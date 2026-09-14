Gera savijauta prasideda nuo kokybiško miego

Daugiau nei tris dešimtmečius miego sprendimus kuriantis lietuviškas prekės ženklas „Lonas“ pristato kontinentinių lovų kolekciją „Virtuoso“, kuri sukurta galvojant apie žmones, vertinančius ergonomiką, natūralias medžiagas ir individualiai pritaikytą komfortą.
Miegas – geros sveikatos dalis
Trečdalį savo gyvenimo praleidžiame miegodami. Tai laikas, kai organizmas ilsisi ne pasyviai, o aktyviai dirba – atsistato po fizinio ir emocinio krūvio, reguliuojami hormonų procesai, stiprinamos pažintinės funkcijos, o stuburas ir raumenys atsipalaiduoja nuo dienos metu patirtų apkrovų.
Būtent todėl vis daugiau žmonių supranta, kad kokybiškas poilsis prasideda ne vien nuo tinkamos miego rutinos. Ne mažiau svarbu ir tai, ant kokio pagrindo miegame. Netinkama lova ar čiužinys gali lemti prastesnę miego kokybę, dažnesnius prabudimus, rytinį nugaros ar kaklo maudimą, o ilgainiui – ir nuolatinį nuovargį.
Pasak „Lonas“ vadovo Domo Jakučio, kuriant „Virtuoso“ kolekciją svarbiausia buvo sukurti sistemą, kuri prisitaikytų prie žmogaus, o ne žmogus turėtų prisitaikyti prie lovos.
„Visi komponentai, ant kurių gulame miegoti – tachta, čiužinys ir antčiužinis – pagaminti naudojant natūralias medžiagas: medvilnę, vilną, lateksą, medį ir metalines spyruokles, kurios pasikartoja ir tachtoje, ir čiužinyje“, – pasakojo D. Jakutis.
Ergonomika – kasdienis komfortas
„Virtuoso“ kolekcija sukurta kaip vientisa miego sistema, kurią sudaro tachta, čiužinys ir antčiužinis. Kiekviena šių dalių atlieka savo funkciją, todėl kartu jos užtikrina tolygų kūno svorio paskirstymą ir taisyklingą atramą.
Tachtoje įmontuota daugiau kaip 700, o čiužinyje – daugiau kaip 800 nepriklausomų spyruoklių. Kiekviena jų individualiai reaguoja į kūno spaudimą, todėl skirtingos kūno vietos gauna būtent tokią atramą, kokios joms reikia.
Svarbus vaidmuo tenka ir Talalay latekso antčiužiniui. Jis padeda sumažinti spaudimą pečiams, klubams bei kitoms jautrioms kūno vietoms, todėl miegant lengviau atsipalaiduoja raumenys.
„Stengėmės sukurti sistemą, kurioje nėra atsitiktinių medžiagų. Lovų rėmas pagamintas iš medienos masyvo, briaunos švelniai užapvalintos dėl saugumo, o visos naudojamos medžiagos, ant kurių gulamės miegoti, yra sertifikuotos, natūralios ir atsparios ilgalaikiam naudojimui“, – sakė kolekcijos kūrėjas Saulius Jakutis.
Natūralumas sveikesnei aplinkai
Didelis dėmesys skirtas ir medžiagų pasirinkimui. Lovose naudojama vilna padeda reguliuoti temperatūrą ir išlaikyti malonų mikroklimatą įvairiais metų laikais. Medvilnė sugeria drėgmę bei sukuria sausumo pojūtį, o natūralus lateksas pasižymi elastingumu bei antibakterinėmis savybėmis.
Dar vienas išskirtinis sprendimas – beveik 20 skirtingų sluoksnių konstrukcija surenkama nenaudojant klijų. Tokia technologija leidžia sluoksniams natūraliai veikti kaip vieningai sistemai, geriau prisitaikančiai prie žmogaus kūno.
Spyruoklės išdėstytos taip, kad vienam žmogui keičiant padėtį miego metu judesiai kuo mažiau persiduotų kitai lovos pusei. Tai ypač aktualu poroms, kurių vienas partneris miega jautriau.
Tobulas derinys interjere
Viena didžiausių „Virtuoso“ naujovių – galimybė viename čiužinyje pasirinkti skirtingą kietumą abiem pusėms.
Tai reiškia, kad vienas žmogus gali rinktis minkštesnį paviršių, o kitas – tvirtesnį, neieškant kompromiso, kuris netenkintų nė vieno.
„Miego kokybė – tai ne tik pojūtis užmiegant, bet ir tai, kaip jaučiamės nubudę. Norėjome sukurti tokią lovą, kuri atitiktų kiekvieno individualius poreikius ir užtikrintų neprilygstamą poilsį“, – sakė D. Jakutis.
