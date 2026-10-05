Kai išimamas protezas tampa našta: kaip šiandien atkuriami viso žandikaulio dantys

Vis dėlto šiuolaikinėje implantologijoje net ir sudėtinga pradinė situacija savaime dar nereiškia, kad vienintelė išeitis – išimamas protezas ar didelės apimties kaulo atkūrimas. Tam tikrais atvejais implantų padėtį galima suplanuoti išnaudojant tas žandikaulio sritis, kuriose išlikusio kaulo pakanka, o visą dantų lanką atkurti ant kelių strategiškai išdėstytų implantų.
Kauno „Senamiesčio klinikos“ burnos chirurgas Valdas Papečkys sako, kad dėl tokio gydymo dažniausiai kreipiasi dvi pacientų grupės. „Vieni – vyresnio amžiaus pacientai, kurie visų dantų neteko jau prieš kurį laiką, nešioja išimamus protezus ir su jais sunkiai sugyvena. Kita grupė – dažnai kiek jaunesni žmonės, kurių likusių dantų būklė jau labai prasta ir dalies jų išsaugoti nebėra galimybės“, – dalijosi jis.
„Man sakė, kad implantams nebėra kaulo“
Netekus dantų žandikaulio kaulas laikui bėgant persitvarko ir jo tūris gali mažėti. Todėl žmogui, kuris dantų neteko seniai, iš tiesų gali būti nustatytas ryškus kaulo trūkumas.
Tačiau, pasak gydytojo, svarbu atskirti du dalykus: kaulo trūkumą konkrečioje buvusio danties vietoje ir galimybę apskritai panaudoti implantus viso žandikaulio dantims atkurti. „Atkuriant pavienį dantį implanto poziciją diktuoja konkretaus būsimo danties vieta ir anatomija. Jei būtent toje srityje kaulo nepakanka, gali reikėti jo priauginimo. Atkuriant visą dantų lanką turime daugiau galimybių implantus strategiškai išdėstyti tose žandikaulio vietose, kur tinkamo kaulo dar yra“, – skirtumą aiškino V. Papečkys.
Toks principas taikomas atkuriant visą dantų lanką ant kelių strategiškai išdėstytų implantų. Dažniausiai naudojami keturi ar šeši implantai, ant kurių tvirtinama vientisa fiksuota protezo konstrukcija.
Tai nereiškia, kad kaulo priauginimo nebereikia nė vienam pacientui. Pasak burnos chirurgo, jo praktikoje tokių situacijų pasitaiko retai, tačiau sprendimas priklauso nuo konkretaus žmogaus anatomijos ir sveikatos būklės. Kai kuriems pacientams pirmiausia gali prireikti papildomo chirurginio gydymo ar kitokio pasiruošimo.
Svarbu ir tai, kad ši metodika nėra būdas pakeisti dantis, kuriuos dar galima išsaugoti. „Sveikų dantų nešaliname. Jeigu bendra dantų būklė pakankamai gera, pacientui gali būti tinkamesnis pavienių prarastų dantų atkūrimas. Viso žandikaulio metodika skirta tiems atvejams, kai dantų jau nebėra arba likusių dantų prognozė yra labai prasta“, – pabrėžė gydytojas.
Ką iš tiesų reiškia „dantys per vieną dieną“?
Burnos chirurgas sako, kad formuluotė „dantys per vieną dieną“ nereiškia, kad visas gydymas nuo pirmos konsultacijos iki galutinio protezo atliekamas per kelias valandas. Tai – iš anksto suplanuotas gydymo etapas, leidžiantis pacientui labai greitai pereiti nuo nebeišsaugomų dantų ar bedantystės prie fiksuotų laikinų dantų.
„Esant palankioms sąlygoms, tą pačią dieną galime pašalinti nebetinkamus gydyti dantis, įsriegti implantus ir pagaminti laikiną protezą. Fiksuotas protezas gali būti prisukamas tos pačios dienos vakare arba kitos dienos ryte“, – aiškino V. Papečkys.
Tačiau laikinas protezas nėra galutinė konstrukcija. Jis gaminamas iš tvirtos laikiniems protezams skirtos polimerinės medžiagos ir naudojamas implantų gijimo laikotarpiu. Toks protezas padeda atkurti estetinę išvaizdą ir funkciją, taip pat sudaro sąlygas formuotis minkštiesiems audiniams. Kol implantai integruojasi į kaulą, pacientui rekomenduojama vengti labai kieto maisto ir laikytis gydytojo nurodyto režimo.
