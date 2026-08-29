 Baigta renovacija – pagražėjo ne tik išorė

Baigta renovacija – pagražėjo ne tik išorė

2026-08-29 05:00 kauno.diena.lt inf.

Čekiškę papuošė už 92 tūkst. eurų atnaujintas seniūnijos pastatas. Pagražėjo ne tik jo išorė – padidėjo ir energinis efektyvumas.

Pagražėjo: taip atrodo atnaujintas Čekiškės seniūnijos pastatas.
Pagražėjo: taip atrodo atnaujintas Čekiškės seniūnijos pastatas. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Atnaujinant pastatą apšiltintas stogas ir fasadas, o fasado apdailai panaudotas dekoratyvinis struktūrinis tinkas. Atlikti darbai padėjo sumažinti šilumos nuostolius ir pagerinti pastato energinį efektyvumą – pasiekta C energinio naudingumo klasė.

Sutvarkyta ir nuogrinda aplink pastatą, užtikrinanti tinkamą kritulių vandens nubėgimą nuo pastato konstrukcijų. Taip pat įrengta aktyvioji žaibosaugos sistema, skirta didesnei pastato ir jame esančio turto apsaugai nuo žaibo poveikio.

Šiame straipsnyje:
Čekiškė
seniūnijos pastatas
renovacija
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų