„Cosmoway“ plečiasi: tarptautinė karjera dirbant Kaune

– Sakote, kad „Cosmoway“ darbuotojai kuria Lietuvos kosmetikos gamybos istoriją. Ką tai reiškia?
– Mūsų išskirtinumas – drąsa nuolat žengti į dar neišbandytas sritis. Daugelį naujovių Lietuvos kosmetikos pramonėje įgyvendiname pirmieji: kuriame naujas formules, diegiame pažangius gamybos ir kokybės sprendimus, imamės sudėtingų tarptautinių projektų. Žmogus, prisijungęs prie „Cosmoway“, ne tik atlieka savo funkciją, bet ir kartu su komanda prisideda prie šiuolaikinės kosmetikos kūrimo Lietuvoje ir pasaulyje.
Mūsų ambicija – suteikti tarptautinį svorį užrašui „Made in Lithuania“. Užrašas apie gaminio kilmę mums – ne vien formalumas, tai kokybės, kompetencijos ir patikimumo pažadas. Norime, kad grožio rinkoje „Made in Lithuania“ taptų ne mažiau svarus, o ilgainiui – net labiau geidžiamas nei „Made in Switzerland“.
– Ką Jūsų įmonei reiškia naujasis padalinys Rokuose?
– Tai konkretus mūsų augimo ženklas. 2012 m. įsikūrę Piliuonoje sukūrėme tvirtą gamybos bazę ir subūrėme komandą, gebančią nueiti visą kelią nuo idėjos iki stabiliai gaminamo produkto. Dabar įgyvendiname kitą etapą: Rokuose, Ąžuolų gatvėje, įrengiame naujas gamybos linijas ir biurus.
Padalinys leis priimti daugiau ir sudėtingesnių užsakymų, greičiau gaminti daugiau produktų ir efektyviau organizuoti užsakymų vykdymą. Mums svarbu plėstis Kauno rajone – regione, kuriame augome ir matome daug talentingų žmonių. Rokus patogu pasiekti kauniečiams, todėl norime čia tapti patraukliu darbdaviu įvairių sričių profesionalams.
– Kokių specialistų ieškosite ir kokių galimybių jiems pasiūlysite?
– Ieškosime chemikų, technologų, laboratorijos ir kokybės specialistų, gamybos darbuotojų, įrenginių technikų, tiekimo, projektų valdymo ir pardavimų profesionalų. Produktą kuria įvairių sričių specialistų komanda, todėl čia galima matyti visą jo kelią – nuo pirmosios formulės iki užsienio parduotuvės lentynos – ir dirbti su klientais iš įvairių šalių.
Vertiname ne amžių, o motyvaciją, atsakomybę ir norą tobulėti: karjerą pas mus gali kurti tiek pirmuosius profesinius žingsnius žengiantis jaunuolis, tiek patirties sukaupęs senjoras. Siūlome ir sezoninio darbo galimybių moksleiviams ir studentams. Specifinių kosmetikos gamybos žinių darbuotojai gali įgyti darbo vietoje.
– Kokią darbo aplinką norite sukurti naujajai komandai?
– Šiuolaikišką, saugią ir žmogišką. Rokuose darbuotojų lauks gerai įrengtos patalpos, šiuolaikiškos darbo vietos ir naujos gamybos linijos. Kosmetikos kūrimas turi ir malonią emocinę pusę: aplinkoje juntami kuriamų produktų aromatai, nepriekaištinga švara – ne išimtis, o kasdienio darbo pagrindas.
Vis dėlto svarbiausia – darbo sauga, kokybės kultūra ir pagarbus bendravimas. Sieksime, kad susiburtų draugiškas kolektyvas, kuriame žmonės galėtų siūlyti idėjas, sulaukti atviro grįžtamojo ryšio ir augti kartu su įmone.
– Kaip darbuotojai mokosi ir susipažįsta su pasaulio kosmetikos naujovėmis?
– Nuolatinis mokymasis mums yra darbo dalis. Kolegos dalyvauja tarptautinėse parodose, konferencijose ir forumuose, susitinka su pažangiausiais žaliavų, įrangos ir technologijų kūrėjais. Į įmonę jie grįžta užmezgę naujų ryšių ir parsiveža idėjų, kurias aptariame skirtingų sričių komandose.
Siekiame vertingas naujoves išbandyti ir įgyvendinti greičiau už kitus rinkos dalyvius. Taigi darbuotojas nėra vien pokyčių stebėtojas iš šalies – jis pats tampa jų dalimi.
– Ar jaunas specialistas čia gali greitai augti?
– Turime labai konkrečių pavyzdžių. Dabartinis mūsų laboratorijos vadovas prieš ketverius metus „Cosmoway“ pradėjo dirbti praktikantu. Kita kolegė taip pat atėjo dirbti studijuodama ir dabar eina vadovės pareigas.
