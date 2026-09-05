Kaune – vaikų bėgimas, lėšos – sunkiai sergančiam keturmečiui

Berniukas serga cerebriniu paralyžiumi. Jo šeimai žodis „judėti“ turi visai kitą reikšmę nei daugeliui mūsų. Tai, ką kiti vaikai padaro beveik negalvodami, iš Nojaui pareikalauja daug darbo, kantrybės ir didelių nuolatinių pastangų.
Bėgimo organizatoriai – Kauno sporto mokykla „Startas“ kartu su Rimanto Kaukėno paramos grupe. Renginiu siekta suburti žmones bendram tikslui ir parodyti vaikams, kad pagalba kitam gali būti neatsiejama nuo kasdienio gyvenimo.
Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, dalyviai galėjo rinktis 500 metrų, 1 kilometro arba 5 kilometrų distanciją.
Šis bėgimas vaikams ir šeimoms galbūt tapo paskata daugiau judėti ir stiprėti, tačiau renginys neabejotinai daug ką pakeis Nojaus gyvenime. Viena iš priemonių, kurios galėtų prisidėti prie berniuko reabilitacijos, – žemo intensyvumo lazerinės terapijos aparatas. Jam įsigyti reikia beveik 8 tūkst. eurų.
Paaukoti galima ir nedalyvaujant bėgime:
https://app.greet.menu/donation/WWWYyqCmXvpy
Rimanto Kaukėno paramos grupės fondas
LT147290099086499744
Citadele bankas
Paskirtis: PARAMA VAIKAI VAIKAMS.
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