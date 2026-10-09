Kaišiadorių gyvybės langelyje palikta naujagimė: atskleidė daugiau detalių

Apie gyvybės langelyje paliktą naujagimę mergaitę pirmosios pranešė TV3 žinios. Skelbta, kad vaikas į specialų lopšį ligoninėje galėjo būti atneštas spalio 2 d. Mergaitė, kaip informavo TV3 žinios, yra išnešiota, nuprausta, šiltai aprengta, sveria apie 3,6 kilogramo.
Kaip Eltai nurodė VVTAĮT Kauno apskrities skyriaus vedėjas D. Aidukas, vaikas šiuo metu yra medikų globoje.
„Apie pernai įsteigtame Kaišiadorių ligoninės gyvybės langelyje paliktą naujagimį vaiko teisių gynėjams pranešė policijos atstovai. Gyvybės langelyje paliktas vaikas yra saugus, juo rūpinasi medikai“, – nurodė D. Aidukas.
Anot jo, tokiais atvejais tikimąsi, jog vaiko mama ar abu tėvai sugrįš ir pasiims vaiką, tačiau kartu pabrėžiama, kad vaiko palikimas gyvybės langelyje yra anonimiškas ir policijos pareigūnai, kurie kviečiami užfiksuoti kiekvieną palikimo atvejį, tėvų neieško, nebaudžia, nes tėvai vaiką palieka saugioje aplinkoje, nesukeldami grėsmės jo gyvybei.
„Gyvybės langelis skirtas tėvams, neradusiems kitos išeities suteikti gimusiam kūdikiui galimybę gyventi kartu.
Taip pat svarbu žinoti, jog gyvybės langelyje palikto naujagimio tėvai gali persigalvoti ir susigrąžinti kūdikį per tris mėnesius. Siekiant tai padaryti, jiems reikia kreiptis į vaiko teisių gynėjus. Tokiu atveju būtų atliekamas DNR testas tėvystei patvirtinti“, – teigė VVTAĮT atstovas.
Jo teigimu, jei tėvai kreipiamasi dėl palikto vaiko susigrąžinimo, jiems organizuojama psichologo ir kita reikalinga pagalba. Vaiko teisių gynėjai vertina, kokia pagalba tėvams gali būti reikalinga ateityje rūpinantis vaiku ir inicijuoja reikalingas socialines paslaugas.
„Įprastai, jei naujagimio tėvai neatsirado, o kūdikis jau gali iš gydymo įstaigos išvykti, jam randami globėjai, pasirengę pasirūpinti ir atliepti tokio amžiaus kūdikio poreikius. Pirmosios kūdikio gyvenimo savaitės ir mėnesiai labai reikšmingi vaiko raidai, tad skiriamas ypatingas dėmesys, kad toks mažylis nejaustų šilumos ir meilės stygiaus“, – nurodė D. Aidukas.
VVTAĮT ragina visuomenę būti atidiems, kai matomi krizę išgyvenantys tėvai. O ypač svarbu, anot vaiko teisių gynėjų, nepalikti be dėmesio besilaukiančios ar ką tik pagimdžiusios moters.
Kiekvienos šeimos situacija yra jautri ir individuali.
Pabrėžiama, kad moterims, išgyvenančioms neplanuotą, krizinį nėštumą, pogimdyminę depresiją, pagalba gali būti suteikta ir Krizinio nėštumo centre.
„Kiekvienos šeimos situacija yra jautri ir individuali, tad priežasčių, dėl ko ką tik pagimdžiusios mamos ar abu tėvai nusprendžia neauginti savo vaikų, gali būti įvairių: nuo socialinių iki asmeninių. Pavyzdžiui, dėl tam tikrų gyvenimo sunkumų, sveikatos problemų, psichologinio spaudimo, nepasirengimo auginti vaiką, baimės prisiimti atsakomybę ar finansinių sunkumų ir panašiai“, – dėstė D. Aidukas.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 10 gyvybės langelių: du yra Vilniuje, po vieną – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, Alytuje, Tauragėje, Jonavoje bei pernai įsteigtas Kaišiadoryse.
Pirmasis gyvybės langelis atidarytas 2009 m., Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centre „Šeimos slėnis“.
Kaišiadoryse paliktas kūdikis šiemet yra antrasis paliktas šalies gyvybės langeliuose. 2025 m. buvo taip pat palikti du, o 2024 m. nebuvo paliktas nė vienas vaikas. 2023 m. buvo palikti 5 vaikai: 3 – Kaune, po vieną Vilniuje ir Klaipėdoje.
Nuo 2009 m. iki šios dienos Lietuvos gyvybės langeliuose buvo palikti 99 vaikai, daugiausiai vaikų palikta 2010 m. – 13. Per šį laiką tėvai arba vienas iš jų susigrąžino 16 vaikų, o 78 vaikai buvo įvaikinti.
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