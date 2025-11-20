 Dėmesio, vairuotojai: dėl įgriuvos Gričiupio gatvėje ribojamas eismas

2025-11-20 17:36 kauno.diena.lt inf.

Bendrovė „Kauno vandenys“ ketvirtadienio vakarą pasidalijo svarbia informacija.

„Dėl įgriuvos Gričiupio gatvėje laikinai ribojamas eismas. Informuojame, kad Gričiupio gatvėje įvyko buitinių nuotekų tinklų avarija, dėl kurios atsivėrė įgriuva. Bendrovės „Kauno vandenys“ avarinių darbų rangovas deda visas pastangas, kad avarijos padariniai būtų kuo skubiau likviduoti. Įspėjame, kad dėl atsivėrusios įgriuvos šiuo metu laikinai uždaryta atkarpa nuo Studentų gatvės sankryžos iki Saulės gatvės. Vairuotojų prašome atidumo ir kantrybės. Atsiprašome už galimus laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą“, – feisbuke rašė bendrovė.

Šiame straipsnyje:
uždaroma gatvė
įgriuva
Eismo ribojimai

Begalinis \\.//
bukas kocerv'Wątnykų kvailunas,vandentiekio ar kanalizacijos avarija BLOGAS gatvės remontas.____Durniai atsipeikėkit,neatrodykit tokiai durniais,GĖDA.
5
-1
>Bbl \\.//
>Koncerve susmirdęs,jei koncervinis neįgalusis būtų "valdęs" būtų neįgriuvę?,pasirodo dar ir durnas esi,slėpkis o'Žio šūduose.
8
-4
Bbd
Pasirodys kad pinigus realizavo krabagalvis visvaldas. O ten tik rusiškas makrofleksas dėl akių užpurkštas po plytelėm irgi rusiškom...
2
-9
