Kaip mūsų savijautą lemia vaizdas už lango?

Pastaraisiais metais miestas sparčiai gražėja, o gyventojams atsiveria vis naujų panoramų. Vienas iš naujausių objektų, dovanojančių žmonėms grožį iš aukštybių, yra „Kaunoramos“ dangoraižiai Šančiuose. Žvilgsnis pro langą iškart suteikia suvokimą, jog viskas čia arti ir lengvai pasiekiama pėsčiomis – Nemuno sala, Senamiestis, stotis ir ąžuolynas. Jau nekalbant apie visą paslaugų infrastruktūrą – nuo ugdymo ir gydymo įstaigų iki parduotuvių ir kultūros centrų.
Čia dienų dienas galima patogiai apsieiti be automobilio, žinant, kad pulsuojantį miesto šurmulį nuo meditatyvios upės ramybės skiria vos keli žingsniai. Paprasta pajausti, koks natūralus ir prigimtinis yra žmogaus poreikis mėgautis gamta ir erdve – upe, medžiais, dangaus skliautais. Ne veltui urbanistiniu požiūriu vaizdas į gamtą yra laikomas kokybės rodikliu.
Gyventi dangoraižyje – tarsi vartyti albumą
Architektas Gintautas Natkevičius atkreipia dėmesį, kad Kaune yra tik kelios vietos, kuriose galima statyti aukštybinius (didelio aukščio) pastatus. Išryškinant naujų projektų vizijas, aplinkinės teritorijos įgyja daugiau potencialo rekreaciniu požiūriu. Nuo Nemuno kranto atsiveria vaizdai į visas puses – galima gėrėtis Senamiesčio stogais, Aleksoto šlaitais, ąžuolynu, Šančių gatvelėmis ir kiemais.
„Labai turtinga aplinka tarsi laukė išskirtinės dangoraižio idėjos. Visi „Kaunoramos“ rakursai yra įdomūs ir charakteringi“, – pastebėjo projektą sukūrusio architektų biuro „G. Natkevičius ir partneriai“ vadovas. Jis priduria, kad Šančių istorija yra labai gili ir svarbi miestui, o „Kaunoramos“ daugiaaukščiai toliau rašo Kauno istoriją naujais, moderniais ženklais.
Apartamentus dangoraižiuose įsigiję ir įsikūrę žmonės pastebi, kad tyrinėti miesto istoriją galima tiesiog žvalgantis pro langus. Tereikia pasirinkti norimą liniją – pramonę, kultūrą, transportą ar garsių asmenybių pėdsakus – iš čia atsiveria daugybė paveldo sluoksnių ir kontekstų.
Vos peržengus slenkstį pasikeičia nuotaika
Žvilgsnis į miestą geriausiai įtikina, kaip viskas arti. „Kaunoramai“ parinkta puiki vieta Nemuno pakrantėje, vos kelių minučių atstumu nuo senamiesčio ir pagrindinių verslo centrų.
Šiuo metu pagreitį įgavo trečiojo etapo statybos. Pastato konstrukcijos jau pasiekė dvyliktą aukštą. Du trečdaliai apartamentų ir dalis komercinių patalpų yra atviri rezervacijoms. Taip pat sėkmingai parduodami butai kiek anksčiau pastatytame antrajame dangoraižyje, kur naujakuriai gauna raktus ir gali iškart pradėti gyventi. Plėtotojų duomenimis, antrajame „Kaunoramos“ dangoraižyje liko vos keli laisvi apartamentai.
Unikalų projektą Kauno A. Juozapavičiaus prospekte plėtojančio NT vystytojo „Formo“ vadovas Tadas Galminas praneša gerą žinią – pajusti „Kaunoramos“ aurą bus galima per Atvirų durų renginį – jau rugsėjo 18 dieną. Norintys apžiūrėti apartamentus dangoraižyje, turėtų registruotis telefonu +37062041930 arba el. paštu [email protected].
T. Galminas įsitikinęs, jog „Kaunorama“ išlaikys ir didins savo vertę dešimtmečius. Jis pripažįsta, kad „premium“ klasės būsto paklausa rinkoje nuolat auga, o pasiūla – ribota. „Aukštas standartas įpareigoja pasirūpinti visa dėlione – nuo menkiausių detalių iki akivaizdžių privalumų, kurie atsiveria vos peržengus slenkstį ir pažvelgus pro langą. Ne kartą stebėjome, kaip staiga nuskaidrėja žmonių nuotaika, kai jie išvysta miestą ir upę iš aukštai“, – dalijosi T. Galminas.
Primena pasiplaukiojimą jachta
Pasak „Formo“ vadovo, lokacijos galimybės yra išnaudojamos maksimaliai, nes architektai pasiūlė X formos pastatą. Taip naujakuriai gali pasirinkti, kas jiems artima ir svarbu. Kiekviena projekto atšaka turi tris orientacijas, atveriančias tris pasaulio kryptis ir išskirtinius vaizdus.
Vieniems labiau patinka akimis pasinerti į žalumą ir stebėti gamtos kaitą, o kitus atpalaiduoja urbanistinis peizažas ir miesto ritmai.
Pasak T. Galmino, jam įsiminė vienas vaizdingas palyginimas, kurį išsakė keli „Kaunoramos“ gyventojai. „Pakilęs į ketvirtą aukštą ir aukščiau, imi jausti, tarsi pastatas stovėtų vandenyje. Kitaip tariant – esi jachtos pirmagalyje, pačiame priekyje“, – sakė pašnekovas.
Taigi, gyvenimas prie upės virš miesto, savaime sukuria atstumą nuo kasdienių įtampos ir streso šaltinių, padeda atsipalaiduoti ir įkvepia pasitikėjimo savimi.
