Sostinėje mokosi plaukti rekordinis skaičius antrokų

Per visus projekto metus ši iniciatyva tapo viena sėkmingiausių sostinės švietimo bei sporto programų. Ji užtikrina, kad plaukti galėtų išmokti visi antrokai, nepriklausomai nuo šeimos finansinių galimybių, ir suteikia vaikams ne tik sportinį įgūdį, bet ir pasitikėjimą savimi, saugumo pojūtį bei sveikesnį gyvenimo startą.
„Daug investuojame į vilniečių aktyvumo skatinimą nuo ankstaus amžiaus – tikiu, kad būtina vaikus nuo mažumės skatinti daugiau judėti, sportuoti, nes tai sukuria gerą įprotį ateičiai. Todėl prie darželių ir mokyklų sparčiai naujiname ir kuriame naujus aikštynus, o kiekvienas antrokas sostinėje turi galimybę išmokti plaukti – tai tampa mūsų miesto standartu ir nuoseklaus darbo, kuriant šiuolaikišką ir atsakingą Vilnių, rezultatu“, – teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Kai 2018 m. pradėjome antrokų mokymo plaukti programą, joje dalyvavo 1400 mokiniai, o šiemet – penkis kartus daugiau. Prie tokio augimo stipriai prisidėjo nuoseklus finansavimo didinimas ir reikiamos sporto infrastruktūros kūrimas Vilniuje. 2018 m. pastatėme ir atidarėme naują Fabijoniškių baseiną, 2023 m. pradžioje – Lazdynų baseiną, o šios vasaros gale duris atvėrė rekonstruotas Žirmūnų baseinas. Pagaliau išpildėme seniai duotą pažadą – kad 100 proc. Vilniaus antrokų galėtų mokytis plaukti“, – sakė Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Pamokos vyksta septyniuose sostinės baseinuose: Fabijoniškių, „Plaukimo šeimos“, „Youdėk veiksmo centro“, „Olimpo pradžios“, Lazdynų, Sostinės vaikų ir jaunimo centro bei atnaujintame Žirmūnų baseine. Baseinų tinklo plėtra sudarė galimybę į programą įtraukti visas norinčias sostinės mokyklas, o neužpildytas vietas galėjo užimti ir dalis Vilniaus rajono antrokų.
„Vilnius šiandien gali pagrįstai didžiuotis: visi antrokai turi galimybę mokytis plaukti. Mes kalbame apie įgūdį, kuris išlieka visam gyvenimui ir gali išgelbėti gyvybę. Ši programa yra mūsų investicija į saugią, sveiką ir stiprią jaunąją kartą, o kartu – į miestą, kuriame kiekvienas vaikas turi vienodas starto galimybes“, – sako VšĮ „Active Vilnius“ vadovas Gintas Teslia, vadovaujantis įstaigai, kuri prižiūri sostinės sporto infrastruktūrą, įskaitant baseinus, ir įgyvendina šią programą.
Programoje vaikai mokosi ne tik plaukimo technikos – jie įgyja žinių apie saugų elgesį vandenyje, ugdo atsakomybę, pasitikėjimą savimi ir bendravimo įgūdžius. Tokios pamokos stiprina fizinį aktyvumą ir kartu puoselėja olimpines vertybes – atkaklumą, pagarbą ir sąžiningą konkurenciją. Kai kurie vaikai atranda plaukimą kaip sporto šaką ir tęsia treniruotes profesionaliuose klubuose, tačiau svarbiausia, kad kiekvienas gautų galimybę išmokti gyvybiškai svarbų įgūdį. Plaukimo pamokos taip pat buria bendruomenę – vaikus, jų tėvus, mokytojus, trenerius ir partnerius, kurie drauge stiprina vaikų ugdymo kultūrą.
Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, šiam sezonui skyrusi 450 tūkst. eurų. Prie finansavimo prisideda ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – jos lėšas administruoja Nacionalinė sporto agentūra kartu su asociacija LTU Aquatics.
Naujausi komentarai