Iškilmingame renginyje pagerbti geriausi 2025 metų Kretingos rajono sportininkai ir jų treneriai

Kretingos rajono meras Antanas Kalnius ir vicemerė Vaida Jakumienė, spausdami rankas geriausiesiems, pabrėžė – už kiekvieno medalio slypi milžiniška kantrybė ir atsidavimas.
Metų sporto lyderiai
- Geriausias Kretingos rajono badmintonininkas Giedrius Dima apdovanotas už Lietuvos suaugusiųjų badmintono asmeninio čempionato mišraus dvejeto kategorijoje iškovotą trečiąją vietą (G. Dimą treniruoja Vaida Slušnienė),
- smiginio žaidėja Jolita Drąsutienė – už Lietuvos „Darts“ čempionato moterų porinėje rungtyje iškovotą antrąją vietą,
- smiginio žaidėjas Mindaugas Viskontas – už Lietuvos „Darts“ čempionato vyrų porinėje rungtyje iškovotą trečiąją vietą (abu smiginio žaidėjus treniruoja Romualdas Jablonskis),
- šaudymo iš laisvojo stiliaus lenktojo lanko sportininkas Paulius Pocius – už Europos šaudymo miške (lauko) čempionato suaugusiųjų vyrų laisvo stiliaus lenktojo lanko kategorijoje iškovotą pirmąją vietą,
- šaudymo iš medžioklinio lenktojo lanko sportininkas Ernestas Pocius – už Europos šaudymo miške (lauko) čempionato jaunimo vaikinų medžioklinio lenktojo lanko kategorijoje iškovotą pirmąją vietą,
- šaudymo iš istorinio lanko sportininkas Tomas Pocius (P. Pociaus ir E. Pociaus treneris) – už Europos šaudymo miške (lauko) čempionato suaugusiųjų vyrų istorinio (tradicinio) lanko kategorijoje iškovotą antrąją vietą,
- automobilių sporto atstovas Erikas Jurkus – už Lietuvos šonaslydžio čempionato „Semi pro“ lygoje iškovotą pirmąją vietą.
Šie sportininkai pagerbti Kretingos rajono savivaldybės tarybos paskirtomis premijomis ir atminimo prizais.
Geriausi sezono sportininkai
- Geriausias Kretingos rajono krepšininkas Rytis Zabita – ilgametis Kretingos krepšinio klubo žaidėjas ir komandos lyderis, kurio indėlis į miesto komandos pasiekimus lygose išlieka svarbiausias.
- Krepšininkė Aurelija Jurkienė – praėjusį sezoną sėkmingai debiutavo Kretingos moterų krepšinio komandos Kretingos „Kretinga“ sudėtyje, dalyvavusioje Lietuvos moterų krepšinio lygos B diviziono varžybose (abu krepšininkus treniruoja Arimantas Mikaločius).
- Futbolininkas Deividas Pipiras (treneris Arūnas Dievinas) – buvęs Kretingos sporto mokyklos auklėtinis, šiuo metu futbolo klubo „Minija“ žaidėjas. Lietuvos futbolo I lygos 2025 metų sezone per 30 rungtynių įmušė šešis įvarčius.
- Motobolo žaidėjas Gabrielius Pazdrazdis (treneris Lukas Šimkus) – reikšmingai prisidėjo prie komandos pergalių: iškovotos pirmosios vietos Lietuvos suaugusiųjų čempionate ir „Agrorodeo“ turnyre, garbinga trečioji vieta Vokietijos „ADAC Motoball Cup“ varžybose ir ketvirtoji vieta Europos čempionate Olandijoje.
- Svarsčio kilnotojas Saulius Juškevičius pagerbtas už Pasaulio svarsčių kilnojimo čempionate dvylikos minučių rovimo rungties „Seniors Male 45–49“ (iki 85 kg) kategorijoje užimtą trečiąją vietą.
- Precizinio šaudymo atstovas Aurimas Juška – už išskirtinį meistriškumą ir įspūdingus rezultatus tarptautinėse varžybose: 2025 metais iškovotas aukso medalis Europos čempionate komandinėje FTR 1000m+ įskaitoje ir antroji vieta individualioje „Sniper“ rungtyje, taip pat aukso medalis Europos čempionato komandinėje „Sniper“ įskaitoje, antroji vieta tarptautinėse Lenkijos „Longange MPRL Standart“ varžybose.
- Kikboksininkas Pijus Čiuželis (treneris Rolandas Remeika) – tapo Lietuvos atviro kikbokso K-1 čempionato nugalėtoju, aktyviai dalyvauja ir laimi tarptautiniuose kikbokso turnyruose, garsindamas miesto ir klubo „Žvėris gym“ vardą.
- Boksininkas Edvinas Puplauskas pagerbtas už išskirtinį atsidavimą sportui ir nuolatinį Lietuvos vardo garsinimą profesionalioje arenoje. Nuo karjeros pradžios 2016 metų – 47 profesionalios kovos, kuriose jis varžėsi 6, 8 ir 10 raundų formatu. Sportininko aukštas pasaulinis reitingas (savo svorio kategorijoje užima 721-ąją vietą tarp 1 929 pasaulio profesionalų, taip pat ketvirtąją vietą Lietuvos profesionalų reitingų lentelėje).
