 Kauniečiai išsiilgo saulės: Lampėdžio paplūdimyje – neregėta lankytojų minia

Kauniečiai išsiilgo saulės: Lampėdžio paplūdimyje – neregėta lankytojų minia

2026-06-20 21:59
Valdas Kasperavičius

Šių metų pavasaris ir vasaros pradžia pašykštėjo šiltų, saulėtų orų. Todėl itin šiltas šeštadienis nudžiugino saulės spindulių pasiilgusius kauniečius. Daugybė jų šiandien ilsėjosi prie vandens telkinių.

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Nuo politikos
iki kultūros

Šeštadienį Kaune oro temperatūra pakilo iki 28 laipsnių, todėl gyventojai nugulė miesto paplūdimius. Ypač daug poilsiautojų susirinko prie Lampėdžio ežero, nes paplūdimiai prie jo sutvarkyti, prižiūrimi. Atvykusieji gali ne tik pasideginti, bet ir bristi į vandenį maudytis. Vandens temperatūra Lampėdžio ežere šiandien buvo 19 laipsnių šilumos. 

Valdo Kasperavičiaus nuotr.

Daugiausia kauniečių ir miesto svečių šiandien suplūdo į Lampėdžių 3-iąjį paplūdimį, esantį šalia kempingo. Tačiau labai daug jų buvo ir kitoje Lampėdžio ežero pusėje esančiuose paplūdimiuose.

Tiek daug žmonių, kiek jų šiandien susirinko Lampėdžiuose, šiais metais dar nebuvo. Poilsiautojų susirinko kaip karštą dieną Palangoje prie jūros. Vėliau atvykusiems net reikėjo ieškoti vietos, kur pasitiesti užtiesalą, nes žmonės gulėjo visiškai šalia vieni kitų.

Valdo Kasperavičiaus nuotr.

Tarp besiilsinčiųjų matėsi nemažai atvykėlių iš įvairių šalių. Kai kurios merginos ir moterys pliaže buvo su nedideliais šunimis, nors į šį paplūdimį oficialiai gyvūnus vestis draudžiama. Šunų kaimynystė patinka ne visiems žmonėms. Kaune su augintiniais galima maudytis Kauno marių antrajame paplūdimyje.

Lampėdžių 3-iajame paplūdimyje lankiausi po 15-os valandos. Žmonės ilsėjosi ramiai, girtuokliaujančių ir triukšmaujančiųjų nesimatė.

 

 

 

Šiame straipsnyje:
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Neptūnas
Oho kiek nebijančių saulės!
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