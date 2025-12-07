Kaune jautriai pagerbtos dvi nužudytos merginos

Kauniečius bei visus neabejingus įvykusiai tragedijai gruodžio 7-ąją čia sukvietė pirmosios dvi moterys – mama ir dukra, pirmos stojusios į akistatą su įtariamu žudiku per jo paieškas Kalniečių parke.
Prašydamos žmones vėl susiburti kilniam tikslui, tarstelėjo, kad tie, kurie atsilieps į šį kvietimą, atsineštų du dalykus: žvakelę ir baltą gėlės žiedą.
Prie minėtos šventovės susirinko minia žmonių. Tarp kurių – ir policijos pareigūnai. Jie uždegė žvakes ir dėjo šalia atsineštus gėlių žiedus. Šiuo jautriu gestu pagerbtos dvi nužudytos jaunos merginos.
Primename, kad Kauno apylinkės teismas sekmadienio, gruodžio 7-osios, rytą išnagrinėjo prokurorės prašymą ir dviejų merginų nužudymu įtariamam B. Mikutavičiui skyrė trijų mėnesių suėmimą.
Anot teisėsaugos, 29-erių vyras įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas.
Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
