 Apžvalgos ratas atsiveria lankytojams: kviečia susitikti virš miesto

Apžvalgos ratas atsiveria lankytojams: kviečia susitikti virš miesto

2026-09-30 10:57 kauno.diena.lt inf.

Jau šį penktadienį Nemuno saloje įrengtas apžvalgos ratas pradės suktis, tad kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami į Kauną pažvelgti iš viršaus.

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<span>Apžvalgos ratas atsiveria lankytojams: kviečia susitikti virš miesto</span>
Apžvalgos ratas atsiveria lankytojams: kviečia susitikti virš miesto / Regimanto Zakšensko nuotr.

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„Pagaliau – Kaune prasideda naujas miesto nuotykis. Jau šį penktadienį, spalio 2 d., 14 val. Nemuno saloje atidaromas „Kaunastic“ apžvalgos ratas. Būk vienas iš pirmųjų, pakilusių 45 metrus virš miesto ir pamačiusių Kauną taip, kaip dar nematei. Naujas miesto kampas. Nauja patirtis. Naujas žvilgsnis į Kauną. Susitinkame virš miesto“, – taip aplankyti naują traukos objektą kvietė „Kaunas IN“ komanda.

Po pristatymo apžvalgos ratas dirbs kiekvieną dieną nuo 11 iki 20 val. Skelbiama, kad darbo laikas gali keistis dėl nepalankių oro sąlygų, techninių darbų, švenčių ar kitų nenumatytų aplinkybių.

Suaugusiam žmogui apžvalgos rato bilietas kainuos 12 eurų. Tačiau šeimoms, moksleiviams, studentams, senjorams taikomos nuolaidos. Taip pat galima pasimėgauti VIP patirtimi.

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Kaune jau stovi apžvalgos ratas
Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Kaune jau stovi apžvalgos ratas

Apžvalgos rate įrengtos 32 uždaros gondolos. Standartiškai vienas pasisukimas ratu trunka apie 15 min.

Šiame straipsnyje:
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