Į renginius Dainų slėnyje – patogiau: bus galimybė nemokamai važiuoti viešuoju transportu

„Dainų slėnis po rekonstrukcijos vėl tapo viena svarbiausių miesto renginių erdvių, sutraukiančių tūkstančius žmonių. Norime, kad kelionė į koncertą ar kitą renginį būtų kuo paprastesnė – nereikėtų ieškoti vietos automobiliui ar gaišti laiko spūstyse. Galimybė su tuo pačiu renginio bilietu atvykti viešuoju transportu ir juo grįžti namo – patogus sprendimas žiūrovams“, – sakė Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
Naujoji tvarka bus taikoma komerciniams renginiams Dainų slėnyje. Įsigijus bilietą į renginį, papildomai rūpintis viešojo transporto bilietu nereikės – renginio bilietas galios ir Kauno miesto autobusuose bei troleibusuose.
Viešuoju transportu su juo bus galima važiuoti likus 3 valandoms iki renginio pradžios ir dar 3 valandas po oficialiai nurodytos jo pabaigos. Taigi vienas bilietas apims ne tik patekimą į renginį, bet ir kelionę į ir iš jo.
Iš pagrindų atnaujintas Dainų slėnis duris atvėrė 2024-ųjų vasarą – jubiliejine Dainų diena čia pažymėtas Lietuvos dainų šventės šimtmetis. Nuo tada Ąžuolyno apsuptas amfiteatras vėl tapo viena ryškiausių Kauno koncertų ir renginių vietų.
Atnaujintos erdvės rekonstrukcijos darbų vertė siekė 7 mln. eurų. Čia įrengtos amfiteatrinės tribūnos, persirengimo ir grimo kambariai, sanitariniai mazgai, pagalbinės patalpos bei administracinis paviljonas su bilietų kasomis.
Vien per 2025 metų šiltąjį sezoną Dainų slėnyje surengta 60 renginių ir veiklų. Jo scenoje jau pasirodė Jazzu, Rokas Yan, Martynas Kavaliauskas, pasaulinio garso atlikėja Katie Melua, o šiemet koncertų sezoną tęsė FC Baseball, Adrina, „G&G Sindikatas“ ir kiti atlikėjai.
Dainų slėnyje vykstantys didieji renginiai vienu metu sutraukia tūkstančius žiūrovų, todėl patogus susisiekimas tampa svarbia visos renginio patirties dalimi. Pakeitimai suteiks daugiau pasirinkimo planuojant kelionę, o viešasis transportas taps lengvai prieinama alternatyva vykstantiems iš skirtingų miesto vietų.
Sprendimas prisidės ir prie platesnių Kauno darnaus judumo tikslų – skatins dažniau rinktis viešąjį transportą bei padės mažinti individualių automobilių srautus didžiųjų renginių metu.
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