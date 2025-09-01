Rugsėjo 1-osios šventės programa Kaune: kviečia pasitikti net dvejose erdvėse

Po rugsėjo 1-osios šventės mokykloje visi yra kviečiami susitikti Nemuno ir Mokslo saloje, kur lauks smagios veiklos, pramogos ir seniai matyti draugai. 🫶
Išsami renginio programa
Vieta: Nemuno sala
14 val. – Projekto „Judėk sveikai“ gatvės šokių treniruotė.
15 val. – Masinio minuso startas.
15 val. – Projekto „Judėk sveikai“ funkcinė treniruotė.
16 val. – Tolimiausio metimo konkurso startas.
17 val. – Krepšinio IQ viktorina.
18 val. – Didysis masinio minuso finalas.
18 val. – Tolimiausio metimo konkurso laimėtojo apdovanojimas.
19 val. – Viktoro Balykov ir Miglės Miglinaitės „stand up“ pasirodymas.
20 val. – Grupės „ba.“ koncertas.
Renginio pabaiga iki 21.00 val.
Viso renginio metu veiks: poilsio ir maisto vagonėlių zonos, pripučiamas krepšinio batutas.
Vieta: Mokslo sala
13–19 val. Ekspozicija Žmogus. Gamta. Mašina (mokama).
14 val. – Užsiėmimai STEAM laboratorijose (laisvų vietų nebėra).
14 val. – Elektroninės muzikos pamoka didžiajame amfiteatre su „No Intentions“.
15 val. – N2 mokslo šou didžiajame amfiteatre.
16 val. – Protmūšis: o jei žinotume daugiau? Didžiajame amfiteatre su Pauliumi Ambrazevičiumi.
17 val. – Hiphopo muzikos pamoka didžiajame amfiteatre su Dj SWIX.
17 val. – Užsiėmimai STEAM laboratorijose (laisvų vietų nebėra).
18 val. – N2 mokslo šou didžiajame amfiteatre.
