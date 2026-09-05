 Kaune – vaikų bėgimas, lėšos – sunkiai sergančiam keturmečiui

Kaune – vaikų bėgimas, lėšos – sunkiai sergančiam keturmečiui

2026-09-05 11:59
Jurgita Šakienė

Šeštadienį Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos manieže rikiavosi mažieji bėgikai ir jų tėveliai. Visi jie prisidėjo prie svarbios iniciatyvos. Šių metų labdaros bėgimo „Vaikai vaikams“ startinis dalyvio mokestis, pervestas Rimanto Kaukėno paramos grupei, virto auka ketverių metų Nojui.

<span>Kaune – vaikų bėgimas, lėšos – sunkiai sergančiam keturmečiui</span>
Kaune – vaikų bėgimas, lėšos – sunkiai sergančiam keturmečiui / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Berniukas serga cerebriniu paralyžiumi. Jo šeimai žodis „judėti“ turi visai kitą reikšmę nei daugeliui mūsų. Tai, ką kiti vaikai padaro beveik negalvodami, iš Nojaui pareikalauja daug darbo, kantrybės ir didelių nuolatinių pastangų.

Bėgimo organizatoriai – Kauno sporto mokykla „Startas“ kartu su Rimanto Kaukėno paramos grupe. Renginiu siekta suburti žmones bendram tikslui ir parodyti vaikams, kad pagalba kitam gali būti neatsiejama nuo kasdienio gyvenimo.

Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, dalyviai galėjo rinktis 500 metrų, 1 kilometro arba 5 kilometrų distanciją.

Šis bėgimas vaikams ir šeimoms galbūt tapo paskata daugiau judėti ir stiprėti, tačiau renginys neabejotinai daug ką pakeis Nojaus gyvenime. Viena iš priemonių, kurios galėtų prisidėti prie berniuko reabilitacijos, – žemo intensyvumo lazerinės terapijos aparatas. Jam įsigyti reikia beveik 8 tūkst. eurų.

Paaukoti galima ir nedalyvaujant bėgime:

https://app.greet.menu/donation/WWWYyqCmXvpy

Rimanto Kaukėno paramos grupės fondas

LT147290099086499744

Citadele bankas

Paskirtis: PARAMA VAIKAI VAIKAMS.

Šiame straipsnyje:
parama vaikams
vaikų bėgimas
Rimanto Kaukėno fondas

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