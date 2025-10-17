Gyventojai, nesibaiminkite! Atsakė, kodėl Kaune bus matoma daugiau karių

Skelbiama, kad kariai ir jų technika bus dislokuojama iš vieno miesto į kitą, tad didesnis jų matomumas suplanuotas Kauno mieste ir rajone bei Šiauliuose.
„Pratybų laikotarpiu gyventojai gali pastebėti intensyvesnį karinės technikos judėjimą keliuose tarp minėtų miestų, karius su ginklais ir karine ekipuote. Taip pat gali būti girdimi į sprogimus ar šūvius panašūs garsai, kadangi bus naudojamos garsinės imitacinės priemonės.
Gyventojų prašoma išlikti ramiems, nesibaiminti dėl galimai girdimų garsų ar matomų karinių veiksmų bei laikytis saugaus atstumo nuo karių ir karinės technikos“, – nurodo Kauno miesto savivaldybės specialistai,
Pratybų organizatoriai skelbia, kad minėta karinė veikla bus organizuojama laikantis nustatytų saugumo reikalavimų, todėl pratybos nekels pavojaus gyventojams ar jų turtui.
Pratybų „Budrus sakalas 2025“ tikslas – užtikrinti Lietuvos kariuomenės parengtį ir gebėjimą veikti įvairiomis sąlygomis, ginant šalies oro erdvę.
