Aleksote duris atvėrė naujas darželis ir mokykla

Nauja pradžia „Medeinos“ bendruomenei
Abiejų „Medeinos“ padalinių atnaujinimas pradėtas 2025 metų pavasarį. Per kiek daugiau nei metus buvę pastatai iš esmės pasikeitė ir šiandien yra pritaikyti šiuolaikiniam ugdymui bei skirtingiems vaikų poreikiams.
M. Yčo gatvėje naujus mokslo metus pradėjo 12 pradinių klasių. Joms paruošta šiuolaikiška mokymosi aplinka, pasirūpinta specialistų kabinetais, sporto ir poilsio zonomis. Pastatas tapo patogiai pasiekiamas žmonėms su negalia, daugiau dėmesio skirta mokinių saugumui ir komfortui.
Kasdienį vaikų gyvenimą palengvins ir praktiški sprendimai – reguliuojamo aukščio baldai, kondicionavimo sistemos, atnaujinta valgykla. Pokyčiai neapsiribojo pastato vidumi: sutvarkyta ir mokyklos aplinka, kurioje atsirado vietos sportui bei poilsiui.
„Norime, kad vaikai kokybiškas sąlygas mokytis ir augti turėtų kuo arčiau namų. Todėl nuosekliai atnaujiname esamas įstaigas ir kuriame naujas ten, kur jų labiausiai reikia. Šią Rugsėjo 1-ąją tokių durų atvėrėme net trejas – du „Medeinos“ padalinius Aleksote ir naująjį darželį „Vėjukai“ Romainiuose. Tikiu, kad šios vietos greitai prisipildys ne tik vaikų šurmulio, bet ir naujų patirčių, draugysčių bei atradimų. To ir linkiu visiems pradedantiesiems naujus mokslo metus“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Tikiu, kad šios vietos greitai prisipildys ne tik vaikų šurmulio, bet ir naujų patirčių, draugysčių bei atradimų.
Darželis išaugo kelis kartus
Dar ryškesnė transformacija įvyko Dvarų gatvėje. Anksčiau nedidelį, vos 365 kv. metrų ploto darželį lankė 60 vaikų, veikė trys grupės. Po rekonstrukcijos pastatas išaugo iki beveik 1850 kv. metrų, o grupių skaičius – iki vienuolikos.
Čia nuo šiol veiks keturios lopšelio, šešios ikimokyklinio ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė. Gerokai išaugęs darželis leis priimti daugiau Aleksoto vaikų ir kartu pasiūlyti jiems visapusiškam ugdymui pritaikytą aplinką.
Mažiesiems įrengtos atskiros vietos veikloms, žaidimams ir poilsiui, sensorinis kambarys bei universali salė sportui ir renginiams. Pasikeitė ir kiemas – jame atsirado spalvingos žaidimų aikštelės, pavėsinės, atskiros zonos grupėms bei kupolas įvairiems užsiėmimams.
„Pradėdami naują mūsų įstaigos istorijos etapą, norime, kad kiekvienas čia atėjęs vaikas jaustųsi laukiamas, saugus, pastebėtas ir svarbus. Norime, kad čia būtų vietos smalsumui, kūrybai, klausimams, svajonėms ir net mažoms klaidoms, iš kurių vaikai mokosi“, – mintimis dalinosi „Medeinos“ mokyklos-darželio direktorė Larisa Bukinienė.
Pirmoji diena – su švente
Atnaujintos „Medeinos“ durys atsivėrė simbolinę dieną – kartu su naujų mokslo metų pradžia. Rugsėjo 1-osios šventė tapo pirmąja proga vaikams ir jų šeimoms susipažinti su pasikeitusia aplinka bei drauge pažymėti naują įstaigos etapą.
Abiejuose padaliniuose nuo pat pirmųjų akimirkų netrūko šventinio šurmulio. Vaikų laukė spalvingi personažai, burbulų šou, kūrybinės veiklos ir specialiai mažiesiems parengtos programos. Po linksmybių jie kartu su mokytojais ir auklėtojais iškeliavo į savo naujas klases bei grupes.
Dviejų „Medeinos“ padalinių atnaujinimas – dar viena Kauno investicija į augančio miesto vaikų ateitį. Plečiant ugdymo vietų skaičių siekiama, kad šeimos darželį ar mokyklą galėtų rasti arčiau namų, o vaikai turėtų šiuolaikiškas sąlygas augti ir mokytis.
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