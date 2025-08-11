Iniciatyvos Kaunui: per dešimtmetį finansuota ir sėkmingai įgyvendinta daugybė projektų

Vienas iš sėkmės pavyzdžių organizacijos „Social Hug“ projektas „Chillin’Street summer“, prasidėjęs kaip jaunimo stovyklos, o šiandien išaugęs iki 200 jaunuolių jungiančios aktyvios bendruomenės. Sėkmės istorija dalinasi pats projekto iniciatorius Egidijus Kuckailis.
– Kaip prasidėjo jūsų kelias su „Iniciatyvos Kaunui“?
– Norėjome inovatyviai, nestandartiškai pažvelgti į jaunimo problemas ir padėti jas spręsti. Siekėmė sukurti jaunuoliams inovatyvią, atvirą ir jautrią erdvę, kurioje jie galėtų užsiimti įdomiomis veiklomis ir atrasti save. Programa „Iniciatyvos Kaunui“ buvo kaip impulsas: užpildėme paraišką, gavome finansavimą ir taip prasidėjo mūsų kelionė.
– Koks buvo pirmasis žingsnis?
– Pradėjome nuo vasaros stovyklų jaunimui, kuriose ne tik aktyviai praleisdavome laiką, bet ir augome kaip asmenybės. Skirtingose miesto erdvėse vyko įvairios veiklos: nuo krepšinio treniruočių iki įvairių „workshop’ų“. Glaudžiai bendradarbiavome su Socialinių paslaugų centru, kuris jaunuolius nukreipdavo pas mus. Kiekvieną vasarą stovyklose dalyvaudavo apie 80 jaunuolių. Maždaug trečdalis jų vėliau grįžo – kaip savanoriai ar aktyvūs mūsų veiklų dalyviai.
– Kaip sekėsi plėsti veiklą?
– Stovyklos tapo pagrindu kurti jaunimo bendruomenę. Per keletą metų veiklos išsiplėtė – dabar dirbame ne tik su vaikais, bet ir su jų tėvais, bendruomenės nariais, socialiniais partneriais. Organizacijos centre – žmogus, jo istorija ir augimas. Mūsų veiklos nėra vien užimtumas – tai kelias į vidinę motyvaciją ir pokytį.
– Kuo jūsų veikla išskirtinė?
– Dirbame pagal šešias veiklų kryptis: „chillin’recharge“, „chillin’impro“, „chillin’dance“, „chillin’offline“, „chillin’food“ ir „chillin’stable“. Jose jaunuoliai įtraukiami į kryptį atitinkančias veiklas. Tai gali būti sporto treniruotės, šokio pamokos, įvairūs meniniai ir modernus užsiėmimai, paskaitos apie mitybą ir daugybė kitų veiklų. Jaunuoliai čia ateina su išorine motyvacija, vedini smalsumo. Tačiau dalyvaujant veiklose ilgainiui įsijungia vidinė motyvacija – noras dalyvauti, augti, keistis.
Šiandien turime stiprią jaunuolių bendruomenę, jungiančią ne tik asmenis iš jautrių aplinkų, bet ir tuos, kurie, rodos, turi viską, tačiau neranda vidinės ramybės. Šioje bendruomenėje visi kartu ugdomės vertybes, požiūrį į empatiją, patyčias, atjautą, meilę.
– Kaip bendradarbiaujate su miestu ir partneriais?
– Džiaugiamės kad pradėję nuo „Iniciatyvų Kaunui“ mes toliau su Kauno miestu tęsiame ir vystome kitus projektus. Per programą užsimezgusios partnerystės padėjo atrasti kitus bendraminčius. Šiandien turime partnerių tarp sporto, sveikatingumo ir net motociklininkų klubų – visi jie prisideda prie to, kad jaunuoliai patirtų įsimintinas ir pozityvias patirtis. Jeigu kažkas turi viziją, kaip gali keisti miestą iš vidaus, linkiu pasekti mūsų pavyzdžiu ir pasinaudoti programa „Iniciatyvos Kaunui“.
Apie programą
„Iniciatyvos Kaunui“ – tai Kauno miesto savivaldybės inicijuojama programa, kviečianti nevyriausybines organizacijas ir miesto bendruomenes prisidėti prie Kauno problemų sprendimo, siūlant iniciatyvas ir teikiant paraiškas. Šios programos metu miestas finansuoja ne organizacijas, bet projektus, kurie sprendžia aktualias problemas ir yra orientuoti į aiškius rezultatus.
Per 10 veiklos metų programa leido įgyvendinti 1700 projektų, kuriems bendrai skirtas daugiau kaip 68 mln. eurų finansavimas.
