Aukcionų sąraše – ne tik butai ar lauko tualetai

Renginiai išblėso
Šančių bendruomenė keletą metų puoselėjo teritoriją, pažymėtą A. Juozapavičiaus pr. 21E adresu. Netoli Suomių gatvės esančioje erdvėje yra išlikę trys XIX a. kariniai sandėliai, skirti raugintiems kopūstams laikyti, todėl šančiškiai 13 tūkst. kv. m ploto teritorijai buvo suteikę Kopūstų lauko pavadinimą.
Teritorijoje žaliavo žolės, buvo pradėti ardyti senieji pastatai, tad Šančių bendruomenė, siekdama išsaugoti karinį paveldą, 2014 m. pasitelkė menininkus ir kultūros aktyvistus, kad teritorija būtų prikelta antram gyvenimui. Buvo išvalytos šiukšlės, nupjauta žolė ir suformuota erdvė visuomeninėms veikloms. Čia šančiškiai ir operas statė, ir Kalėdas, kitas bendruomenės šventes šventė.
2019 m. Kauno miesto savivaldybė nepratęsė panaudos sutarties su Šančių bendruomene ir Kopūstų lauko statiniai sugrįžo į miesto rankas. Dabar ši teritorija įtraukta į aukcione parduodamo nekilnojamojo turto (NT) sąrašą. Jame nurodoma, kad A. Juozapavičiaus pr. 21E esančio vieno aukšto mūrinio pastato kiemo rūsys yra fiziškai pažeistas. Objekto likutinė turto vertė – 6,2 tūkst. eurų.
Neliko įstaigos
Savanorių pr. 91 pastate anksčiau veikė Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla. Dėl prastos būklės 2015 m. medinukas prarado higienos pasą, o tai reiškė, kad ir mokyklos dienos suskaičiuotos. 2018-aisiais mokykla buvo uždaryta, mokiniai perkelti į kitas mokyklas.
Kurį laiką šimtametis medinukas buvo tuščias, vėliau miesto savivaldybė išnuomojo jį augalų prieglaudai. Iš pradžių buvo svarstoma, kad galbūt pastatą pavyks sutvarkyti ir pritaikyti visuomeninėms veikloms, tačiau 2021 m. Kauno taryba nusprendė įtraukti jį į aukcione parduodamo NT sąrašą. Tiesa, iki šiol šio pastato aukcionas nebuvo organizuotas, tad potencialūs pirkėjai taip pat dar nesiūlė ir kainos, už kiek norėtų šį Žaliakalnio pastatą įsigyti.
„Šio pastato būklė patenkinama, nuo mokyklos uždarymo nesikeitė. Šiuo metu pastatas nėra nuomojamas, tačiau naudojamas savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus reikmėms“, – „Kauno dienai“ nurodė Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas.
Jis pažymėjo, kad kai šis NT bus parengtas parduoti, bus nustatyta ir pardavimo kaina, aukciono data ir kitos įsigijimo sąlygos. Visa informacija bus skelbiama elektroninėje varžytinių sistemoje ir Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje, tad galimi pirkėjai turi sekti viešą informaciją apie šio medinuko aukcioną.
Sąraše – ir tualetai
Peržvelgus aukcione parduodamų NT sąrašą, akys užkliuvo už Žemaičių g. 166 ketinamo parduoti turto. Nurodoma, kad savivaldybė minėtu adresu ketina parduoti dalį gyvenamojo namo. Tai dviejų aukštų rąstinis, apmūrytas pastatas, kuriame miestas valdo 42 proc. bendrojo ploto.
Tačiau tai dar ne viskas. Kartu su dalimi gyvenamųjų patalpų aukcione bus siekiama surasti naują šeimininką ir kitiems kiemo statiniams, kurie apima tris lauko tualetus, šulinį, kiemo aikštelę ir atliekų duobę. Skelbiama, kad šio turto likutinė vertė – beveik 400 eurų.
