 Jadagonių piliakalnio laukia pokyčiai – prasidėjo tvarkybos darbai

Jadagonių piliakalnio laukia pokyčiai – prasidėjo tvarkybos darbai

2026-09-27 14:20 kauno.diena.lt inf.

Jadagonių piliakalnio teritorijoje jau vyksta pirmieji tvarkybos darbai – šalinami sumedėję želdiniai ir formuojama žolinė augmenija. Taip siekiama atverti užgožtas piliakalnio dalis, išryškinti jo reljefą ir siluetą, sudaryti geresnes apžvalgos galimybes.

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<span>Jadagonių piliakalnio laukia pokyčiai – prasidėjo tvarkybos darbai</span>
Jadagonių piliakalnio laukia pokyčiai – prasidėjo tvarkybos darbai / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

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Tvarkybos darbai bus atliekami etapais. Vėliau numatyta įrengti naujus pėsčiųjų takus, laiptus ir kitą lankytojams skirtą infrastruktūrą, kartu išsaugant vertingąsias piliakalnio savybes.

Svarbų vaidmenį atkreipiant dėmesį į šią vietą turi ir aktyvi Jadagonių kaimo bendruomenė – čia rengiamos talkos, susibūrimai, o piliakalnis yra vietos pėsčiųjų maršrutų dalis.

Jadagonių piliakalnis tvarkomas Kauno rajono savivaldybės lėšomis.

Vaizdingoje vietoje, Nemuno kairiojo kranto kyšulyje, esantis piliakalnis yra svarbus ne tik kaip archeologijos paveldo objektas, bet ir kaip vertinga Liekės kraštovaizdžio draustinio dalis.

Piliakalnis įrengtas natūraliai gynybai palankioje vietoje. Viršuje išlikusi ovali piliakalnio aikštelė, kurioje aptinkama kultūrinio sluoksnio liekanų. Pietinėje aikštelės dalyje buvo įrengti du priešpiliai – papildomi gynybiniai įtvirtinimai, skirti pagrindinei pilies teritorijai saugoti. Išlikęs apie 3 m aukščio pylimas ir gynybinis griovys, už kurio buvo suformuota priešpilio aikštelė. Tokia įtvirtinimų sistema leidžia manyti, kad piliakalnis praeityje buvo reikšmingas gynybinis is centras.

Šiame straipsnyje:
Jadagonių piliakalnis
draustinis
tvarkymas
gamta
Kauno rajono naujiena

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