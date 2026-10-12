Išgražės M. Riomerio ir Biržiškų gatvės, beveik rekonstruotas buvęs „Trijų mergelių“ pastatas

Darbai vėluoja
Šių metų kovo 23 dieną, atsižvelgus į vietos gyventojų prašymus, pradėtas M. Riomerio ir Biržiškų gatvių kapitalinis remontas. Šios Kauno gatvės po žiemos, nutirpus sniegui, atrodė baisiai, jose matėsi daugybė duobių. Ypač duobėtas kovo mėnesį buvo M. Riomerio gatvės asfaltas.
Kauno miesto savivaldybė yra skelbusi, kad remontą atliekanti bendrovė „Kauno keliai“ pradės nuo požeminių darbų – įrengs lietaus surinkimo tinklą. Vėliau bus atnaujinta važiuojamoji danga, šaligatviai, dviračių takai. Ties A ir J. Gravrogkų gatve bus įrengta žiedinė sankryža.
Remontuojamose M. Riomerio ir Biržiškų gatvėse lankiausi daug kartų. Jau beveik spalio vidurys, tačiau darbai nebaigti, iki jų pabaigos dar toloka.
Kelininkai nespėjo laiku užbaigti darbų. Buvo planuota eismą M. Riomerio ir Biržiškų gatvėse atverti iki 2026 metų rugsėjo. Savivaldybės atstovų teigimu darbus prailgino noras išsaugoti gatvėje augančius medžius ir reikalai, susiję su lietaus nuotekų tinklais.
Šiandien M. Riomerio gatvėje kalbinti Kauno gatvių apšvietimo darbuotojai negalėjo pasakyti, kada bus baigtas šios ir Biržiškų gatvės remontas.
„Mes tik savo darbus atliekame, todėl nežinome. Reikėtų klausti „Kauno kelių“ atstovų, jie dabar darbuojasi truputį toliau – Biržiškų gatvėje“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno gatvių apšvietimo darbuotojas.
Teko žingsniuoti iki „Trijų mergelių“ tilto. Biržiškų gatvėje, šalia tilto, vyko kelio remonto darbai.
„Truputį vėluojame. Šiais metais visko atlikti nespėsime. Gatvių remontą baigsime kitų metų pavasarį“, – portalui kauno.diena.lt teigė „Kauno kelių“ darbuotojas.
Vietoje „Trijų mergelių“ – paslaugų paskirties pastatas
Sovietmečiu romantiška ir modernia architektūra garsėjęs Kauno restoranas „Trys mergelės“ M. Riomerio gatvės pabaigoje daugybę metų stovėjo be gyvybės ženklų – apleistas, apdegęs ir apgriuvęs.
Tačiau jis jau beveik pakeitė savo veidą – „Trijų mergelių“ restoranas rekonstruojamas į paslaugų paskirties pastatą. Darbai prie jo prasidėjo 2024 metų vasario mėnesį.
Planuota, kad iki 2025 metų pabaigos šioje vaizdingoje vietoje, ant stataus Nemuno kranto, turėtų iškilti paslaugų paskirties pastatas. Tačiau darbai užsitęsė, juos tikimasi baigti šių metų gruodį.
Prieš pustrečių metų kalbintas tuometinis statybų vadovas Virginijus Sutkus teigė, kad „Trijų mergelių“ vietoje bus paslaugų paskirties pastatas.
„Čia stovės paslaugų paskirties pastatas. Jame bus ir gyvenamosios patalpos, ir sporto centras, ir kitos patalpos“, – portalui kauno.diena.lt tada sakė V. Sutkus.
Antrame ir trečiame pastato aukšte bus butai ir apartamentai, apačioje – komercinės ir paslaugų erdvės.
Šalia atsiras automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje bus vietų ir neįgaliesiems. Numatyta įrengti ir elektromobilių įkrovimo stoteles.
Iki rekonstrukcijos buvęs „Trijų mergelių“ pastatas atrodė graudžiai. Jis ne vieną ir ne du kartus buvo padegtas. Šalia jo mėtėsi šiukšlės, prie kauniečių kadaise itin mėgiamos vietos dažnai rinkdavosi alų gurkšnojantys jaunuoliai. Vienu metu kai kurios „Trijų mergelių“ patalpos buvo tapusios benamių prieglauda.
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