Implantams prigijus – dažnai maždaug po trijų mėnesių – laikinas protezas gali būti keičiamas nuolatiniu. Tikslų laiką gydytojas nustato įvertinęs individualų gijimą ir pasirinktą gydymo protokolą. Svarbi detalė – toks greitas dantų atkūrimas galimas ne kiekvienu atveju. Implantologijoje neatidėliotinas implantų apkrovimas taikomas tik tada, kai pavyksta pasiekti pakankamą pirminį implantų stabilumą ir yra įvertinti kiti klinikiniai kriterijai.
Pacientams, kurie jaučia didelę odontologinių procedūrų baimę arba kuriems numatoma didesnės apimties intervencija, gydymas gali būti atliekamas taikant intraveninę sedaciją. Jos metu į veną leidžiami raminamieji vaistai, padedantys sumažinti nerimą, atsipalaiduoti ir lengviau toleruoti ilgesnį ar sudėtingesnį gydymą.
Sedacijos metu pacientas paprastai būna visiškai atsipalaidavęs, mažiau reaguoja į aplinkos dirgiklius. Priklausomai nuo sedacijos gylio, jis gali lengvai užsnūsti, o dalies procedūros vėliau neprisiminti. Visą gydymo laiką paciento būklę stebi gydytojas anesteziologas, kontroliuojantis gyvybines funkcijas ir sedacijos lygį.
Ar intraveninė sedacija konkrečiam pacientui yra tinkama, kiekvienu atveju sprendžiama individualiai, įvertinus jo sveikatos būklę, vartojamus vaistus, planuojamos procedūros apimtį ir kitus svarbius veiksnius.
Didžioji darbo dalis atliekama dar iki operacijos
Tam, kad po implantacijos fiksuotus laikinus dantis būtų galima pritvirtinti taip greitai, didelė gydymo dalis turi būti atlikta iš anksto – nuo paciento būklės įvertinimo ir tyrimų iki implantų pozicijų bei būsimo protezo planavimo.
Pirmiausia vertinama, ar pasirinktas gydymo metodas pacientui apskritai tinkamas. Atsižvelgiama ne tik į žandikaulio anatomiją ir likusio kaulo kiekį, bet ir į likusių dantų būklę, bendrą sveikatą, vartojamus vaistus bei kitus galimus chirurginio gydymo rizikos veiksnius. Pavyzdžiui, papildomo įvertinimo gali reikėti pacientams, vartojantiems tam tikrus osteoporozės gydymui skirtus vaistus ar anksčiau gydytiems spinduline terapija žandikaulių srityje.
Vienas svarbiausių tyrimų – kompiuterinė tomografija. Ji leidžia trimačiu vaizdu įvertinti žandikaulio anatomiją, kaulo kiekį ir suplanuoti būsimas implantų pozicijas. Taip pat atliekamas intraoralinis skenavimas, skaitmeniniu būdu užfiksuojantis paciento burnos situaciją. Šie duomenys perduodami dantų technikų laboratorijai, todėl būsimas protezas gali būti pradėtas modeliuoti dar iki chirurginės procedūros. Po implantacijos atliekamas pakartotinis skenavimas – tiksliai užfiksuojamos jau įsriegtų implantų pozicijos, o pagal šiuos duomenis laboratorijoje gaminamas konkrečiam pacientui pritaikytas protezas.
Pasak V. Papečkio, skaitmeninis darbo procesas leidžia atsisakyti dalies anksčiau įprastų etapų, tokių kaip tradiciniai atspaudai, vaško sąkandžio registrai ir dalis tarpinių matavimų. Tai padeda gydymą suplanuoti tiksliau ir efektyviau.
Nuo judančios plokštelės iki fiksuotų dantų
Didžiausią skirtumą po gydymo, gydytojo pastebėjimu, dažnai jaučia tie žmonės, kurių pradinė situacija buvo sunkiausia. „Jeigu žmogus ilgą laiką nešiojo prastai besilaikantį išimamą protezą, pokytis būna labai ryškus. Atsiranda stabilumo pojūtis, pagerėja kramtymo funkcija ir estetika. Kuo sudėtingesnė buvo pradinė situacija, tuo labiau pacientas paprastai pajunta šį skirtumą“, – sakė V. Papečkys.
