo sąlygoms. Negaliu suprasti, kodėl taip padaryta. Seniau genėdavo, kad šakos nekliudytų laidų, bet dabar labiau panašu į medžių žalojimą“, – tvirtino Perkūno alėjos gyventoja.
Situaciją pakomentavo Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė: „Perkūno alėjoje vykdomi suplanuoti želdinių tvarkymo darbai. Jų metu šalinami blogos būklės medžiai, o jų vietoje bus pasodinti nauji medeliai. Informacija apie pašalinamus 80 proc. medžio lajos nėra tiksli.“
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