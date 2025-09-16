Jau greit baseinų tinklas Kaune prasiplės dar labiau

Baseinų miestas
„Nemuno saloje pastatytas olimpinių matmenų baseinas su SPA zona ir statybų finišas Šilainiuose – dar vienas įrodymas, kad nesisvaidome tuščiais žodžiais. Stengiamės, kad kauniečiai turėtų kuo daugiau patogumų arčiau namų.
Užbaigę baseino statybas Panemunėje, ruošimės dar vieno išskirtinio projekto įgyvendinimui Aleksote. Kaunas jau dabar pagal plaukimui skirtų uždarų erdvių skaičių yra pirmaujantis miestas Lietuvoje“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Šiuo metu miestiečiai plaukimo baseinais gali naudotis Vilijampolėje, Dainavoje, Gričiupyje, miesto centrinėje dalyje. Spalio pradžioje planuojama atidaryti rekonstruotą baseiną Šilainiuose.
Pereita prie vidaus darbų
Panemunėje, Vaidoto g. 11 numeriu pažymėtame sklype, atlikta 70 procentų darbų. Čia matomas stogas, sienos, pilnu pajėgumu pereita prie vidaus darbų.
Naujojo baseino erdvėse montuojamos durys, taip pat klijuojamos plytelės plaukimo baseine, sanitariniuose mazguose, persirengimo zonoje ir dušuose. Atliekama kitų baseinų vonių hidroizoliacija.
„Lygiagrečiai rangovai pradeda pirčių įrengimą, montuoja vėdinimo sistemos ortakius ir vamzdynus, atlieka sienų glaistymo ir dažymo darbus, renka šiluminį punktą. Taip pat klojami pastato elektrotechnikos ir silpnų srovių kabeliai. Baigiama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę“, – teigė Kauno savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas.
Finišas – pavasarį
Užbaigus statybas Vaidoto gatvėje, 4 tūkst. kv. metrų bendrojo ploto pastate gyventojai ir sportininkai naudosis aštuoniais 25 metrų ilgio plaukimo takais.
Dar daugiau paslaugų suplanuota SPA zonoje – sveikatingumo baseinas suaugusiems su hidromasažu ir kitais vandens pramogų elementais. Bus įrengtos ir sūkurinės vonios bei trijų skirtingų pirčių zona. SPA erdvėje tilps ir atskiri baseinai mažiesiems kauniečiams.
Viduje numatytos patogios rūbinės su persirengimo kabinomis. Čia pat – grupinių užsiėmimų salė ir kitos reikalingos techninės patalpos.
Panemunės baseino statybines konstrukcijas sudarys monolitinis gelžbetonis, o fasado apdailą ir inžinerinę įrangą – modernios, drėgmei atsparios medžiagos.
Baseiną Panemunėje stato viešą rangos konkursą laimėjusi bendrovė „Verslo“. Jeigu viskas klostysis pagal planą, statybos Panemunėje finišuos kitų metų pavasarį.