Per savo praktiką burnos chirurgas matė daugybę skirtingų istorijų. Viena dažniau pasikartojančių – vyresnio amžiaus žmogus, kuris su išimamais protezais gyvena daugelį metų, o galimybę atkurti fiksuotus dantis paskatina jo vaikai.
Tačiau amžius savaime nėra vienintelis kriterijus. Gydytojas prisimena ir gerokai jaunesnių pacientų, dantų netekusių dėl ligų, traumų, priklausomybių ar sudėtingų gyvenimo aplinkybių. Tokiais atvejais dantų atkūrimas žmogui gali reikšti ne tik pasikeitusią šypseną, bet ir galimybę patogiau valgyti, kalbėti bei grįžti prie įprasto socialinio gyvenimo.
Sudėtingas gydymas reikalauja ne vien technologijų
Viso žandikaulio atkūrimas yra kompleksinis gydymas, kuriame susitinka chirurgija, protezavimas ir dantų techniko darbas. Tarptautinės implantologijos rekomendacijos tokį gydymą taip pat priskiria sudėtingoms procedūroms, kurioms svarbūs kruopštus paciento atrinkimas, planavimas ir gydytojo patirtis.
Paklaustas, į ką pats atkreiptų dėmesį rinkdamasis, kur atlikti tokį gydymą, V. Papečkys išskiria klinikos patirtį atliekant būtent viso žandikaulio atkūrimus ir tam reikalingą diagnostinę bei gydymo įrangą. Patirties mastą gydytojas iliustruoja savo praktikos skaičiais: pasak burnos chirurgo, per metus jis įsriegia daugiau kaip 2 tūkst. implantų, o viso žandikaulio atkūrimo procedūras atlieka reguliariai – maždaug po 5 kiekvieną savaitę.
Tačiau V. Papečkys atkreipia dėmesį, kad net ir techniškai sėkmingai atlikta procedūra yra tik viena ilgalaikio rezultato dalis.
„Mes pacientui suteikiame antrą šansą“
Jis pabrėžia, kad fiksuotas protezas ant implantų nėra sprendimas, kuriam po gydymo nebereikia jokios priežiūros. Aplink implantus taip pat kaupiasi bakterinis apnašas, todėl būtina kasdienė higiena, profesionali burnos priežiūra ir reguliarūs profilaktiniai patikrinimai. Netinkamai prižiūrint implantus aplink juos gali vystytis uždegiminiai procesai ir ilgainiui būti pažeidžiamas implantą supantis kaulas.
Todėl V. Papečkys viso žandikaulio atkūrimą vadina ne vien gydytojo darbu, bet ir partneryste. „Nors gydymo sėkmė priklauso nuo chirurgo, protezuojančio gydytojo ir dantų techniko darbo, ilgalaikiam rezultatui itin reikšmingas ir paciento indėlis. Mes įsipareigojame gydymą atlikti kokybiškai, o pacientas turi prisiimti atsakomybę tinkamai prižiūrėti naujus dantis“, – sakė gydytojas.
Ypač tai aktualu žmonėms, kurie natūralių dantų neteko ir dėl ilgą laiką nepakankamos burnos priežiūros. Implantai nėra atsparūs aplinkinių audinių ligoms vien todėl, kad yra dirbtiniai.
„Mes pacientui suteikiame antrą šansą. Tam, kad jis būtų išnaudotas, kartais reikia pakeisti ir savo įpročius. Implantą taip pat reikia prižiūrėti“, – pabrėžė V. Papečkys.
Baigdamas pokalbį V. Papečkys primena, kad net ir sudėtinga pradinė situacija dar nereiškia, jog fiksuotų dantų atkurti nepavyks. Šiuolaikinės diagnostikos ir gydymo galimybės leidžia sprendimų ieškoti net tuomet, kai žmogus dantų neteko prieš daugelį metų, ilgai nešiojo išimamą protezą ar žandikaulio kaulas jau yra sunykęs. Tačiau svarbiausia ne pritaikyti tą patį metodą kiekvienam, o individualiai įvertinti, koks gydymo kelias konkrečiam žmogui yra saugus, pagrįstas ir gali užtikrinti ilgalaikį rezultatą.
Norintys išgirsti daugiau apie implantaciją ir tiesiogiai užduoti klausimus gydytojui, spalio mėn., 17 d., „Senamiesčio klinika" kviečia į atvirų durų dieną, kurios metu V. Papečkys plačiau papasakos apie šiuolaikinę implantaciją, o po pranešimo bus galima nemokamai pasikonsultuoti. Registruotis galite čia.
Naujausi komentarai