„Astronomijos 6“ – naujas NT projektas Kaune, keičiantis suvokimą apie „premium“ segmento būstą

Aukščiausios klasės būsto koncepciją Kaune keičiantį projektą „Astronomijos 6“ įgyvendina NT plėtros bendrovė „Formo“, architektūrinę šio pastato viziją sukūrė vieno garsiausių šalies architektų Gintauto Natkevičiaus biuras „Natkevičius ir partneriai.
Šalia Prisikėlimo bažnyčios nusidriekusioje nedidelėje Astronomijos gatvelėje iškilsiančio daugiabučio forma primins terasinius laiptus, kurių kiekviena pakopa išsiskiria savita erdve ir charakteriu. Tai sprendimas norintiems daugiau – daugiau erdvės, šviesos, privatumo ir įkvėpimo kasdieniame gyvenime.
Kokybė iki smulkiausių detalių
Projektas „Astronomijos 6“ apims 89 aukščiausios kokybės A++ energetinės klasės butus su 16 panoraminių terasų. Iš kiekvienos jų atsivers plati miesto panorama su vaizdu į Nemuno slėnį ir Kauno senamiestį. Šiame projekte, dar daugiau patogumo – gyventojai galės mėgautis net keliomis vietomis požeminiame. Galimybe gyventi šiame išskirtiniame projekte susidomėję gyventojai jau gali teikti užklausas interneto svetainėje astronomijos6.lt, o statybų pabaiga planuojama 2027 m. ketvirtą ketvirtį.
Projektą įgyvendinančios bendrovės „Formo“ atstovas Tadas Galminas pažymi, kad Kaunas pastaruoju metu demonstruoja išskirtinį augimo potencialą, o antrojo Lietuvos miesto NT rinkoje matoma aiški „premium“ segmento būsto paklausa.
„Matome aiškų aukščiausios kokybės būsto poreikį Kaune. Žmonės ieško ne tik komforto, bet ir išskirtinės gyvenimo kokybės, kurią gali suteikti tik tokios unikalios lokacijos kaip Žaliakalnio šlaitas“, – teigė T. Galminas.
Jis pasakoja, kad „Astronomijos 6“ iki smulkiausių detalių kuriamas taip, kad atitiktų pačių išrankiausių būsto pirkėjų lūkesčius gyvenimo kokybei.
Langai gaminami individualiai pagal užsakymą, kad atitiktų ne tik techninius parametrus, bet ir architektūrinį ritmą. Jie dideli, panoraminiai, bet kartu šilti ir kokybiški, leidžiantys maksimaliai mėgautis Kauno vaizdais.
Terasų grindys klojamos iš malonaus liesti bei medžio, kuris atsparus klimatui ir laiko poveikiui. Šis sprendimas terasoms suteikia papildomos šilumos ir elegancijos, paversdamas jas tikromis vasaros oazėmis mieste.
Fasadas dailinamas specialiai šiam projektui parinktomis klinkerio plytelėmis, kurių tekstūra ir spalva subtiliai dera prie šlaito ir miesto aplinkos. Tai ne tik estetinis, bet ir praktiškas sprendimas, užtikrinantis pastato ilgaamžiškumą.
„Aukštos kokybės apdaila, erdvūs kambariai ir modernūs sprendimai sukuria namus, kuriuose dera estetika ir komfortas. Čia prabanga tampa natūralia kasdienybe“, – sakė T. Galminas.
Unikalus santykis su miestu
Gyvenimo komforto sprendimai projekte „Astronomijos 6“ susilies į darnią visumą su unikalia pastato vieta.
„Kaunui būdinga, kad dalis miesto yra upės slėnyje, o dalis – ant kalvų jo viršuje. Tas dialogas ir flirtas tarp slėnio ir kalno, tarp miesto centro ir Žaliakalnio, visuomet yra labai įdomus ir intriguojantis. Kartu jis labai intymus lyg šeimos diskusija“, – sakė projekto autorius architektas G. Natkevičius.
Pasak jo, šis kontekstas tiesiogiai paveikė ir pasitelktus architektūrinius sprendimus: „Šiuo atveju mes esame viršuje, todėl pastatą projektavome taip, kad maksimali dalis langų žiūrėtų į miesto centrą. Daliai butų suteikėme galimybę turėti didžiules terasas – tai tarsi nuosavas žemės sklypas su nuostabiu vaizdu, gyvenant daugiabučiame name.“
G. Natkevičius taip pat pažymi, kad pastato terasiškumas leidžia jam kilti kartu su Žaliakalnio šlaitus ir mažina vizualinę konkurenciją su tokiais Kauno simboliais kaip Prisikėlimo bažnyčia ir buvusi Radijo gamykla, o visa aplinka pati savaime yra tokia vertinga, kad architektūra gali būti santūri ir lakoniška, neperkrauta išorinėmis detalėmis.
„Tokioje geroje vietoje pastatui nebereikia „mojuoti plunksnomis“ – pats miestas, miesto vaizdas ir slėnis yra vertingesni už bet kokias detales“, – įsitikinęs architektas.
