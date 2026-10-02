Cigarečių iš aparato gali įsigyti bet kas?

Vieša prekyba
Kaunietis Artūras Sujeta prie prekybos centro „Express Market“ (Kalniečių g. 172) pastebėjo automatą, kuriame galima įsigyti prekių, skirtų cigaretėms gaminti. Vyrui užkliuvo, kad tokie gaminiai laisvai prieinami bet kam, o automate galima atsiskaityti tik grynaisiais pinigais.
„Atsitiktinai sužinojau apie šiuos aparatus. Iš jų jūsų vaikai gali nusipirkti įvairių cigarilių priedų su skoniais ir gal dar ko nors stipresnio. Be jokių amžiaus apribojimų.
Mano laikais tetos kioskeliuose tiesiai iš pakelio po vieną cigariuką pardavinėdavo, tai bent žinodavo vaikai, ką rūko. O dabar kas vyksta! Viskas paprasčiau, tik vaikai miršta greičiau ir nesvarbu, ką ten visokie toksikologai kalba“, – kaunietis stebėjosi, kad aparate parduodami ne tik popierėliai cigaretėms sukti, bet ir tabako gaminius imituojantys produktai, kuriuose – neaiškios sudedamosios medžiagos.
Jis sakė, kad prekybos automatas įrengtas lauke, prie prekybos centro sienos esančių kelių siuntų paštomatų.
„Viduje prie čiulpinuko – pilna puokštė įvairių cigariukų tūtelių ir kitų prekių! Keista, amžiaus patikros nėra, produktai ties legalumo riba, o juos ištyrus, gal dar ir baudžiamoji atsakomybė grėsti galėtų. Tikras verslas nuo nulio. Pradžioje mintis buvo paprasta – užpildyti pareiškimą ePolicija, bet čia pat prisiminiau, kad pro du pareigūnus pravažiavau, kol jie budėjo prie perėjos, todėl apsisukau ir nusprendžiau nueiti pabendrauti.
Ateinu, pasisveikinu, maloniai pakalbame, rodau šias nuotraukas ir jie sako: „Taip, čia žinoma problema, vyksta tyrimas, taip negalima.“ Aš puikiai suprantu, kad negalima, bet šitų aparatų, pasirodo, ne yra vienas, jų daug ir juos kažkas stato, kažkas prižiūri, net kontaktai palikti. Jie statomi prie mokyklų, viešųjų įstaigų, kur galima pritraukti vaikų ir paauglių. Kažkas, rizikuodamas vaikų sveikata, daro tokį verslą“, – sakė A. Sujeta.
Vyras nuotraukomis su automate parduodamų prekių turiniu pasidalijo socialiniuose tinkluose ir sulaukė gausybės reakcijų. Dalis visuomenės pritarė, kad vaikams neturėtų būti laisvai prieinamos prekės, skirtos cigaretėms gaminti. Tačiau buvo ir tokių, kurie gynė prekybos automato savininkus, esą tabakas ten neparduodamas, todėl žmonės neva be reikalo kelia bangas.
Prekės paimtos
Kilus visuomenės nepasitenkinimui, kad viešoje vietoje parduodami gaminiai, skirti cigarečių gamybai, prekybos automate prekės buvo pakeistos. Spalvotas tūteles, neaiškias medžiagas, skirtas rūkymui, pakeitė gaivieji gėrimai. Tačiau tarnybos vis tiek pradėjo tyrimą, kokiomis prekėmis prekiauta šiame automate, ar visos jos yra leistinos pagal įstatymus.
Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintaras Gatulis „Kauno dienai“ patvirtino, kad Kauno miesto savivaldybė buvo gavusi informaciją apie šalia vienos iš „Express Market“ parduotuvių, Kalniečių g. 172, Kaune, stovintį automatą, kuriame parduodamos prekės galbūt skirtos tabako gaminiams paruošti.
„Kauno miesto savivaldybės administracija nėra išdavusi atskiro leidimo šiam automatui įrengti. Vadovaujantis Prekybos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių 4 punktu, reikalavimas turėti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas taikomas tik prekybai viešosiose vietose. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai prekyba vykdoma fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės, patikėjimo teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose.
Viešosios tvarkos skyriuje pradėta administracinio nusižengimo teisena pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnio 1 dalį dėl galimo LR tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimo. Už šiame straipsnyje numatytą pažeidimą gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų, o pakartotinai padarius tokį pažeidimą – bauda nuo 50 iki 90 eurų“, – aiškino G. Gatulis.
Jis nurodė, kad vykdant procesinius veiksmus iš minėto prekybos automato buvo paimtos prekės.
„Siekiant nustatyti gaminių teisinį statusą ir jų atitiktį teisės aktų reikalavimams, buvo kreiptasi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą (NTAKD) dėl gaminių ekspertizės atlikimo. Gavus ekspertizės išvadas, bus vertinama, ar gaminiai atitinka Tabako kontrolės įstatymo nuostatas ir ar yra pagrindas taikyti administracinę atsakomybę.
Viešosios tvarkos skyriui asmuo, kuris atsakingas už minėtų automatų eksploatavimą, žinomas, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad administracinio nusižengimo teisena dar nebaigta, išsamesnė informacija šiuo metu neteikiama“, – nurodė Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.