Negana to, būsimi šeimininkai gali rinktis iš daugiau kaip 500 audinių, spalvų ir tekstūrų, skirtingų galvūgalių, kojelių bei kitų dizaino sprendimų. Taigi lova tampa ne tik ergonomiška, bet ir lengvai pritaikoma prie kiekvieno namų interjero – nesvarbu, ar tai minimalistinis skandinaviškas stilius, ar elegantiška klasika.
„Sukūrėme ne tik patogią lovą, bet ir stilingą miegamojo interjero detalę. Mūsų naujosios miego sistemos lengvai pritaikomos tiek moderniems, tiek tradiciniams namams“, – pabrėžė D. Jakutis.
Sukurta tarnauti ilgus metus
„Virtuoso“ pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai. Italų kalboje žodis virtuoso reiškia meistrą, savo amatą įvaldžiusį profesionalą. Būtent tokia filosofija vadovaujasi daugiau kaip 30 metų patirtį sukaupę „Lonas“ meistrai.
Kiekviena lova gaminama individualiai pagal užsakymą, o gamintojas visai kolekcijai suteikia net 10 metų garantiją. Tai ne tik pasitikėjimo savo gaminiais ženklas, bet ir ilgalaikė investicija į kokybišką poilsį.
„Siekiame ne tik sukurti geriausias sąlygas poilsiui, bet ir pasirūpinti, kad mūsų klientai jaustųsi ramūs dėl savo pasirinkimo. Ši kolekcija – tai investicija į geresnę savijautą ir poilsio kokybę ilgus metus“, – užtikrino D. Jakutis.
Kai vis daugiau kalbame apie fizinę ir emocinę sveikatą, vis aiškiau suprantame, kad geresnė savijauta prasideda nuo paprastų kasdienių dalykų. Vienas jų – kokybiškas miegas. O tinkamai parinkta lova gali tapti svarbia jo dalimi.
Verta žinoti
Kodėl svarbi ergonomiška lova?
- padeda išlaikyti taisyklingą stuburo padėtį;
- mažina spaudimą pečiams, klubams ir kitiems jautriems taškams;
- geriau paskirsto kūno svorį;
- sumažina partnerio judesių perdavimą į kitą lovos pusę;
- padeda sukurti komfortišką mikroklimatą visais metų laikais.
„Virtuoso“ kolekcijos išskirtinumai:
- beveik 20 sluoksnių miego sistema;
- natūralios sertifikuotos medžiagos;
- konstrukcija be klijų;
- galimybė viename čiužinyje pasirinkti skirtingą kietumą;
- daugiau kaip 500 audinių ir spalvų pasirinkimas;
- individuali gamyba;
- 10 metų garantija.
Apie „Lono“ lovas
Komforto menas
Lova – tai ne tik vieta atsigulti, bet ir nežymi riba tarp to, kas buvome vakar, ir to, kuo pabusime rytoj. „Lonas“ lovos sukurtos taip, kad jūsų kūnas intuityviai rastų kelią į gilų, atstatantį poilsį, o jūsų erdvė taptų užuovėja, kurioje viskas vyksta savaime. Kol jūs ilsitės, lova dirba – rūpinasi taisyklinga atrama, nepriekaištingu komfortu, idealiu mikroklimatu.
Miego meistrystė
Tikroji meistrystė – tai ne tik žinios ar patirtis, bet ir rankų atmintis, medžiagos pajauta, intuicija, slypinti kiekviename judesyje. Kaip menininkas, kuris drobėje atranda naujas erdves, meistras formuoja medžiagas taip, kad medis, audiniai ir atraminiai sluoksniai susijungtų į kažką daugiau nei baldą – į komforto idėją.
Šiluma – vilna
6 avys apsikirpo. Šių šiluminių savybių pakaktų išlaikyti šilumą mažame namelyje 5°C šaltyje.
Švelnumas – medvilnė
120 medvilnės augalų, 4 mėnesius glostytų saulės ir gairintų vėjo.
Prisitaikymas – lateksas
5 kaučiukmedžių sula per mėnesį. Atsparumas kaip 30 cm sniego sluoksnio, tačiau šiltas ir prisitaikantis.
Stiprybė – medis
45 kilogramai medienos kiekvienoje lovoje – tiek sveria galinga miško glėbyje išaugusi šaka. Už kiekvieną panaudotą medį pasodiname du naujus, todėl miško širdis plaka dar stipriau su kiekviena sukurta lova.
Atrama – metalas
300 metrų vielos kiekvienoje lovoje, kuri beveik prilygsta Eifelio bokštui (324 m). 1500 spyruoklių sistema sveria tiek, kiek 4 suaugę flamingai, tačiau galėtų išlaikyti ir dramblį.
Naujausi komentarai