Dėl prastos būklės 2015 m. medinukas prarado higienos pasą, o tai reiškė, kad ir mokyklos dienos suskaičiuotos.
D. Valiukas aiškino, kad tokie objektai į miesto rankas patenka, kai tampa bešeiminikiu turtu. Pasitaiko atvejų, kai nėra turto paveldėtojų. Paprastai įvairūs rūsiai, tualetai ar kiti mažaverčiai statiniai parduodami kartu su pagrindiniu nekilnojamuoju daiktu (butu, gyvenamuoju namu ar pastatu).
„Kai namų valdoje ar valstybiniame žemės sklype yra likęs neprivatizuotas ūkinis pastatas ar kiemo rūsys ir yra parduodami viešame aukcione, išskirtinio susidomėjimo nesulaukia dėl didelio nusidėvėjimo ir ribotų panaudojimo galimybių“, – kalbėjo Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas, pridūręs, jog praktika rodo, kad anksčiau ar vėliau vis tiek ir toks NT atranda naujus šeimininkus.
Pirmenybės nėra
„Kauno diena“ pasiteiravo, kad galbūt dalį valdomo namo ar buto būtų paprasčiau parduoti bendrasavininkiams, o ne skelbti viešą aukcioną?
„Nereikalingo arba netinkamo naudoti savivaldybės turto panaudojimą reglamentuoja įstatymai, todėl nekilnojamąjį turtą galima parduoti tik viešo aukciono būdu. Bendraturčiui raštu pranešama apie ketinimą aukcione parduoti savivaldybei priklausančią nekilnojamojo turto dalį ir nurodomos nustatytos viešo aukciono sąlygos. Nurodytos nuostatos paskirtis yra informacinė – suteikti bendraturčiui informaciją apie kito bendraturčio bendrosios nuosavybės teise valdomos dalies pardavimą ir dalyvavimo pardavime sąlygas.
Jeigu nekilnojamojo turto bendraturtis nedalyvauja viešame aukcione arba dalyvauja, tačiau jo pasiūlyta kaina iš visų viešo aukciono dalyvių pasiūlytų kainų nėra didžiausia, nekilnojamasis turtas parduodamas viešo aukciono dalyviui, pasiūliusiam didžiausią nekilnojamojo turto kainą“, – procedūras aiškino D. Valiukas.
Jis nurodė, kad nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma su didžiausią kainą pasiūliusiu viešo aukciono dalyviu. Kitaip tariant, sutartį su konkrečiu asmeniu nulemia didžiausios kainos pasiūlymas, o ne buvimo parduodamo turto bendraturčiu faktas. Žinoma, pirkėjai taip pat turi įvertinti, kad iš miesto įsigyja tik dalį buto ir kitame kambaryje gali gyventi žmonės.
Pardavimų mažėja
Nekilnojamo turto skyriaus vedėjas informavo, kad šiemet viešuose aukcionuose jau parduota 22 gyvenamosios patalpos. Pasak D. Valiuko, populiaresni mažesni, esantys mediniuose pastatuose, taip pat bendrabučio tipo butai dėl atitinkamai mažesnės jų pradinės kainos.
2025 m. suorganizuoti 53 aukcionai, iš jų – 28 pakartotinai. Šiuo metu paskelbta dešimt naujų NT aukcionų.
„Nuo 2017 m. savivaldybei viešuosiuose aukcionuose pavyko parduoti didelę dalį nenaudojamų, nereikalingų pastatų ir netinkamų gyventi butų. Šiuo metu savivaldybė tokio turto turi parduoti daug mažiau, todėl natūralu, kad mažiau jo ir parduoda“, – apie tai, kad nenaudojamo NT rezervai po truputį tuštinami, nurodė D. Valiukas.
Šiemet už viešame aukcione parduotą NT Kauno miesto savivaldybė gavo 575,2 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai