Kaune – intensyvus pasirengimas žiemos šventėms

Startas šventėms
Oficialiai pranešta, kad Kaunas pirmasis Lietuvoje įžiebs pagrindinę miesto Kalėdų eglę.
Eglutė visų gražumu turėtų suspindėti lapkričio 22 dieną ir tai bus startas žiemos švenčių sezonui.
Tačiau šiomis dienomis Kauno širdyje kol kas vyrauja darbinis bruzdesys ir pluša darbininkai bei burzgia technika. Stengiamasi sutvarkyti didesnius grindinio plotus, kad eglutės įžiebimo šventės dalyviams būtų daugiau erdvės. Grindinio vietos, kurios iki šventės liks neatnaujintos, bus aptvertos specialiomis užtvaromis.
Laiko – nedaug
Šeštadienį Rotušės aikštėje darbavosi kelios dešimtys aikštę remontuojančių darbininkų.
Judru buvo ir prie eglės. Čia sutikome ir pagrindinę žaliaskarės apdaro kūrėją floristę Kristiną Rimienę. Ji patarinėjo didžiules konstrukcijas prie eglės statantiems vyrams.
„Šios konstrukcijos reikalingos, kad galėtumėme ant eglutės užkelti art deco stilistikos ornamentus, kurie baigiami parengti ir laukia savo eilės keliauti prie eglutės. Iš keturių segmentų formuojama konstrukcijų visuma yra labai svarbi“, – paaiškino K.Rimienė.
Ji atkreipė dėmesį, kad laiko nėra daug, todėl darbai prie eglutės vyksta ir savaitgalio dienomis.
„Eglę turime papuošti iki lapkričio 19 dienos. 22 – dieną įžiebimas. Visus savo darbų etapus esame suplanavę. Dirba dvi komandos. Viena prie eglės, kita – dirbtuvėse“, – sakė pašnekovė.
Nestigo iššūkių
K. Rimienė neslėpė jaučianti jaudulį ir tam tikrą įtampą.
„Planavome, kad eglė bus kiek aukštesnė nei 17 metrų. Kai nupjovėme ir tiksliai pamatavome, konstatavome, kad medis yra beveik 18 metrų aukščio. Ir kai pamatai tokių gabaritų medį ir turi pasirūpinti, kad jis būtų atvežtas, pastatytas, papuoštas ir džiugintų miestą, suprantama, jog kyla klausimų, ar viskas pavyks sklandžiai. Viskas priklauso nuo organizavimo, nuo komandos, nuo komandos veiksmų sustigavimo ir suvaldymo. Bet dabar eglė jau stovi ir tas man šiek tiek grėsmingai atrodęs etapas jau yra baigtas“, – džiaugėsi K. Rimienė.
Pasak pašnekovės, netikėtų iššūkių suteikia ir didžiulio medžio papuošimo darbai.
„Pasirengimo eigoje teko šiek tiek adaptuoti konstruktyvo projektą. Dabar, kaip matote, rengiamės papuošti eglutę, viskas vyksta labai tiksliai pagal planą ir pagal projektą, tačiau negali visko iš anksto numatyti, nes medis turi savo specifinę lają, šakotumą, nežinai, kaip tos šakos išsidėstys ir kaip ant susikomponuos ornamentai. Ar bus taip, kaip sugalvojau, ar ne visai taip. Žiūrėsim, kaip iš tikrųjų viskas atrodys“, – apie eglės puošimo ypatumus kalbėjo K.Rimienė.
Labai svarbus yra ne tik eglės grožis, bet ir jos saugumas, nes aplinkui nuolat bus daug žmonių.
„Stovą projektavo miesto pasamdyti inžinieriai. Su jais ne kartą bendravau. Mane patikino, kad yra įmūrytas trijų tonų blokas, viskas sutvirtinta reikiamais varžtais. Dėl eglės stabilumo dar darysime specialias atotampas“, – pabrėžė K. Rimienė.
Ruošia čiuožyklą
Neįprasti darbai savaitgalį vyko ir Kauno Vienybės aikštėje, kur planuojama įrengti čiuožyklą.
Čia atvežta ir išpilta tonos smėlio. Šeštadienį statybinė techniką smėlį sklaidė po visą numatytą čiuožyklos plotą.
„Dirbame šeštadienį, nes laukia daug darbų. Smėlis bus išsklaidytas su tam tikru nuolydžiu. Mūsų užduotis bus baigta. Paskui čia dirbs kiti čiuožyklą rengiantys specialistai“, – sakė vienas iš aikštėje besidarbuojančios bendrovės atstovų.
Kol kas neaišku, kada Vienybės aikštėje bus galima šokti į pačiūžas ir praskrieti naujuoju ledu.
Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė atkreipė dėmesį, kad dabartinės technologijos leidžia ledą turėti ir tada, kai lauke nėra labai didelės minusinės temperatūros.
„Vis dėlto, šiek tiek vėsesnio oro reikės tam, kad ledas būtų „užaugintas“. Tam, kad lauko čiuožykla galėtų veikti šventiniu laikotarpiu, reikia, kad maždaug dvi savaites vidutinė oro temperatūra būtų bent apie 5 laipsnius, tada suformuojamas tinkamas ledo storis, kuris pasitelkiant technologijas gali būti palaikomas ir prie kiek didesnės oro temperatūros“, – paaiškino savivaldybės atstovė.
