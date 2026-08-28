Į „Megos“ akvariumą grįžta rykliai: pirmoji gyventoja į Kauną atkeliavo iš Indonezijos

„Labai džiaugiamės, kad rykliai vėl grįžta į „Megos“ akvariumą. Jie neabejotinai yra vieni iš tų gyvūnų, kurie lankytojams kelia daugiausia smalsumo ir emocijų. Šįkart naujosios gyventojos kelionė buvo ypatinga – ji į Kauną atvyko iš Indonezijos, todėl labai džiaugiamės galėdami lankytojams pristatyti ne tik naują akvariumo gyventoją, bet ir dar vieną išskirtinį povandeninio pasaulio atstovą“, – sakė „Megą“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
Į Kauną – lėktuvu, specialioje talpoje
Kelionė iš Indonezijos iki Kauno buvo kruopščiai suplanuota. Ryklys į Lietuvą atvyko lėktuvu ir visą kelionę praleido specialioje izoliuotoje talpoje. Joje buvo maišai su vandeniu, sandariai užrišti ir prisotinti tiek deguonies, kad jo pakaktų visai kelionei.
Kaip pasakojo „Megos“ akvariumo priežiūros vadovas biologas ir naras Tadas Laurinavičius, visa kelionė nuo Indonezijos iki naujųjų namų Kaune, įskaitant būtinas muitinės ir veterinarines procedūras, truko 37 val.
„Tokia kelionė visiems kelia stresą. Būna, kad po kelionės gyvūnas kelias dienas neėda“, – sakė T. Laurinavičius.
Pirmiausia – karantinas
Atvykusi į Kauną, naujoji akvariumo gyventoja iš karto nebuvo paleista į pagrindinį akvariumą. Pirmiausiai jai teko priprasti prie naujų sąlygų.
„Atidarius transportavimo talpą, buvo išmatuoti vandens parametrai, vanduo prisotintas deguonies ir palaipsniui keičiamas, kad ryklys galėtų prisitaikyti prie akvariumo vandens. Vėliau jis buvo perkeltas į karantininę talpą, kur stebėtas dėl galimų ligų ir sekta jo savijauta“, – pasakojo akvariumo priežiūros vadovas.
Vienas iš svarbiausių ženklų, kad gyvūnas sėkmingai adaptavosi, – apetitas. Kai ryklys pradeda gerai maitintis, galima manyti, kad jis jau apsiprato naujoje aplinkoje.
Pasak T. Laurinavičiaus, naujoji „Megos“ gyventoja šį etapą sėkmingai įveikė ir yra perkelta į pagrindinį akvariumą, kur ją jau gali pamatyti lankytojai.
Kol kas – viena, bet ateityje jų gali būti daugiau
Šiuo metu į „Megos“ akvariumą atkeliavo viena zebrinio ryklio patelė. Pasak akvariumo priežiūros vadovo, tai – pirmas kartas, kai ryklys įsigytas taip toli – Indonezijoje.
„Kol kas įsigijome vieną ryklį, nes pirmą kartą pirkome ryklį iš taip toli. Žiūrėjome, kaip jam seksis įveikti adaptacijos procesą. Ateityje planuojame atsivežti dar keletą ryklių“, – pasakojo akvariumo priežiūros vadovas T. Laurinavičius.
Iš pradžių – „zebras“, vėliau – „leopardas“
Naujoji „Megos“ gyventoja – zebrinis ryklys (Stegostoma tigrinum). Ši rūšis ypatinga tuo, kad per gyvenimą jos išvaizda labai stipriai pasikeičia.
Jauni zebriniai rykliai būna beveik juodi su ryškiais baltais dryžiais. Augant spalvos ir raštas keičiasi: dryžiai tampa rusvi, rudi, palaipsniui nyksta, suaugusių ryklių kūną puošia juodos dėmės, todėl jų išvaizda primena leopardą.
„Mūsų atsivežtoji ryklio patelė yra 1–2 m. amžiaus, tad ji jau ruda, dryžiai baigia išnykti“, – pasakojo akvariumo priežiūros vadovas.
Šiuo metu ryklio patelė yra maždaug 90 cm ilgio, tačiau tai – tik jos augimo pradžia. Zebriniai rykliai gali užaugti iki maždaug 2,5–3 metrų, o pirmieji treji gyvenimo metai yra intensyviausio augimo laikotarpis.
Įspūdinga uodega ir naktinis gyvenimas
Dar vienas išskirtinis zebrinio ryklio bruožas – įspūdinga uodega, kuri gali sudaryti beveik pusę viso gyvūno kūno ilgio.
Šie rykliai yra naktiniai gyvūnai. Dieną jie dažniausiai ilsisi ant dugno, o sutemus tampa aktyvesni ir leidžiasi ieškoti maisto. Jų racioną sudaro mažos žuvys, moliuskai, vėžiagyviai, krabai ir kiti dugno gyventojai.
Ryklys, kurio nereikia bijoti
Nors žodis „ryklys“ daugeliui vis dar asocijuojasi su pavojumi, zebriniai rykliai yra taikūs ir žmogui nepavojingi gyvūnai.
„Zebriniai rykliai labai ramūs ir žmogui visiškai nepavojingi. Dėl šios priežasties jie dažnai gyvena akvariumuose visame pasaulyje“, – sakė T. Laurinavičius.
Anksčiau „Megos“ akvariume ne vienus metus gyvenę rykliai sulaukė garbaus amžiaus. Dabar lankytojai vėl turės galimybę stebėti šiuos įspūdingus gyvūnus viename iš išskirtiniausių Lietuvos akvariumų.
„Megoje“ įrengtas jūrinis akvariumas yra aukščiausias Baltijos šalyse. Jame telpa beveik milijonas stiklinių vandens ir yra ištirpinta daugiau kaip 10 tonų druskos. Akvariumas yra 4 m pločio, o savo aukščiu jis prilygsta trijų aukštų pastatui. Akvariume gyvena apie 170 daugiau nei 40-ties skirtingų rūšių tropikų žuvų, kilusių iš Atlanto, Indijos ir Ramiojo vandenynų, Raudonosios, Viduržemio, Karibų jūrų. Akvariume įrengti koralai atvežti iš Pietų Afrikos Respublikos.
Akvariumo žuvis maitina ir prižiūri profesionali narų ir biologų komanda.
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