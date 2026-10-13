„Iniciatyvos Kaunui“ kviečia ruoštis teikti naujas idėjas miestui

Per visą programos gyvavimo laikotarpį įgyvendinta daugiau kaip 1,9 tūkst. projektų, kuriems skirta apie 79 mln. eurų.
„Iniciatyvos Kaunui“ programos lėšomis finansuojami konkretūs projektai, skirti miesto ir kauniečių poreikiams. Toliau numatoma finansuoti šešias strategines sritis: „Kaunas – pilnas kultūros“, „Socialinių ir sveikatinimo paslaugų plėtra gyventojų gerovei“, „Vaikų ir jaunimo įgalinimas ir užimtumas“, „Kaunas – veržlus, tvarus ir kompaktiškas miestas“, „Kaunas sportui – sportas Kaunui“ bei „Kaunas – lokalių idėjų miestas“.
„Svarbiausia, kad kauniečių idėjos neliktų tik mintimis, o virstų realiais darbais. Kuo daugiau aktyvių žmonių įsitraukia į miesto ir jo gyventojų gyvenimą, tuo daugiau galime nuveikti kartu. Džiaugiamės, kad programa leidžia įgyvendinti įvairias iniciatyvas ir suteikia galimybę geroms idėjoms pasiekti žmones, kuriems jų labiausiai reikia“ – kalbėjo Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
Projektai gali prisidėti prie renginių, festivalių ir bendruomenių iniciatyvų įvairovės. Socialinės pagalbos ir sveikatinimo veiklos skirtos gyventojams, susiduriantiems su sunkumais ar socialine atskirtimi.
Vaikų ir jaunimo projektuose dėmesys skiriamas užimtumui, saviraiškai ir kompetencijų ugdymui, o tvaraus miesto iniciatyvos gali padėti kurti patrauklesnę aplinką, gerinti turizmo, ekonomikos ir investicijų sąlygas. Sporto projektai skatina fizinį aktyvumą, o lokalių idėjų iniciatyvos suteikia erdvės naujiems sprendimams, stiprinantiems Kauno išskirtinumą.
Atskiras dėmesys skiriamas „UNESCO dizaino miesto populiarinimas“. Įgyvendinamos iniciatyvos gali apimti vietos kūrėjų projektus, edukacines dirbtuves, eksperimentines ar interaktyvias veiklas, padedančias dizainą priartinti prie miesto gyventojų ir lankytojų.
Nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos ir kitos reikalavimus atitinkančios pelno nesiekiančios organizacijos jau dabar kviečiamos apgalvoti, kokius kauniečių poreikius galėtų atliepti jų idėjos ir kokią naudą jos atneštų miestui.
Kadangi kiekvienam konkursui nustatomi konkretūs prioritetai, reikalavimai pareiškėjams ir paraiškų teikimo terminai, todėl prieš teikiant projektą svarbu susipažinti su paskelbtomis sąlygomis.
Pirmuosius kvietimus teikti paraiškas numatoma skelbti lapkričio mėnesį. Kvietimų sąrašas ir išsami informacija bus talpinama programos svetainėje: iniciatyvos.kaunas.lt, o paraiškas bus galima teikti elektroninėje sistemoje: paraiskos.kaunas.lt.
Konsultacijas ir papildomą informaciją dėl paraiškų teikimo bei projektų įgyvendinimo teikia Kauno miesto savivaldybės Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius el. paštu: [email protected]
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