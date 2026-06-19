Fotografas Aurimas Barkauskas pelnė apdovanojimą: nuotrauka publikuota „Kauno dienoje“

Finansų ministerijos 18-ąjį kartą inicijuojamo konkurso tikslas – skatinti profesionalią ir analitinę žurnalistiką ES investicijų Lietuvoje tema, didinti visuomenės informuotumą apie šių investicijų poveikį kasdieniam žmogaus gyvenimui, valstybės ir regionų raidai. .
Dalyvauti konkurse buvo kviečiami visi Lietuvos žurnalistai, tinklaraštininkai ir fotografai, 2025 metais sukūrę konkurso temą atitinkančius darbus.
Kaip skelbiama pranešime spaudai, siekdama pritraukti daugiau dalyvių iš regionų, Finansų ministerija konkurso organizavimą patikėjo LŽS Klaipėdos apskrities skyriui.
Anot organizatorių, regioninė žiniasklaida leidžia geriau atskleisti kasdienį investicijų poveikį – nuo infrastruktūros pokyčių iki socialinių iniciatyvų mažesnėse bendruomenėse. Tai didina veiklos skaidrumą ir padeda gyventojams geriau suprasti, kaip investicijos prisideda prie vietos gerovės kūrimo.
„Europietiškas gyvenimo būdas ir mūsų per du dešimtmečius pasiekta pažanga, kuriai pasikinkėme ES investicijas, – tai geriausias būdas parodyti savo piliečiams, juo labiau mūsų priešams, kaip galima suklestėti, ir ką iš paprastų rusų pavogė Kremliaus režimas, kariaujantis su į Vakarus negrįžtamai pasukusia Ukraina“, – sveikinimo kalboje kalbėjo finansų ministro patarėjas Dalius Simėnas.
Konkursui pateiktus darbus vertino 10 narių komisija, sudaryta iš profesionalių žurnalistų, redaktorių, fotografų, akademinės bendruomenės atstovų ir finansų srities ekspertų. Komisijai vadovavo žurnalistas ir redaktorius Rytas Staselis.
Vadovaujantis konkurso nuostatais, darbai vertinti pagal jų atitiktį konkurso temai, argumentų pagrįstumą, naudojamų šaltinių įvairovę ir patikimumą bei profesinės etikos principų laikymąsi.
„Sulaukėme paraiškų ir iš nacionalinės, ir iš regioninės žiniasklaidos – laikraščių, naujienų portalų, radijo ir televizijos redakcijų, taip pat fotografų, dirbančių redakcijose ar savarankiškai. Gauta daug profesionalių darbų, ypač publikacijų kategorijose. Šiemet pasirinkta kryptis daugiau dėmesio skirti regionams pasiteisino – nemažai konkurso dalyvių savo darbus pateikė pirmą kartą, o paraiškų sulaukėme iš visų Lietuvos regionų“,- sakė LŽS Klaipėdos apskrities skyriaus pirmininkė Jolanta Beniušytė.
2026 m. konkurso nugalėtojai
Metų publikacija – Loreta Tumelienė, Marijampolės apskrities laikraštis „Suvalkietis“, straipsnis „Rail Baltica projekte įpusėjo žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas“.
Metų radijo laida – Vilija Ramanauskienė, Alytaus radijo stotis FM99, laida „Šeši milijardai Lietuvai. Kur jie keliauja?“.
Metų regioninės žiniasklaidos priemonės darbas – Eimantas Stulginskas, Tauragės apskrities laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „Purienų gatvės remontas: būtinybė ar bereikalingos išlaidos?“.
Metų fotografija – Aurimas Barkauskas, dienraštis „Kauno diena“, nuotrauka „Sulopyti keliai – Kauno praeitis“.
Aurimo Barkausko vaizdo įrašas.
Papildoma (paskatinamoji nominacija) – Violeta Karaliūnaitė, Tauragės apskrities laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „Elektroautomobilius ir toliau kraus nemokamai“.
„Sveikiname konkurso laureatus ir dėkojame visiems dalyviams už profesionalius ir prasmingus kūrybinius darbus“, – teigė organizatoriai.
Žurnalistinių darbų Europos Sąjungos investicijų Lietuvoje tema konkursą inicijavo Finansų ministerija, organizavo LŽS Klaipėdos apskrities skyrius, finansavo Europos Sąjunga.
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