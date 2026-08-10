Dėkojo už metus, skirtus vaikams ugdyti

Už ilgametį darbą, atsidavimą vaikų ugdymui ir reikšmingą indėlį į Kauno rajono švietimą jiems dėkojo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Susitikime dalyvavo švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas, ministerijos kancleris Tomas Didžiulis, savivaldybės vicemerė Snieguolė Navickienė, administracijos direktorius Mantas Rikteris ir kiti vadovai.
A. Šiušas pedagoginį kelią Vandžiogaloje pradėjo dar 1982 m. Per ilgesnę nei keturių dešimtmečių karjerą – nuo mokytojo iki gimnazijos vadovo – jis nuosekliai siekė, kad ši ugdymo įstaiga augtų ir išliktų stipriu švietimo ir bendruomenės centru. Atsisveikindamas direktorius dėkojo visiems, prisidėjusiems prie mokyklos augimo, ir išreiškė viltį, kad atsinaujinusi gimnazija ir toliau sėkmingai gyvuos.
„Vandžiogalos mokykla nuėjo didžiulį kelią ir tapo pavyzdžiu, kokia gali būti stipri kaimiška mokykla. Tai įrodo, kad kiekvienas vaikas, nesvarbu, kur gyvena, nusipelno kokybiško ugdymo, o tokios mokyklos turi būti matomos ir vertinamos“, – sakė ministrė R. Popovienė.
R. Makovskienė Jonučių darželiui vadovavo nuo 2002 m. Per daugiau kaip du dešimtmečius jos iniciatyva buvo kuriama šiuolaikiška, saugi ir vaikų poreikius atitinkanti ugdymo aplinka, stiprinama bendruomenė, skatinamas pedagogų profesinis tobulėjimas ir diegiamos inovatyvios ugdymo praktikos.
„Per ilgus vadovavimo metus R. Makovskienė subūrė stiprią bendruomenę, sukūrė jaukią ir šiuolaikišką ugdymo aplinką. Jonučių darželis tapo pavyzdžiu ne tik savo rezultatais, bet ir bendravimo kultūra, vadyba ir požiūriu į vaiką“, – dėkodamas už ilgametį darbą sakė meras V. Makūnas.
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