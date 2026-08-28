Kaune – naujų ugdymo įstaigų bumas

Didžiausias Kauno darželis
Romainiuose, Girios g. 37, veiksmas prasidėjo dar 2024 metų gale. Šiandien „nuo nulio“ pastatytas naujasis darželis „Vėjukai“ – didžiausia Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaiga ir viena didžiausių tokio tipo įstaigų Lietuvoje – jau pasiruošęs mažųjų sutikimui.
Modernus, vieno aukšto A++ energinio naudingumo klasės pastatas antraisiais namais taps 250 vaikų. Čia įrengta 14 grupių – šešios lopšelio ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė. Darželyje dirbs apie 70 darbuotojų.
Kiekvienai grupei suprojektuotos atskiros ugdymo ir poilsio erdvės, turinčios atskirus išėjimus į vidinį kiemelį, kuriame įrengtos žaidimų ir poilsio zonos. Ugdymo įstaigoje įrengti ir specialistų kabinetai, universali salė, virtuvė bei kitos reikalingos erdvės.
Darželio direktorė Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė tikina, kad nerimauti dėl nebaigtų darbų nebereikia – įstaiga visiškai pasiruošusi mažųjų sutikimui.
„Atrodo, dar visai neseniai čia buvo statybų aikštelė, o šiandien jau laukiame vaikų. Norime, kad nuo pirmosios dienos jie čia jaustųsi saugūs, laukiami ir savi. Mes darome nuo pat pradžių viską su didele šiluma ir meile, kad patenkintume kauniečių lūkesčius – ir mažųjų, ir suaugusiųjų. Kartu su visa komanda labai nekantraujame pradėti kurti šio darželio istoriją“, – džiaugėsi direktorė.
Naujasis darželis statytas pagal šiuolaikinius energinio efektyvumo ir prieinamumo standartus, daug dėmesio skiriant ne tik pastatui, bet ir aplinkai, kurioje vaikai praleis didžiąją dienos dalį.
„Medeinos“ pradinė mokykla
Lygiagrečiai Aleksote naujam gyvenimui paruošti ir abu „Medeinos“ mokyklos-darželio padaliniai – M. Yčo 2 ir Dvarų g. 49, čia darbai startavo 2025 m. pavasarį. M. Yčo gatvėje esančioje mokykloje įsikurs 12 pradinių klasių.
„Švietimas yra viena tų sričių, kur rezultatas matuojamas ne pastatų skaičiumi, o tuo, kaip čia jaučiasi vaikai. Šiandien galime pasakyti – darbai baigti, durys atvertos, o modernias ir saugias erdves jau kitą savaitę pripildys vaikų klegesys. Tai ir yra viena svarbiausių mūsų investicijų krypčių, norime, kad miesto vaikai galėtų mokytis, augti ir kurti savo pirmuosius prisiminimus šiuolaikiškoje ir modernioje aplinkoje“, – akcentavo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Čia iš pagrindų pasikeitė mokymosi aplinka – įrengtos modernios klasės su reguliuojamo aukščio baldais, kondicionavimo sistema, specialistų kabinetai, atnaujintos sporto erdvės, įrengti dušai ir atskiri persirengimo kambariai, valgykloje įdiegtas švediško stalo principas.
Kaip skelbė savivaldybė, ypatingas dėmesys skirtas ir vaikų saugumui bei komfortui. Į mokyklos teritoriją mokiniai ir personalas galės patekti tik su specialiais elektroniniais leidimais, klasėse įrengtos elektrinės žaliuzės, patalpose sumontuoti akustiniai sprendiniai, atlikti garso tyrimai.
Mokykloje įrengtas liftas, užtikrinantis patogų judėjimą žmonėms su negalia, o lauke vaikų lauks sporto ir poilsio erdvės.
Darželio atgimimas
Dvarų gatvėje įsikūręs „Medeinos“ lopšelis-darželis po atnaujinimo pasikeitė iš pagrindų. Anksčiau čia veikė vos trys grupės, kuriose buvo ugdoma 60 vaikų, o pastato plotas siekė vos 365 kv. metrus. Dabar beveik 1850 kv. metrų ploto erdvėse įrengta 11 grupių.
Kai žiūriu į dabartinį rezultatą, net sunku patikėti, kaip stipriai viskas pasikeitė.
„Kai žiūriu į dabartinį rezultatą, net sunku patikėti, kaip stipriai viskas pasikeitė. Dabar turime erdves, apie kurias anksčiau galėjome tik svajoti. Viskas paruošta nuo A iki Z, startuosime pilnu pajėgumu. Labai džiaugiamės ir labiausiai laukiame vaikų“, – sakė „Medeinos“ mokyklos-darželio direktorė Larisa Bukinienė.
Pastate veiks keturios lopšelio, viena priešmokyklinio ir šešios ikimokyklinio ugdymo grupės. Kiekvienai jų įrengtos atskiros ugdymo, poilsio ir žaidimų erdvės. Darželis pritaikytas ir įvairių poreikių mažiesiems – tam skirtas specialus sensorinis kambarys, o vaikų aktyvumui skirta sporto salė, kartu atliekanti ir aktų salės funkciją.
Gerokai pasikeitė ir lauko erdvės – įrengtos spalvingos žaidimų aikštelės, kupolas įvairiems užsiėmimams, kiekvienai grupei numatytos atskiros žaidimų zonos ir pavėsinės.
Darželyje pasirūpinta ir virtuve – maistas bus gaminamas vietoje. Suburtas ir visas darbuotojų kolektyvas, kuris jau laukia mažųjų kauniečių.
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