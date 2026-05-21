Kaune augant būsto ir paslaugų kainoms, gyventojai dažniau renkasi paskolas suplanuotiems pirkiniams

Ekonomistai pastebi, kad augančios paslaugų, remonto ir būsto išlaikymo kainos skatina gyventojus ieškoti lankstesnių finansinių sprendimų. Statistikos departamento duomenimis, statybos ir remonto darbų kainos Lietuvoje per pastaruosius trejus metus išaugo daugiau nei 20 proc., o tai ypač jaučia didmiesčių gyventojai. Kaune aktyviai atnaujinami tiek senesni daugiabučiai, tiek individualūs namai, todėl daliai gyventojų vien santaupų nebepakanka.
Paskolos vis dažniau naudojamos planuotiems sprendimams
Finansų specialistai pastebi, kad keičiasi ir pats skolinimosi tikslas. Šiandien paskolos dažniau naudojamos ne spontaniškam vartojimui, o iš anksto suplanuotiems sprendimams. Gyventojai skolintis renkasi:
- būsto remontui,
- paskola automobiliui,
- energinio efektyvumo gerinimui,
- didesniems šeimos pirkiniams,
- refinansavimas.
Ypač tai pastebima Kaune, kur aktyvi nekilnojamojo turto rinka skatina žmones investuoti į savo būstą. Daugelis renkasi atnaujinti senesnius butus ar namus vietoj naujo būsto pirkimo, nes naujos statybos kainos mieste išlieka aukštos. NT rinkos analitikų teigimu, vidutinė naujos statybos būsto 1 kv. m kaina Kaune 2026 m. jau priartėjo prie Vilniaus lygio tam tikruose rajonuose.
Esant tokiai situacijai daliai gyventojų tampa racionaliau investuoti į jau turimą būstą. Vis dėlto net ir nedidelis remontas šiandien gali kainuoti kelis ar net keliolika tūkstančių eurų, todėl žmonės ieško būdų išskaidyti šias išlaidas ilgesniam laikotarpiui.
Augančios energijos kainos keičia gyventojų prioritetus
Dar vienas svarbus aspektas – energijos kainos. Nors situacija Europoje stabilizavosi labiau nei 2022–2023 m., ekonomistai vis dar įspėja apie galimus svyravimus pasaulinėse energijos rinkose. ECB analizė rodo, kad geopolitiniai konfliktai ir tiekimo sutrikimai gali greitai paveikti naftos ir dujų kainas, o tai tiesiogiai atsiliepia gyventojų išlaidoms.
Kaune tai ypač aktualu senesnės statybos daugiabučių gyventojams, kurie žiemos sezonu susiduria su didesnėmis šildymo sąskaitomis. Dėl šios priežasties vis daugiau žmonių investuoja į:
- langų keitimą,
- šilumos izoliaciją,
- efektyvesnes šildymo sistemas,
- saulės elektrines individualiuose namuose.
Tokios investicijos ilgainiui leidžia sumažinti mėnesines išlaidas, tačiau pradiniai įrengimo ar remonto kaštai dažnai būna reikšmingi. Todėl daliai gyventojų paskolos tampa būdu greičiau įgyvendinti energinį efektyvumą gerinančius sprendimus, nelaukiant daugelio metų, kol bus sukaupta visa reikalinga suma.
Automobilis Kaune vis dar išlieka būtinybe
Nors mieste gerėja viešojo transporto infrastruktūra, daugeliui kauniečių automobilis išlieka būtina kasdienio gyvenimo dalimi. Ypač tai aktualu gyvenantiems už miesto ribų ar dirbantiems skirtingose miesto dalyse. Automobilių rinkos ekspertai pastebi, kad po pandemijos laikotarpio naudotų automobilių kainos išliko aukštesnės nei anksčiau, o naujų automobilių pristatymo terminai kai kuriais atvejais vis dar yra ilgesni.
Dėl to žmonės vis dažniau ieško lankstesnių finansavimo galimybių. Finansų rinkos dalyviai pastebi, kad gyventojai šiandien daug aktyviau lygina skirtingus pasiūlymus ir vertina ne tik mėnesinę įmoką, bet ir bendrą paskolos kainą. Tai rodo augantį finansinį raštingumą ir atsakingesnį požiūrį į skolinimąsi.
Finansinis lankstumas tampa svarbesnis už pačią paskolos sumą
Ekspertų teigimu, viena ryškiausių pastarųjų metų tendencijų – gyventojams vis svarbesnis tampa finansinis lankstumas. Žmonės nori turėti galimybę:
- pasirinkti tinkamą grąžinimo terminą,
- koreguoti įmokas pagal situaciją,
- palyginti skirtingų kreditorių pasiūlymus.
Tai ypač aktualu šiandien, kai ekonominė aplinka išlieka neapibrėžta. Palūkanų normos Europoje išlieka aukštesnės nei prieš kelerius metus, todėl gyventojai atsargiau vertina ilgalaikius finansinius įsipareigojimus. Dėl šios priežasties vis daugiau žmonių renkasi platformas, kurios leidžia vienoje vietoje palyginti skirtingus pasiūlymus ir rasti jų situacijai tinkamiausią variantą.
Daugiau apie skirtingas paskolos galimybes ir finansavimo sprendimus galima rasti specializuotose platformose, leidžiančiose greitai įvertinti rinkoje esančius pasiūlymus.
Atsakingas skolinimasis išlieka svarbiausiu principu
Nors požiūris į skolinimąsi keičiasi, finansų ekspertai pabrėžia, kad svarbiausias principas išlieka tas pats – atsakingas skolinimasis. Tai reiškia, kad prieš priimant sprendimą būtina įvertinti:
- savo pajamas,
- turimus finansinius įsipareigojimus,
- galimus ateities pokyčius.
Lietuvos bankas rekomenduoja, kad mėnesinės finansinių įsipareigojimų įmokos neviršytų 40 proc. pajamų. Tai leidžia išlaikyti finansinį stabilumą net ir pasikeitus ekonominei situacijai ar netikėtai išaugus išlaidoms.
Kauno gyventojai šiandien vis aktyviau domisi finansiniu planavimu ir ieško būdų, kaip priimti labiau pagrįstus sprendimus. Tai rodo, kad paskolos vis dažniau tampa ne emociniu, o racionaliai apskaičiuotu finansiniu sprendimu.
Daugiau informacijos apie finansavimo galimybes ir skirtingų pasiūlymų palyginimą galima rasti Altero platformoje.
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