„Eurovaistinė“ kviečia dalyvauti festivalyje „Senjorų savaitė“ Palangoje!

„Senjorų savaitė“ siekia kurti naują tradiciją ir parodyti, kad vyresnis amžius nėra kliūtis aktyviam, turiningam ir kokybiškam gyvenimui. Festivalis senjorams siūlo koncertus, susitikimus ir diskusijas, ekskursijas, sveikatingumo mankštas, žygius, kino filmus ir daugybę kitų veiklų. Didžioji dalis renginių – nemokami.
„Senjorus kasdien sutinkame mūsų vaistinėse, todėl gerai žinome, kokie sveikatos ir geros savijautos klausimai jiems rūpi. Kartu norime keisti požiūrį į vyresnį amžių – kalbėti ne tik apie ligas ir jų gydymą, bet ir apie galimybę kuo ilgiau gyventi aktyviai, savarankiškai ir kokybiškai.
Dėl to norime būtent ten, kur yra mūsų senjorai – „Senjorų savaitėje“: išklausyti, atsakyti į jų klausimus, dalintis mūsų vaistininkų žiniomis ir paskatinti rūpintis savimi kasdien“, – teigė „Eurovaistinės“ rinkodaros ir komunikacijos departamento direktorė Kristina Gumauskienė.
Rugsėjo 28–30 dienomis Palangos koncertų salėje veiks „Eurovaistinės“ kūno kurortas“ – poilsio ir geros savijautos erdvė, kviesianti festivalio lankytojus trumpam atsipūsti, patogiai įsitaisyti ir išmėginti įvairius kūno masažuoklius nemokamai.
Čia senjorus kviesime užduoti klausimą: „kaip iš tiesų aš jaučiuosi?“ Festivalio svečiai galės atlikti „Nacionalinio savijautos indekso“ testą ir sužinoti savo savijautos indeksą, palyginti jį su visos Lietuvos rezultatais ir gauti specialistų rekomendacijas, kaip jaustis geriau.
Atlikusių testą lauks dovanos geresnei savijautai – „Olvel“ maisto papildai bei „Dermedic“ dermatologinės kosmetikos produktai.
Šiemet „Eurovaistinė“ senjorus kvies į keturis susitikimus aktualiomis temomis:
Rugsėjo 28 d., 10 val., Palangos koncertų salė – „Eurovaistinė“ kviečia diskusijai: „Moters sveikata nuo 65-erių: dažniausi klausimai ir atsakymai“. Moderuoja: TV ir radijo laidų vedėja Daiva Tamošiūnaitė. Diskusijoje dalyvauja: žurnalistė Algimanta Žukauskienė, „Eurovaistinės“ vaistininkės Jovita Aleknienė ir Jelena Deksnienė.
Rugsėjo 29 d., 10 val., Palangos kurhauzas – „Eurovaistinė“ pristato: „Kokybiško miego iššūkiai vyresniame amžiuje: kaip pasirūpinti savo poilsiu?“. Pranešimą skaito „Lietuvos metų vaistininko 2025“ rinkimų nugalėtojas, „Eurovaistinės“ vaistininkas Ignas Popa.
Rugsėjo 30 d., 10 val., Palangos koncertų salė – „Eurovaistinė“ pristato: „Sklandi žarnyno sistemos veikla: kasdieniai įpročiai, kurie padės jaustis geriau vyresniame amžiuje“. Pranešimą skaito „Eurovaistinės“ vaistininkė Toma Gečienė.
Rugsėjo 30 d., 12 val., Palangos kurhauzas – „Eurovaistinė“ pristato: „Kas slypi po „normaliai“? Žvilgsnis į jūsų savijautos statistiką ir būdai ją pagerinti“. Pranešimą skaito genetikas, ilgaamžiškumo praktikų pradininkas Lietuvoje dr. Vaidas Dirsė ir farmacijos ekspertė „Eurovaistinėje“ Eglė Laskauskaitė.
Visa festivalio programa – internetinėje svetainėje www.senjorusavaite.lt.
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