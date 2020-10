Kaune pradeda kursuoti pirmasis iš 100 hibridinių autobusų

Aukštai iškelta kokybės kortelė

„Viešojo transporto ateitis neatsiejama nuo tvarių ir ekologiškų sprendimų. Pastaruosius kelerius metus vykstantys pokyčiai ir solidžios investicijos ne tik sumažins kaštus, triukšmo ir aplinkos taršą, bet svarbiausia – užtikrins komfortišką susisiekimą kauniečiams ir miesto svečiams.

Esame bemaž pirmasis miestas Europoje, kuriame važinės toks kiekis modernių hibridinių autobusų ir manau, kad tai – ne pabaiga. Šie pokyčiai žymi dar aukštesnius standartus mūsų miesto viešajame transporte“, – apie naujausią „Kauno autobusų“ pirkinį kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Kiekvieną dieną Kaune skaičiuojama apie 150–200 tūkst. kelionių miesto autobusais ir troleibusais, todėl renkantis naują tiekėją atsižvelgta ne tik į kainos ir kokybės santykį, bet ir ilgalaikes degalų bei aptarnavimo sąnaudas.

Po daugiau kaip pusmetį trukusio konkurso, pernai lapkritį, „Kauno autobusai“ sudarė 23,5 mln. eurų sutartį su Vokietijos gamintojo atstovu Lietuvoje, bendrove „Adampolis“, dėl šimto „MAN Lion’s City 12“ autobusų. Tokio masto pirkimas – rekordinis Kauno miesto istorijoje.

Sukurtas keleivių komfortui

„Dar prieš penkerius metus galėjome tik pasvajoti, kad sugebėsime pasiūlyti tokios paslaugos kokybę mūsų miesto gyventojams ir svečiams. Esu įsitikinęs, kad po kelerių metų, įgyvendinus visus pagrindinius projektus, mūsų miesto viešasis transportas bus vertinamas ne tik kauniečių, bet ir rodomas kaip pavyzdys visame regione“, – vykstančius pokyčius „Kauno autobusų“ parke komentavo bendrovės generalinis direktorius Mindaugas Grigelis.

Erdvus, 100 keleivių talpinantis, hibridinis „MAN Lion‘s City 12“ turi viską, ko gali tikėtis vis reiklesni viešojo transporto keleiviai. Jų patogumui autobuse veikia pajėgi salono šildymo sistema, o karštomis dienomis vėsina kondicionierius.

MAN gamyklos inžinierių sukurtoje transporto priemonėje yra 28 sėdimos vietos su specialiai Kauno viešajam transportui sukurtu ilgaamžiu, lengvai valomu vilnos audiniu, kuris papildomai padengtas antibakterine danga. Komforto detales salone papildo ir USB jungtys mobiliesiems prietaisams įkrauti.

72 stovimomis vietomis ir atskira erdve vežimėliui aprūpintas autobusas keleivius pasitiks su neslidžia bei jaukumo suteikiančia medžio parketo imitacijos grindų danga. Stabilumo ir papildomo saugumo suteikia į autobuso salono dizainą integruoti bei skirtinguose aukščiuose išdėstyti ovalaus profilio turėklai.

„MAN Lion’s City 12“ autobusas taip pat pritaikytas žmonėms su negalia – galvojant apie silpnaregius, čia įrengti du aukštos raiškos monitoriai bei ryškiai baltų šviesos diodų maršrutų rodyklės.

Stotelių pavadinimus bei kitą su maršrutu susijusią informaciją transliuoja aštuonių garsiakalbių sistema. Trejos plačios dvigubos durys leis į žemagrindę transporto priemonę lengviau patekti žmonėms su neįgaliųjų vežimėliais bei tėveliams su kūdikiais.

Tylus ir draugiškas aplinkai

Lyginant su iki šiol Kaune važiuojančiais senesniais autobusais, naujieji MAN’ai juos ženkliai pranoksta. Hibridiniam autobusui sustojus, variklis užgęsta, todėl taupiau naudojami degalai ir atitinkamai mažėja tarša aplinkai. Visų sistemų veikimą užtikrina efektyvi baterija, padedanti autobusui tyliai pajudėti iš vietos. Skaičiuojama, kad šios technologijos dėka bus sudeginama iki trečdalio mažiau degalų.

