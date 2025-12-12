 Aukcionus laimėjo „Agathum“

Aukcionus laimėjo „Agathum“

2025-12-12 11:45
„Kauno diena“, BNS inf.

Valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuva“ lapkritį rengtus patalpų Kaune aukcionus laimėjo nekilnojamojo turto (NT) valdymo bendrovė „Agathum“, vakar pranešė įmonė.

Analizuos: įsigijus naujas patalpas ketinama pradėti komplekso vystymo galimybių vertinimą.
Analizuos: įsigijus naujas patalpas ketinama pradėti komplekso vystymo galimybių vertinimą. / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Jos teigimu, už 2,5 tūkst. kv. m bendro ploto statinius įmonė pasiūlė 2,7 mln. eurų – 250 tūkst. eurų daugiau nei pradinė kaina.

„Agathum“ teigimu, ji įsigijo administracines patalpas I. Kanto g. 25 ir sandėlį, garažą ir buitines patalpas I. Kanto g. 23. Užbaigus šio NT įsigijimą bendrovė iš viso valdys 5,4 tūkst. kv. m šių pastatų ploto.

„Turėdami visą pastatą vienose rankose galime planuoti drąsiau, galvoti plačiau ir svarstyti įvairius tolesnio vystymo scenarijus“, – pranešime teigė bendrovės generalinis direktorius Algirdas Pukis.

Pasak jo, įsigijus naujas patalpas ketinama pradėti komplekso vystymo galimybių vertinimą.

A. Pukis nurodė, kad šiuo metu bendrovė kartu su architektais ir dizaineriais analizuoja keletą galimų variantų – modernizuoti ir plėsti nuomos infrastruktūrą, rekonstruoti pastatą etapais arba pertvarkyti visą kompleksą.

„Sprendimą planuojama priimti įvertinus pastatų techninę būklę, esamų ir būsimų nuomininkų poreikius ir ilgalaikę komplekso viziją“, – teigiama pranešime.

Anot pranešimo, šiuo metu „Agathum“ valdo daugiau nei 31 tūkst. kv. m ploto NT visoje Lietuvoje.

Šiame straipsnyje:
patalpų Kaune aukcionai
bendrovė Agathum
laimėjo

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų