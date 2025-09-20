Italų dienos užliejo Kauną: galimybė ir pamatyti, ir paragauti

Italija Kaune
Italų dienos – išskirtinė scenos menų, istorijos ir gastronomijos šventė. Kauniečiams bei miesto svečiams net kelias dienas buvo suplanuota daugiau kaip dvi dešimtys renginių, padėjusių atrasti Italiją Kaune.
Šių metų programa buvo ypač įvairi. Pažintį su Italija lydėjo paskaitos, ekskursijos, koncertai, parodos, kino seansai, itališkas piknikas Botanikos sode ir net 100 neapolietiškų picų Kaunui. Renginių ciklas skirtas buvo visiems, norintiems pasinerti į itališką gyvenimo džiaugsmą.
Miesto vadovai pažymėjo, kad Italų dienos neapsiriboja vien kultūrinėmis patirtimis. Kartu tai ir miestų-partnerių ryšių stiprinimas. Kaunas draugystės saitais yra susijęs su Breša, Ferara, Rende ir Kava de Tireni miestais, tad kauniečiai taip pat galėjo daugiau sužinoti apie šių miestų akcentus.
Laisvės alėjoje laukė tikros fiestos atmosfera „Ciao Italija“, kurioje akį traukė itališkų patiekalų gausa, automobilių paroda ir muzikiniai pasirodymai. Tuo pačiu metu vyko dar keli išskirtiniai renginiai: italų lėlių teatro ekspozicija, filmo „Mes taip mylėjome vienas kitą“ peržiūra.
Praeivių dėmesį traukė itališkieji motoroleriai „Vespa“ ir pasakojimai, kaip jais vairuotojai manevruoja siauromis gatvelėmis. Kiti traukė telefonus ir norėjo pasidaryti asmenukes prie kitų Italijos simbolių – automobilių „Ferrari“ ar „Alfa Romeo“. Tiesa, buvo galima girdėti ir replikų, kad centrinėje Kauno gatvėje žmonės tikėjosi pamatyti ne tik retro automobilius, bet ir šių laikų „Lamborghini“ superautomobilius.
Dovana – picos
Visgi vienas labiausiai lauktų Italų dienų akcentų – ypatinga akcija „100 neapolietiškų picų Kaunui“. Restoranas „400 laipsnių“ oficialiai įsiliejo į tarptautinę asociacijos „Vera Pizza Napoletana“ šeimą ir tapo vienu iš nedaugelio restoranų pasaulyje, turinčių teisę žymėtis šiuo prestižiniu ženklu. Tai pirmasis restoranas Kaune, gavęs šį įvertinimą, ir tik antrasis Lietuvoje, tad neabejojama, kad tai prisidės prie šalies gastroturizmo populiarinimo.
Ta proga buvo atidengtas asociacijos ženklas šalia restorano ir suorganizuota dovana – 100 tikrų neapolietiškų picų Kaunui. Ant lauke įrengtų malkinių krosnių iškeptos picos pakvipo miesto širdyje, o norinčiųjų paragauti nemokamos „Margaritos“ picų kaip mat nutįso ilga eilė.
„Neapolietiškos picos turi ilgas tradicijas, kurios net įtrauktos į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Asociacija saugo gamybos būdą, kai picos gaminamos rankomis, tešla – brandinama. Taip pat yra tam tikri reikalavimai, kokie produktai turi būti naudojami. Tradiciškai neapolietiškos picos kepamos malkomis kūrenamose krosnyse.
Gerai picai reikia tešlos, pomidorų ir gero sūrio, tada ant viršaus galima dėti kitus mėgiamus produktus. Tik nereikėtų jų padauginti, užtenka trijų ar keturių produktų, kad būtų galima pajausti tikrą skonį, nes krosnyje pica iškepa per maždaug 90 sekundžių, tad viskas išlieka pakankamai drėgna, nepraranda skonio savybių. „Margarita“ ir būtų pati tikriausia pica, nes joje galima pajausti kokybiškų ingredientų skonį. Pagal šią picą galima vertinti, ar visos kitos picos bus kokybiškos“, – pasakojo „400 laipsnių“ savininkė Vaida Marcinkevičienė.
Pasmalsavome, ar ant tikros picos galima dėti ananasų? Paprastai visuomenė šiuo klausimu pasiskirsto į kelias puses. Restorano projektų vadovė nusijuokė ir patikino, kad ananasų ant tikros neapolietiškos picos nebūna, tačiau iš karto pridūrė, kad kiekvieno mėgiami skoniai – skirtingi.
Žavisi Italija
Italų dienose sutikti kauniečiai atviravo, picos jiems labai patinka, o pačią Italiją norėtų iš arčiau pažinti, nes ši šalis – tikras kultūros lopšys.
„Mieste daug picerijų, tačiau nežinia, kuriose galima paragauti tikrų itališkų picų. Labai apsidžiaugėme, kad galėjome paragauti. Sako, kad ant tikros itališkos picos negalima pilti jokių padažų, nebent kokį alyvuogių aliejų. Man šį kartą nieko papildomai nereikėjo, buvo labai skanu“, – įspūdžiais pasidalijo šventėje sutikta Karolina.
„Su vaikais specialiai atėjome picų, jie dėl jų pamišę, todėl norėjosi išbandyti dar kitokius skonius“, – pažymėjo Jūratė.
Titas ir Kamilė atskleidė, kad kelis kartus patys lankėsi Italijoje, porą sužavėjo šios šalies gamta. „Esame buvę prie Komo ežero, ten tikrai gera vieta paatostogauti, atsigauti, pasimėgauti gamtos grožiu. Norime plačiau pažinti Toskaną, paskanauti jos vynų, tad jau dėliojamės kelionės maršrutus. Smagu, kad ir Kaune galima rasti itališkų akcentų, dalyvavome vienoje ekskursijoje, buvo įdomu sužinoti, kokie tie Italijos pėdsakai Kaune“, – kalbėjo kauniečių pora.
Organizatoriai skelbia, kad iki rugsėjo pabaigos Kauno mieste veiks įvairios parodos, o iki rugsėjo 23 d. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka teiks itališkų knygų rekomendacijas, tad nespėjusiems sudalyvauti Italų dienose, itališkų akcentų jie tikrai dar galės surasti kitose miesto vietose.
