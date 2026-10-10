Angelų sargų dieną – padėka policijos pareigūnams

Profesinės šventės proga pareigūnus pasveikino ir padėkas bei apdovanojimus teikė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros vadovas Arūnas Bundonis, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Vidas Barauskas, Seimo narys Šarūnas Šukevičius, Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys ir kiti svečiai.
„Mus su Kauno apskrities policija sieja graži bendrystė. Kai pečius suremia savivalda, policija ir bendruomenė, laimi žmogus. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų tarnystę, darbą ir energiją, kad visi galėtume jaustis saugesni“, – pareigūnams dėkojo vicemeras L. Dilys.
Kauno rajono savivaldybės medaliu apdovanotas Kauno rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Egidijus Druktenis, o plaketės su Kauno rajono simbolika įteiktos Virginijui Petraičiui, Andriui Augustanavičiui, Dariui Krunglevičiui, Giedriui Balaikai ir Erikai Jonaitienei, dar vienuolikai – padėkos.
Lietuvos policijos mokykloje (LPM) Mastaičiuose Angelų sargų dienos proga susibūrė kursantai, mokyklos darbuotojai ir svečiai. LPM bendruomenę sveikino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris, LPM viršininkas Aleksejus Chraminas, Kauno įgulos kapelionas Tomas Karklys ir pirmasis LPM Mastaičiuose vadovas Algirdas Kaminskas.
„Kauno rajonas gali didžiuotis, kad Lietuvos policijos mokykla įsikūrusi būtent čia, Mastaičiuose. Visada jaučiame jūsų paramą – be jūsų indėlio, ryžto ir pagalbos neapsieina daugelis mūsų renginių, švenčių ar pratybų. Dėl jūsų kasdienio darbo galime džiaugtis tokiomis ramiomis dienomis kaip ši. Už tai jums visiems žemai lenkiu galvą“, – kalbėjo M. Rikteris.
Administracijos direktorius už profesionalumą, atsakingą darbą ir indėlį stiprinant LPM bei Kauno rajono bendruomenės ryšį įteikė mero Valerijaus Makūno padėkos raštus LPM Mokymo organizavimo skyriaus vyriausiajam specialistui Justui Tarvydžiui, Logistikos skyriaus vedėjai Rūtai Dabašinskienei ir Veiklos valdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Edvitai Legerpušienei.
LPM Mastaičiuose veikia jau dvylika metų ir per šį laiką tapo neatsiejama vietos bendruomenės dalimi. Kauno rajono savivaldybę ir LPM sieja glaudus bendradarbiavimas: dalijamasi infrastruktūra, organizuojamos bendros iniciatyvos, mokyklos erdvėmis naudojasi vietos sportininkai ir mokiniai.
Šiemet pirminio profesinio mokymo programoje mokosi 156 kursantai, taip pat – dvi įvadinio profesinio mokymo programos grupės. Ateityje įvadinį rengimą numatoma ilginti ir dar daugiau dėmesio skirti praktiniam pasirengimui: būsimi pareigūnai du mėnesius atliks praktiką policijos įstaigose, po jos laukia adaptacijos laikotarpis.
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