Aiškinasi medžiagas
NTAKD patvirtino, kad jų akiratyje yra prekybos automato prekės, tačiau iš anksto nėra galimybės nustatyti, ar iš tiesų jame prekiauta tabako gaminiais ir priemonėmis, skirtomis cigaretėms gaminti.
Pasak departamento atstovų, įstatymuose nurodyta, kuo galima prekiauti, tačiau ne visais atvejais aišku, kokie tai produktai. Dėl to NTAKD kreipėsi į Muitinės laboratoriją, ten pradėtas medžiagų tyrimas.
„Atlikus pirminį kontrolinį pirkimą matyti, kad tuose gaminiuose nėra nei tabako, nei nikotino. Dėl to, kokie gaminiai ten parduoti, informacija tikslinama, bus atitinkamai atliekamas tyrimas. Iš slapto pirkimo esame gavę septyniolika vienetų gaminių, Kauno miesto savivaldybė dar pateiks, kas ten buvo parduodama. Mūsų pirminiu vertinimu, tas prekių asortimentas gali sudaryti galimybę pasigaminti rūkomąjį žolinį gaminį, kuris nėra tabako gaminys.
Muitinės laboratorija, kurios vertinimus pripažįsta ir teismai, priskirs gaminius konkrečiam kodui ir atsakys, kas tai: ar tik šiaip popierėlis, ar tai žolinis gaminys. Tada bus galima atsakyti, ar tokiems gaminiams reikia licencijų, ir nustatyti, kas jais prekiavo. Kol kas neatsakytų klausimų dar yra nemažai“, – „Kauno dienai“ procedūrą aiškino NTAKD Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjas Darius Sadaunykas ir pridūrė, kad toks tyrimas paprastai užtrunka, nes vien laboratorijoje eilė apie mėnesį.
Jis nurodė, kad kol nėra aiškios gaminių medžiagos, nėra galimybių atsakyti, ar jos gali būti parduodamos nepilnamečiams.
„Klasikinis tabakas, elektroninės cigaretės ar rūkomieji žoliniai preparatai negali būti parduodami iš aparatų, nes negalima patikrinti amžiaus. Tabako gaminius ar produktus, susijusius su pasiruošimu rūkyti, draudžiama parduoti jaunesniems nei aštuoniolikos metų asmenims. Mūsų vertinimu, tame automate buvo prekių, kurios susijusios su pasiruošimu rūkyti. Tad čia atsakomybė krinta ūkio subjektui, kurs vykdo prekybą“, – aiškino D. Sadaunykas.
Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjas nurodė, kad jo praktikoje toks gaminių, skirtų rūkymui pasiruošti, automatas pasitaikė antrą kartą. Tąkart tyrimas baigėsi šnipštu, nes Muitinės laboratorija gaminius įvardijo kaip tabako pakaitalus, kurie kol kas aiškiai nereglamentuoti. Tačiau Europos Komisija siekia ir šią sritį aiškiai apibrėžti, kad būtų užkirstas kelias neaiškiems rūkymo produktams parduoti.
Užkliuvo ir ženklinimas
Kauniečio užfiksuotose pardavimo automato gaminių nuotraukose matyti, kad ant kai kurių prekių anglų kalba yra užrašas, kad ten nėra tabako, ant kitų – kad rūkymas kenkia sveikatai. Tačiau lietuviško aprašymo, koks tai produktas, nėra. Tokia produkcija Lietuvoje neturėtų būti parduodama, todėl tyrimą taip pat atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT).
„Visi Lietuvoje parduodami gaminiai turi būti paženklinti pagal bendruosius siūlomų parduoti arba parduodamų prekių privalomuosius ženklinimo reikalavimus, taip pat vadovaujantis atskirų prekių grupių ženklinimą nustatančiais teisės aktais. Pvz., visi rūkymui skirti produktai turi būti paženklinti atsižvelgiant į Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo nuostatas. Jie turi būti paženklinti lietuvių kalba, turi būti įspėjamieji užrašai apie rūkymo žalą, nurodyta produkto sudėtis. Jeigu rūkymui skirtas produktas savo sudėtyje turi kanapių, jis turi atitikti ir Kanapių įstatymo reikalavimus“, – dienraščiui komentavo VVTAT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė.
Ji nurodė, kad ženklinimo reikalavimų nesilaikymas yra Administracinių nusižengimų kodekso pažeidimas, už kurį gali būti skiriama nuo 16 iki 300 eurų bauda. Taip pat gali būti atliekamas tyrimas dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo pažeidimo. Tuomet baudos gali siekti iki 4 tūkst. eurų (iki 8 tūkst. už pakartotinį nusižengimą). Jeigu rūkymui skirtas produktas savo sudėtyje turi kanapių, jo atitikimą Kanapių įstatymo reikalavimams vykdo NTAKD.
„Praėjusią savaitę VVTAT Vidurio Lietuvos regiono skyrius prekybos automate, esančiame prie „Express Market“ prekybos centro (Kalniečių g. 172, Kaunas), atliko kontrolinį pirkimą. Šiuo metu atliekamas surinktos medžiagos ir gaminių tiekimo rinkai ir ženklinimo atitikties vertinimas“, – informavo D. Malinauskienė.
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