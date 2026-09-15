 Įspėja iš anksto – teks verstis be vandens: pasitikrinkite, ar jūsų gatvė – sąraše

Įspėja iš anksto – teks verstis be vandens: pasitikrinkite, ar jūsų gatvė – sąraše

2026-09-15 15:16 kauno.diena.lt inf.

Daliai Kauno gyventojų artėjančią naktį teks pasiruošti laikiniems nepatogumams – dėl suplanuotų vandentiekio darbų bus nutrauktas vandens tiekimas.

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<span>Įspėja iš anksto – teks verstis be vandens: pasitikrinkite, ar jūsų gatvė – sąraše</span>
Įspėja iš anksto – teks verstis be vandens: pasitikrinkite, ar jūsų gatvė – sąraše / J. Kalinsko/BNS nuotr.

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Bendrovė „Kauno vandenys“ informuoja, kad rangovai Užnemunės gatvėje vykdys D450 vandentiekio linijos atkarpos iškėlimo darbus. Jie susiję su naujo Kėdainių gatvės tilto nuovažų įrengimu.

Dėl darbų vandens tiekimas bus laikinai sustabdytas nuo rugsėjo 16 d. 22 val. iki rugsėjo 17 d. 7 val.

Be vandens tuo metu liks dalis gyventojų šiose vietose: Marvelės g. 56–199, Plokščių g., Kybartų g., Marvos skg., Gižų g., Gelgaudiškio g., Bublių g. ir Kidulių g.

„Kauno vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl galimų nepatogumų ir dėkoja už supratingumą.

Šiame straipsnyje:
Kauno vandenys
atjungtas vanduo
liks be vandens

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