Hibridiniai autobusai varomi moderniais „Euro 6d“ varikliais su naujausia „MAN EfficientHybrid“ technologija. Jų CO2 emisija sudaro apie 790 gramų vienam kilometrui, tačiau, įvertinus transporto priemonės svorį ir vežamų keleivių skaičių, naujasis miesto pirkinys yra net 7 kartus draugiškesnis aplinkai nei vidutinio lengvojo automobilio ekipažas.

„Kauno autobusų“ atstovai juokauja, kad gatvėse, kur eismas intensyviausias, autobusas „valys orą“, kadangi hibrido išmetamų dujų koncentracija bus mažesnė nei tų, kurias teks įsiurbti išmetamas kitų transporto priemonių.

Moderni kritinio stabdymo sistema užtikrins dar saugesnes keliones. Naujos kartos amortizatoriai ir nepriklausoma priekinė ratų pakaba kelio dangos nelygumų pojūčius sumažins iki minimumo. Erdvi ir ergonomiška kabina taip pat pagerins vairuotojų darbo sąlygas. Tuo pačiu ji veiks kaip papildomas apsauginis barjeras nuo galimo virusų ar kitų infekcijų plitimo.

Keleivių saugumą užtikrins keturių didelės raiškos vaizdo kamerų sistema su priekyje sumontuotu registratoriumi, fiksuojančiu vaizdą autobuso priekyje.

Iš karto po oficialaus pristatymo pirmasis „MAN Lion’s City 12“ hibridas prisijungė prie kitų miesto autobusų. Kauniečiai jau gali išmėginti šį miesto pirkinį vykdami anksčiausiai prasidedančiu ir vėliausiai dieną pabaigiančiu 29G maršrutu iš miesto centro į Kauno oro uostą.

Viešojo transporto sistemos modernizavimas

Per paskutinius 5 metus į autobusų ir troleibusų parko bei jiems skirtos infrastruktūros atnaujinimą Kauno mieste investuota daugiau kaip 65 mln. eurų. Vos per kelerius metus nupirkta 50 mažesnės talpos „Mercedes-Benz“ ir 25 „Temsa LF12“ autobusai bei 85 „Solaris“ troleibusai.

Prie jų svariai prisidėjo šimtas naujų „MAN Lion’s City 12“ hibridų. Pusė jų keleivius Kaune pradės vežti dar šiemet, o likusius gamintojas įsipareigojo pristatyti iki kitų metų gegužės.

„Viso „Adampolio“ vardu galiu pasakyti, kad labai džiaugiamės galėdami prisidėti prie tokių reikšmingų pokyčių Kauno miestui. Šis produktas eina koja kojon su mūsų kaip įmonių grupės vizija. Elektra varoma netarši technika yra ateitis ir tą ateitį mes turime visas galimybes įgyvendinti. Labai tikimės, kad tokia puikia iniciatyva paseks ir kiti Lietuvos miestai“, – ateities viziją pozityviai piešė UAB „Adampolis“ vadovas Vidas Čebatavičius.

Per ateinančius metus bendrovė „Kauno autobusai“ suplanavusi tęsti alternatyvų paieškas, kurios pakeistų 78 seniausius miesto autobusus. Šiuo metu žvalgomasi ir planuojama išbandyti dar bent kelių gamintojų elektrinius autobusus. Tarp jų – itin maža triukšmo ir oro tarša pasižymintys „Scania“ ir „Yutong“ modeliai.

Pagrindinis Kauno miesto keleivių vežėjas nuolat siekia modernizuoti transporto parką, maršrutų žemėlapius bei laikus. Be to, artimiausiu metu planuojama atnaujinti elektroninio bilieto sistemą bei „Kauno autobusų“ sukurtą programėlę „Žiogas“, kuria per mėnesį atsiskaitoma už daugiau kaip pusę milijono kelionių miesto viešuoju transportu.