- Kiokušin karatė atstovas Matas Jonauskas – pagerbtas už iškovotą trečiąją vietą Lietuvos karatė čempionato individualioje kata rungtyje.
- Kiokušin karatė atstovė Greta Intaitė – už iškovotą antrąją vietą Lietuvos karatė čempionato individualioje kata rungtyje. Šių karatė atstovų treneriai – Lukas Kubilius ir Aivaras Baltmiškis.
- Stalo tenisininkas Arvydas Venslauskas – iškovota pergalė Kretingos rajono stalo teniso pirmenybėse, pelnytas geriausio Kretingos rajono stalo tenisininko vardas.
- Kretingos „Egvim“ stalo teniso komanda – Vytautas Ročys, Egidijus Žižiūnas, Mantas Vaitkus, Ivan Božok – pagerbta už išskirtinį meistriškumą ir iškovotą antrąją vietą Lietuvos stalo teniso komandinio čempionato I lygoje.
- Kretingos rajono sportinių šokių meistriškumo pavyzdys – Kretingos rajono kultūros centro kolektyvas „Pozityvas“ ir treneris Tadas Romeika: daugkartinis komandinių sportinių šokių Lietuvos čempionas savo amžiaus kategorijoje, 2023 metais iškovojo pergalę Pasaulio reitingo varžybose Maljorkoje, šio sezono „Lietuvos talentų“ projekto dalyvis. Šokėjos: Janina Mikučionienė, Regina Lubienė, Janina Valaitienė, Nijolė Orlovienė, Laima Idė, Elena Simonaitienė, Regina Mikalauskienė, Regina Butkuvienė, Jadvyga Petrauskienė, Irena Lizdenienė, Vida Strakšienė, Dalia Vasilevičiutė-Jonauskienė, Eugenija Karkienė, Regina Pumpulienė, Rima Tvirbutienė.
Metų sporto ambasadoriai ir partneriai
- Matas Mackevičius, Kornelijus Daraškevičius, Martynas Daškevičius – Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių prizininkai, iškovoję trečiąją vietą paplūdimio tinklinio rungtyje,
- Martynas Staponas pagerbtas už didžiausią aktyvumą rajono mėgėjų varžybose. Ne tik dalyvavo daugiausiai Kultūros ir sporto skyriaus organizuotuose turnyruose, bet ir nuolat pelnydavo aukščiausias vietas.
- Aistė Slušnytė apdovanota už ypatingą aktyvumą ir aukštus rezultatus rajono mėgėjų tinklinio varžybose, taip padėjo organizuoti tinklinio turnyrus Kartenoje, taip prisidėdama prie šios sporto šakos populiarinimo rajone.
- Eimantas Kupšys apdovanotas už išskirtinį meistriškumą ir stabilumą: aktyviai dalyvavo visose Kultūros ir sporto skyriaus organizuotose krepšinio varžybose, jo naudingumo koeficientas – aukščiausias iš visų sezono žaidėjų.
- Audrius Gadeikis pagerbtas už atsidavimą rajono futbolui. A. Gadeikis nepakeičiamas žaidėjas visuose Kultūros ir sporto skyriaus organizuotose futbolo varžybose, jo indėlis aikštelėje padėjo komandoms pelnyti aukščiausias prizines vietas mėgėjų lygyje.
- Brigitai Barkauskaitei apdovanojimas skirtas už išskirtinį indėlį organizuojant renginius, iniciatyvumą, kūrybiškumą, profesionalumą ir aistrą.
- Jolanta Ažondenienė pagerbta už ypatingą indėlį, glaudų bendradarbiavimą ir asmeninę iniciatyvą organizuojant Kretingos rajono seniūnijų sporto šventę.
- Kretingos rajono metų sporto projektų iniciatorius badmintono klubas „Smešas“ pagerbtas už išskirtinę iniciatyvą, projektų įgyvendinimą ir Kretingos vardo garsinimą. Klubo vadovės Vaidos Slušnienės pastangomis buvo įgyvendinti du dideli Sporto rėmimo fondo ir Nacionalinės sporto agentūros projektai, tokie kaip „Kretinga sportuoja. Badmintonas“, suteikiantys galimybę sportuoti nemokamai. V. Slušnienė taip pat inicijavo du labdaros renginių maratonus Šv. Pranciškaus onkologijos centrui paremti, kasmetinę „Kalėdinio žaisliuko“ akciją, kurios metu surinktos lėšos skiriamos gabiems rajono sportininkams tobulintis užsienio stovyklose. Klubo vadovė taip pat aktyviai prisideda prie fizinio aktyvumo skatinimo, organizuodama reguliarias treniruotes ir rengdama Lietuvos bei tarptautinių turnyrų prizininkus.
