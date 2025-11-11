Dešimtmetį gyvuojanti programa „Iniciatyvos Kaunui“ kviečia ruoštis 11 sezonui

„Per dešimt metų programa „Iniciatyvos Kaunui“ tapo tikru bendruomenių, organizacijų, kūrybingų kauniečių ir miesto bendradarbiavimo simboliu. Matėme, kaip idėjos virto realybe – įgyvendinti projektai, pagerinę miestiečių gyvenimą, skatinę kūrybiškumą, aktyvumą ir mums visiems svarbių paslaugų plėtrą, gerokai sustiprinę Kauno įvaizdį. Tikiu, kad kauniečių idėjos neišsisėmė ir kiti metai bus pilni gražių, prasmingų ir visiems atvirtų projektų“, – sakė Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
Pasak jo, nuo programos pradžios įgyvendinta daugiau kaip 1,7 tūkst. projektų, kuriems Kaunas bendrai skyrė per 68 mln. eurų finansavimą. Miestas finansuojamų projektų skaičiaus bei metams skiriamo finansavimo neplanuoja mažinti.
2026-aisiais „Iniciatyvos Kaunui“ programa tęs šešias strategines sritis: „Kaunas – pilnas kultūros“, „Socialinių ir sveikatinimo paslaugų plėtra gyventojų gerovei“, „Vaikų ir jaunimo įgalinimas ir užimtumas“, „Kaunas – veržlus, tvarus ir kompaktiškas miestas“, „Kaunas sportui – sportas Kaunui“ bei „Kaunas – lokalių idėjų miestas“. Tą antradienį patvirtino posėdžiavusi Kauno miesto taryba.
Šių sričių projektai orientuoti į kultūros ir bendruomenių iniciatyvas, įvairius festivalius ir renginius. Jie taip pat apima socialinės pagalbos ir sveikatinimo projektus, skirtus žmonėms, išgyvenantiems krizes ar patiriantiems socialinę atskirtį. Programoje numatyta vaikų ir jaunimo įgalinimo veikla, skatinanti savirealizaciją ir kompetencijų augimą. Taip pat finansuojami projektai, prisidedantys prie tvaraus ir veržlaus miesto plėtros, gerinančios ekonomines, turistines ir investicines sąlygas. Dėmesys skiriamas ir sporto bei fizinio aktyvumo renginiams, lokalioms idėjoms ir inovacijoms, formuojančioms Kauno identitetą.
Šiemet programa turi ir naują prioritetą – „UNESCO dizaino miesto populiarinimas“. Čia skatinami projektai, kurie įkvepia kūrybiškumą, eksperimentuoja su dizaino sprendimais ir inovacijomis. Jie gali apimti vietinių kūrėjų iniciatyvas, edukacines dirbtuves ar interaktyvias veiklas.
Pirmieji kvietimai teikti paraiškas bus paskelbti gruodžio mėnesio pradžioje. Informacija apie juos bus skelbiama svetainėje iniciatyvos.kaunas.lt.
Programoje laukiama nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, bendruomenių, viešųjų įstaigų ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų paraiškų. Organizacijos, užsiprenumeravusios programos naujienlaiškį, apie paskelbtus kvietimus bus informuotos el. paštu.
Paraiškas, kartu su kvietimuose nurodytais dokumentais, pareiškėjai galės teikti elektroniniu būdu, naudojantis projektų atrankos ir finansavimo informacine sistema paraiskos.kaunas.lt.
Konsultacijas dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius el. paštu [email protected].
