 Dėl Kauno mečetės – kreipimasis į Generalinę prokuratūrą

Dėl Kauno mečetės – kreipimasis į Generalinę prokuratūrą

2026-08-13 14:08
ELTOS inf.

Parlamentaras Vytautas Sinica ketvirtadienį kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydamas ginti viešąjį interesą, siekiant grąžinti Kauno mečetę Lietuvos totorių bendruomenei.

<span>Dėl Kauno mečetės – kreipimasis į Generalinę prokuratūrą</span>
Dėl Kauno mečetės – kreipimasis į Generalinę prokuratūrą / Manto Pilecko nuotr.

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Seimo narys teigia, kad tarpukariu valstybės lėšomis pastatyta mečetė buvo padovanota Lietuvos totoriams, o ne šiuo metu ją naudojantiems kitų valstybių piliečiams.

„Lietuvos totoriai intensyviai dalyvavo 1918–1920 metais vykusiose Nepriklausomybės kovose (...). Lietuvos Respublika, atsidėkodama Lietuvos totorių bendruomenei tiek už šimtmečiais trukusį draugišką lietuvių ir totorių sugyvenimą, tiek už Lietuvos totorių indėlį ir kraują, išlietą kaunantis už Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos lėšomis pastatė Kauno mečetę bei dovanojo ją Lietuvos totorių bendruomenei, kad ji turėtų savo maldos namus“, – kreipimesi prokuratūrai aiškino V. Sinica.

Pasak parlamentaro, nuo 2019 metų naujai atvykę musulmonai iš įvairių Azijos šalių Kauno mečetę iš Lietuvos totorių atėmė. Jo teigimu, nuo to laiko mečetėje meldžiasi Pakistano, Uzbekistano, Kirgizijos, Turkmėnijos piliečiai, o Lietuvos totoriai į šiuos maldos namus esą neįleidžiami.

Todėl V. Sinica ragina prokurorus kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo perimant Kauno mečetę valstybės nuosavybėn, o vėliau imtis priemonių, kad maldos namai vėl būtų perduoti Lietuvos totorių bendruomenei.

Šiuo metu Lietuvoje yra keturios mečetės – Kaune, Vilniaus rajono Nemėžio ir Keturiasdešimties totorių kaimuose bei Alytaus rajono Raižių kaime.

Šiame straipsnyje:
kauno mečetė
mečetė
Vytautas Sinica

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Komentarai

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Komentarai

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Cha cha cha
Avigalviai jūs, avigalviai, baikit niekus pliurpti. Viskas labai paprasta - Kauno meras priėmė musulmonų tikėjimą. Dabar jis priima ir išklauso tik tuos, kurie atsineša su savimi kilimėlį atsiklaupti maldai.
1
-6
Matijošaitis
Netrukdykite man atostogauti. Aš atostogauju jau ne pirmą kadenciją ir dar paatostogausiu po ateinančių rinkimų. O su tais naujaisiais atėjūnais musulmonais tvarkykitės patys.
2
-9
Nuomonė
Durnius neeilinis tas sinica. O kauniečiai bailūs šakalai ...kaip ir tas sinica ..
0
-24
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