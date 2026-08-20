 Atidarytas atnaujintas Dainavos pašto skyrius

Atidarytas atnaujintas Dainavos pašto skyrius

2026-08-20 16:58
ELTOS inf.

Ketvirtadienį atidarytas naujas Kauno Dainavos pašto skyrius, įsikūręs atnaujintose patalpose adresu Vinco Krėvės pr. 97A.

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Kaip pranešė Lietuvos paštas, naujasis skyrius pakeis iki šiol šiuo adresu veikusį Kauno 41-ąjį paštą bei V. Krėvės pr. 49, prekybos centre „Rėda“, veikusį Kauno 41-ojo pašto poskyrį.

Iš viso pašto skyriuje įrengti 2 klientų aptarnavimo langeliai, laukimo erdvė bei žmonėms su negalia pritaikytas įėjimas.

„Lietuvoje neturi likti nė vieno pašto skyriaus, kur žmonėms lyja ant galvos, o sienos dvelkia pelėsiu. Todėl aktyviai modernizuojame senas patalpas ir atidarome naujus pašto skyrius nuo regionų iki didmiesčių“, – pranešime sako susisiekimo viceministras Lukas Paškevičius.

„Nuosekliai atnaujindami Lietuvos pašto tinklą didelį dėmesį skiriame klientų patirčiai – siekiame, kad apsilankymas pašte būtų kuo patogesnis, o paslaugas žmonės galėtų gauti šiuolaikiškoje ir patogioje aplinkoje“, – teigia Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas.

Kauno Dainavos pašto skyrius klientus aptarnaus pirmadieniais–penktadieniais nuo 10 iki 19 val., o šeštadieniais nuo 9 iki 14 val.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos paštas
atnaujintas pašti skyrius
Dainavos pašto skyrius

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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O
kiek tų skyrių uždarėte ir pardavėte patalpas - netgi didžiulius pastatus ? Dabar beveik visuose rajonų centruose (kaip, beje, ir didžiuosiuose miestuose) pašto skyriai glaudžiasi iš prekybos centrų nuomojamose patalpėlėse... Kaimuose ir miesteliuose pašto skyrių nebeliko, o "mobilusis laiškininkas" pasirodo tenai rečiau,nei būna visiškas saulės užtemimas, retkarčiais atveždamas kokį "valdišką" laišką : pas tokį net pašto ženklų ar vokų nusipirkt neįmanoma (karti asmeninė patirtis),nors siūlo visokiausias prekes,nė trupučio nesusijusias su paštu. Taigi, geriau jau NESIGIRKITE "pasiekimais", o "atgailaudami" sugrąžinkite paštą į rajonus !
3
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Ručys Žilvinas
geriau parašykit kiek pastatų išvogė ( parduodami pusvelčis ) vagių gauja užvaldžiusi Lietuvos paštą , taip pat už kiek nuomojasi paštui patalpas , kur ištaškė - išvogė pinigus, kokią žalą padarė buvusiam Kauno centriniam pastatui laisvės al. Vieną kart užeinu pas direktorių, o gretimam kabinete karštas vanduo iš radiatoriaus teka ir visiems nusispjaut , va tokie ten atmatos dirba
3
0
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