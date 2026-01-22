„Metų klaipėdietės“ renginyje – netikėtos staigmenos

Garbė būti dalimi
Renginio režisierė klaipėdietė Eglė Miškinytė džiaugėsi galimybe prisidėti prie šio ilgamečio projekto.
„Kadangi aš pati esu tikra klaipėdietė, čia gimusi, augusi ir pasilikusi čia kurti, šitą projektą žinojau, stebėjau ir labai vertinau. Man atrodo, kad labai svarbu yra pastebėti ir įvertinti žmones, kurie šiaip jau negalvodami apie įvertinimus daro darbus ir praturtina bei puoselėja mūsų Klaipėdą“, – neabejojo režisierė.
Kadangi apdovanojimų šventė vyks Muzikiniame teatre, kūrybines idėjas diktavo ir pati vieta.
„Kai buvau pakviesta padirbėti prie šito renginio, pirmiausia sužinojau, kad pasirinkta vieta – Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras. Ši vieta diktuoja renginio nuotaiką, spalvą. Muzikinio teatro scenoje būtų neteisinga daryti kokį nors popso koncertą. Tad scena pati tarsi įpareigoja, kad renginys turi būti atitinkamo lygio, žanro, stiliaus. Kadangi tai muzikinio teatro scena, o Klaipėdos muzikinis teatras garsėja miuziklais, išsikristalizavo labai šaunus žanras – kabaretas, miuziklų programa“, – šiek tiek renginio detalių atskleidė E. Miškinytė.
Koncertuos profesionalai
Renginyje koncertuos Klaipėdos džiazo orkestras, susirinkusiesiems taip pat pasirodys trys solistės – Edita Bodrovaitė-Rukienė, Žyginta Jašinskaitė, Kristina Kasperaitytė.
„Mes šiame renginyje pristatysime savo naują programą. Ją vadiname „Džiazas ir miuziklas“, ji yra stilistiškai daugialypė. Turi labai daug bendrų bruožų su miuziklu. Be solidaus orkestro, turėsime ir labai solidų vokalisčių trio. Stengsimės įkomponuoti į renginį savo paruoštą muziką“, – pasakojo Klaipėdos džiazo orkestro meno vadovas Kęstutis Sova.
Bendrovės „Klaipėdos dienraštis“ direktorė Lina Čekanavičė pažymėjo, kad šiais rinkimais norima atkreipti dėmesį į moteris, kurios savo darbu – tiek profesiniu, tiek papildomu – kuria, įkvepia ir praturtina Klaipėdą.
„Tai gali būti socialinės iniciatyvos, pagalba kitiems, sporto, mokslo ar kultūros pasiekimai, verslo sėkmės – bet kokia veikla, kuri daro mūsų miestą gyvesnį, stipresnį ir įkvepiantį bendruomenei. Kviečiame siūlyti moteris, kurių darbai ir atsidavimas Klaipėdai tikrai nusipelnė būti pastebėti“, – akcentavo L. Čekanavičė.
Jau vyksta pirmasis etapas
Bilietų kaina – nuo 10 eurų. Bilietus įsigyti galima internetu medusa.lt.
Iki sausio 23-iosios vyksta pirmasis konkurso etapas – laukiami 15 pretendenčių siūlymai.
Dienraštis primena, kad „Metų klaipėdietės“ konkurso rinkimuose negali dalyvauti politinių partijų narės.
Siūlykite savo kandidatę, trumpai pristatydami jos nuopelnus. Pasiūlymai laukiami e. paštu [email protected] ir įprastu paštu (Dienraštis „Klaipėda“, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, Klaipėda).
