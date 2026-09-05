 Kas kaltas, kad Senamiesčio gatvių remontas niekaip neprasideda?

Kas kaltas, kad Senamiesčio gatvių remontas niekaip neprasideda?

2026-09-05 05:00
Edita Šileikė

Prieš kelis metus Kauno miesto taryba pritarė sprendimui į remontuojamų gatvių sąrašą įtraukti Senamiesčio gatveles, kurios veda į pagrindinę Vilniaus gatvę, tačiau iki šiol nepradėti jokie tvarkymo darbai. Valdininkai dėl to kaltina biurokratiją.

Užtruko: savivaldybės specialistai aiškina, kad Senamiesčio gatvių remontą stabdo biurokratija.

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„Kauno diena“ dar 2024 m. skelbė, kad savivaldybė į prioritetų sąrašą įtraukė M. Daukšos, M. Valančiaus, Raguvos, Kumelių, S. Sladkevičiaus, Muziejaus, J. Jablonskio, L. Zamenhofo, T. Daugirdo, A. Mapu gatves ir Jėzuitų skerskatvį. Šias Senamiesčio erdves planuota sutvarkyti per kelis metus.

Per tą laiką atlikta Rotušės aikštės rekonstrukcija, bet mažesnės gatvelės taip ir nesulaukė kelininkų dėmesio. „Kauno diena“ pasidomėjo, kodėl užtruko darbai ir kada juos žadama pradėti, bet miesto atstovai kol kas konkrečiais pažadais nesimėtė.

„Senamiesčio gatvelių tvarkymas neatidėtas. Projektavimo apimtis didelė, nes kiekviena gatvė yra projektuojama atskirai, užtrunka derinimai. Sparčiau priartėti prie darbų pradžios negalime būtent dėl ilgo biurokratinio proceso“, – dienraščiui komentavo Kauno miesto savivaldybės administracijos vyr. architektas Gedeminas Barčauskas.

Sąrašas: Senamiesčio gatvės į prioritetinį sąrašą įtrauktos dar 2024 m.
Sąrašas: Senamiesčio gatvės į prioritetinį sąrašą įtrauktos dar 2024 m. / Regimanto Zakšensko nuotr.

Šį kartą jis nedetalizavo, kokie darbai planuojami minėtose Senamiesčio gatvėse, tačiau prieš kelis metus „Kauno dienai“ miesto specialistai buvo tarstelėję, kad kai bus paruošti šių erdvių kapitalinio remonto techniniai projektai, tada esą paaiškės visi sprendiniai ir reikiamos lėšos.

Tad kol kas neaišku, ar nepagrindinėse Senamiesčio gatvėse bus gludinamas akmeninis grindinys, kaip buvo daryta Vilniaus gatvėje. Taip pat nežinia, ar bus keičiami apšvietimo stulpai, ar atlikti kiti vizualiniai pakeitimai. Be to, kol kas lieka tik spėlioti, ar Senamiesčio gatvelių remonto metu bus uždarytas eismas, ar pėstieji galės jomis naudotis.

Šiame straipsnyje:
Senamiesčio gatvelės
remontuojamos gatvės
tvarkymo darbai neprasideda

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