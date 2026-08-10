Dalijimasis patirtimi padeda diegti naujoves ir išvengti klaidų

Raudondvario dvaras ir Rokiškio dvaras jau seniai mezga draugiškus ryšius, o neseniai pas rokiškėnus vyko visa Kauno rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero Valerijaus Makūno. Tikslas – dalytis patirtimi, aptarti, kaip geriau spręsti savivaldoje kylančius iššūkius.
Viena aktualijų – energijos taupymas ir elektros kainų amortizavimas. Tai svarbu ir savivaldybės įstaigoms, ir nepasiturintiems gyventojams. Rokiškio savivaldybė pirmoji šalyje įsteigė energetikos bendriją, į kurią subūrė 26 savivaldybės įstaigas ir įmones bendrai naudotis saulės energija, siekiant patenkinti savo poreikius. Pagal Energetikos ministerijos sukurtą priemonę, šiai asociacijai nacionalinis plėtros bankas ILTE skyrė beveik 16 mln. eurų finansavimą 20 MW galios saulės elektrinėms įsigyti. Panašiu keliu eina ir Kauno rajono savivaldybė.
Yra nemažai sričių, kuriose naujoves pirmoji įdiegė Kauno rajono savivaldybė. Tai kūdikio ir pirmoko kraiteliai, inovacijos stiprinant civilinę saugą – pirmieji šalyje moduliniai civilinės saugos konteineriai, Garliavoje įrengta modulinė priedanga. Kolegos iš abiejų savivaldybių diskutavo apie švietimo problemas, vaikų užimtumą, nevyriausybinių organizacijų veiklą, medicinos ir socialinių paslaugų plėtrą.
R. Godeliauskas pakvietė svečius apžiūrėti Rokiškio sporto areną ir baseiną. Vėsiuoju metų laiku baseine lankytojų netrūksta, tačiau vasarą smarkiai sumažėja, todėl baseinas laikinai sustabdė veiklą, o jo darbuotojai persikėlė prie ežero – čia įrengtas paplūdimys ir vandenlenčių parkas.
Delegacija aplankė atgimusį Rokiškio dvarą, kuris daug metų tarnauja krašto kultūros reikmėms. Šis dvaras pirmą kartą minimas dar XV a. pabaigoje, o labiausiai suklestėjo grafų Tyzenhauzų laikais. Būtent jie rūmus pavertė prabangia rezidencija, garsėjusia ne tik architektūra, bet ir meno kolekcijomis, kultūriniu gyvenimu. Šiandien dvare įsikūręs Rokiškio krašto muziejus, čia nesunku pajusti senosios didikų Lietuvos atmosferą. Dvare galima dalyvauti saldainių „Karvutė“ gamyboje, stebėti virtualiosios realybės filmą „Sofija ir imperatorius“, susipažinti su Liongino Šepkos drožiniais, pasivaikščioti įspūdingame parke.
Kviesdamas rokiškėnus atsakomojo vizito, V. Makūnas pabrėžė, kad stipri savivalda prasideda nuo atviro dialogo ir noro mokytis vieniems iš kitų. Pasak mero, kiekviena savivaldybė turi unikalių sprendimų, todėl dalijimasis patirtimi padeda diegti naujoves, išvengti klaidų, efektyviau panaudoti viešuosius išteklius ir geriau tenkinti gyventojų lūkesčius.
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