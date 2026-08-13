Kaune atidaryta pirmoji Lietuvoje „Eurokos“ išparduotuvė

Pasak bendrovės „Kosmelita“ mažmenos vadovo Lino Apulskio, vienas iš tokio formato privalumų – galimybė vienoje vietoje sutelkti prekes, kurios dėl nuolat besikeičiančio asortimento išimamos iš įprastų parduotuvių lentynų.
„Grožio prekių asortimentas keičiasi itin sparčiai – gamintojai nuolat pristato naujus produktus, dizainus, spalvas ir sezonines naujienas. Tam reikia vietos lentynose, todėl dalis prekių yra išparduodamos. Tai nebūtinai reiškia, kad jos tapo neaktualios ar nekokybiškos – kartais tai paskutiniai konkretaus produkto likučiai, besibaigiančio sezono prekės ar produktai, kuriuos keičia atnaujinamas gamintojų asortimentas. Išparduotuvė leidžia tokias prekes sutelkti vienoje vietoje“, – sakė L. Apulskis.
Bendrovė teigia tokį formatą planavusi jau kurį laiką, tačiau iki šiol nebuvo pasirinkusi jam tinkamos vietos. Galimybė jį įgyvendinti atsirado atsinaujinant „Urmo“ prekybos miesteliui.
Parduotuvėje vienu metu numatoma turėti apie 7–10 tūkst. skirtingų prekių pozicijų. Į išparduotuvę prekės atkeliauja iš bendrovės sandėlio ir kitų EUROKOS parduotuvių, o pats asortimentas nėra pastovus. Vienoms prekėms pasibaigus, jų vietą užima kitos, todėl konkrečių produktų, atspalvių ar kitų prekių variantų pasirinkimas kai kuriais atvejais gali būti ribotas.
Didelė nuolaida nebūtinai reiškia trumpą galiojimo laiką
Išparduotuvėje visoms prekėms taikomos ne mažesnės nei 50 proc. nuolaidos, o atskirais atvejais jos gali siekti iki 90 proc. Priežastys, dėl kurių produktai patenka į išparduotuvės lentynas, gali būti labai skirtingos – nuo paskutinių konkrečios prekės likučių ar sezono pabaigos iki gamintojų atnaujinamų pakuočių ar besikeičiančio asortimento.
„Išparduotuvės asortimentas neapsiribos ankstesnių sezonų prekėmis. Sezoninės prekės dažnai pradedamos išparduoti dar sezonui nepasibaigus, todėl čia galima rasti ir tuo metu aktualių produktų. Dažnai tai bus paskutiniai konkrečios prekės likučiai visame tinkle“, – sakė EUROKOS asortimento vadovas Vytautas Verseckas.
Pasak jo, tik nedidelę išparduotuvės asortimento dalį sudarys prekės su pažeista išorine pakuote ar artėjančia galiojimo termino pabaiga. Bendrovės teigimu, tokių prekių kokybę kontroliuos darbuotojai.
Bendrovė neatmeta galimybės ateityje tokio formato parduotuvių atidaryti ir kituose Lietuvos miestuose. Sprendimai dėl tolesnės plėtros bus priimami įvertinus pirmosios išparduotuvės rezultatus ir pirkėjų susidomėjimą.
Parduotuvė įsikūrusi „Urmo“ prekybos miestelio Rytinėje galerijoje, Pramonės pr. 16F, Kaune.
(be temos)
(be temos)
(be temos)