Tokie pavyzdžiai rodo, kad iniciatyvus žmogus gali greitai prisiimti daugiau atsakomybės. Be to, labiausiai įsitraukusiems ir ilgalaikę vertę kuriantiems darbuotojams suteikiame galimybę investuoti į bendrovę, tapti jos akcininkais ir tiesiogiai prisidėti prie verslo augimo. Tai aiškus abipusio pasitikėjimo ženklas.
– Kodėl naujų pajėgumų prireikė būtent dabar?
– Užsakymų daugėja, o projektai tampa didesni. Šiemet per pirmuosius septynis mėnesius pagaminome 4,5 mln. vienetų, arba 1 050 t, kosmetikos produktų. Tai žymiai daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Apyvarta išaugo daugiau kaip 40 proc.
Didžioji produkcijos dalis – apie 80 proc. – eksportuojama, todėl kartu su ja po pasaulį keliauja ir užrašas „Made in Lithuania“. Augimą skatina vis didesni užsienio klientų užsakymai, tačiau mums svarbu kartu investuoti į įrangą, laboratoriją, procesus ir komandą. Rokų projektas – būtent toks atsakingos plėtros žingsnis.
– Kokius produktus Kauno rajone kuriate ir kur jie keliauja?
– Kuriame ir gaminame veido, kūno, plaukų ir burnos priežiūros priemones, taip pat kosmetiką gyvūnams. Plėtojame savo prekių ženklus „Green Feel’s“ ir „CLM Beauty Lab“, o Lietuvos ir užsienio klientams kuriame privačios ir baltosios etiketės produktus.
Galime lydėti klientą per visą produkto kūrimo kelią – nuo idėjos, formulės kūrimo ir bandymų iki gamybos, fasavimo, ženklinimo ir dokumentacijos parengimo. Mūsų gaminiai pasiekia dešimtis rinkų – nuo Europos ir JAV iki Australijos ir Saudo Arabijos. Kiekvienas iš jų – Kauno rajone sukauptų žinių ir „Made in Lithuania“ kokybės vizitinė kortelė.
– Ar kosmetikos chemija gali tapti perspektyviu keliu jaunam žmogui?
– Be abejo. Ši sritis sujungia mokslą, kūrybiškumą, technologijas ir aiškų rezultatą, kurį galima paimti į rankas. Patyrusių kosmetikos chemijos specialistų Lietuvoje trūksta, todėl dalį jų ugdome patys.
Bendradarbiaujame su Kauno technologijos universitetu, Kauno kolegija ir Vilniaus universitetu, priimame studentus atlikti praktiką. Esame atviri pažintinėms ekskursijoms: moksleivių ir studentų grupėms parodome, kaip idėja virsta formule, formulė – produktu, o šis galiausiai pasiekia parduotuvės lentyną. Norime, kad jauni žmonės kuo anksčiau pamatytų, kad chemiko profesija gali atverti duris į inovacijų ir tarptautinio verslo pasaulį čia pat, Lietuvoje.
– Kaip suprantate socialiai atsakingą ir bendruomenišką įmonę?
– Mums tai reiškia ne pavienes akcijas, o kasdienius sprendimus. Piliuonoje palaikėme glaudų ryšį su vietos bendruomene, rėmėme seniūniją ir teikėme paramą Lietuvos Raudonajam Kryžiui. Įsteigėme stipendijų fondą geriausiai besimokantiems Piliuonos vaikams.
Dėmesį skiriame ir žmonių su negalia įtraukčiai – įmonėje yra darbo vietų, kuriose jie sėkmingai dirba. Tokią nuostatą puoselėsime ir Rokuose: norime būti geru kaimynu, girdėti vietos žmones ir kurti komandą, kurioje amžiaus, patirties ir galimybių įvairovė būtų vertinama kaip stiprybė.
– Kokį „Cosmoway“ norėtumėte matyti po kelerių metų?
– Norėčiau matyti dar pajėgesnę laboratoriją, modernesnę gamybą ir platesnį klientų ratą pasaulyje, bet svarbiausia – didesnę, draugišką ir savo darbu besididžiuojančią komandą.
Piliuonos ir Rokų padaliniai turėtų būti kaip viena bendruomenė, kurioje susitinka patirtis ir naujos idėjos. Jei kartu su gamybos apimtimi stiprės darbuotojų kompetencijos, Kauno rajone daugės kokybiškų darbo vietų, o „Made in Lithuania“ taps vis stipresniu kokybės ženklu pasaulyje, tai bus prasmingiausias mūsų plėtros rezultatas.
Kur kreiptis
Norinčius prisijungti prie „Cosmoway“ komandos kviečiame siųsti savo CV adresu [email protected] arba teirautis tel. +370 660 31 865.
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