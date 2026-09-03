Dėl Raudondvario dvaro istorijos Kauno rajono administracija tiria du darbuotojus

„Direktoriaus įsakymas yra parengtas dėl komisijos sudarymo gavus informaciją tiek žodžiu, tiek raštu, ir komisija šiuo metu dirba“, – Kauno rajono Antikorupcijos komisijos posėdyje teigė savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris.
„Komisija dirbs dėl dviejų administracijos darbuotojų veiksmų – tai Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja ir Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė (...). Tie (asmenys – BNS), kurie buvo minėti tyrime“, – pabrėžė jis.
Kauno rajono savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja yra premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė.
LRT Tyrimų skyrius rugpjūčio viduryje paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo Lietuvos socialdemokratų partijos aplinkos darboviete, čia antrą atlyginimą gauna ir A. Sinkevičienė.
Nacionalinio transliuotojo tyrimas taip pat parodė, kad dar prieš kelis mėnesius Raudondvario dvare darbavosi ir Kauno rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė Aurelija.
Dvare dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskienė bei jos sutuoktinis, taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratais susiję asmenys.
Anot M. Rikterio, dvare dirbantis personalas nepatenka į tyrimo apimtį, nes šis negali liesti kitų įstaigų.
Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Jo biudžetas siekia apie 4 mln. eurų.
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