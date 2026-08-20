Atidarytas atnaujintas Dainavos pašto skyrius

Kaip pranešė Lietuvos paštas, naujasis skyrius pakeis iki šiol šiuo adresu veikusį Kauno 41-ąjį paštą bei V. Krėvės pr. 49, prekybos centre „Rėda“, veikusį Kauno 41-ojo pašto poskyrį.
Iš viso pašto skyriuje įrengti 2 klientų aptarnavimo langeliai, laukimo erdvė bei žmonėms su negalia pritaikytas įėjimas.
„Lietuvoje neturi likti nė vieno pašto skyriaus, kur žmonėms lyja ant galvos, o sienos dvelkia pelėsiu. Todėl aktyviai modernizuojame senas patalpas ir atidarome naujus pašto skyrius nuo regionų iki didmiesčių“, – pranešime sako susisiekimo viceministras Lukas Paškevičius.
„Nuosekliai atnaujindami Lietuvos pašto tinklą didelį dėmesį skiriame klientų patirčiai – siekiame, kad apsilankymas pašte būtų kuo patogesnis, o paslaugas žmonės galėtų gauti šiuolaikiškoje ir patogioje aplinkoje“, – teigia Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas.
Kauno Dainavos pašto skyrius klientus aptarnaus pirmadieniais–penktadieniais nuo 10 iki 19 val., o šeštadieniais nuo 9 iki 14 val.
(be temos)
(be temos)