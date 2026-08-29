Baigta renovacija – pagražėjo ne tik išorė

Atnaujinant pastatą apšiltintas stogas ir fasadas, o fasado apdailai panaudotas dekoratyvinis struktūrinis tinkas. Atlikti darbai padėjo sumažinti šilumos nuostolius ir pagerinti pastato energinį efektyvumą – pasiekta C energinio naudingumo klasė.
Sutvarkyta ir nuogrinda aplink pastatą, užtikrinanti tinkamą kritulių vandens nubėgimą nuo pastato konstrukcijų. Taip pat įrengta aktyvioji žaibosaugos sistema, skirta didesnei pastato ir jame esančio turto apsaugai nuo žaibo poveikio.
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