 Garliaviškiams – svarbi informacija dėl vandens

Garliaviškiams – svarbi informacija dėl vandens

2026-09-25 11:47 kauno.diena.lt inf.

Penktadienį „Kauno vandenys“ pranešė apie Garliavos rezervuaruose atliekamus planinius dezinfekcijos ir plovimo darbus.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Garliaviškiams – svarbi informacija dėl vandens</span>
Garliaviškiams – svarbi informacija dėl vandens / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Informuojame, kad siekiant užtikrinti geriamojo vandens kokybę, Garliavos rezervuaruose atliekami planiniai dezinfekcijos ir plovimo darbai.

Dėl atliekamų darbų kai kurie vartotojai gali laikinai justi vandens skonio ir kvapo pokyčius. Rezervuarų dezinfekcijos ir plovimo darbai vykdomi laikantis norminių reikalavimų“, – atsiprašydami už laikinus nepatogumus pranešė bendrovės atstovai.

Jie padėkojo gyventojams už kantrybę: „Rūpinamės ir siekiame, kad vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo būtų kokybiškas ir malonus vartoti.“

Šiame straipsnyje:
Kauno vandenys
vanduo
Garliava
vandens kokybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų