Aistė Sinkevičienė: buvusi Raudondvario dvaro vadovė matė mano darbą ir profesinius gebėjimus

Paaiškinimuose ir atsakymuose, kuriuos praėjusią savaitę raštu pateikė BNS, A. Sinkevičienė taip pat nurodė nežinojusi, kad bus paskirta laikinai vadovauti Kauno rajono savivaldybės administracijos skyriui, kurio vyriausiojo specialisto konkursą laimėjo, ir nuolatine vadove praėjus mažiau nei metams tapo kaip lūkesčius viršijusi valstybės tarnautoja.
Rugpjūčio viduryje paskelbtas LRT tyrimas parodė, kad Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius savivaldybėje buvo įkurtas A. Sinkevičienei grįžus po motinystės atostogų.
A. Sinkevičienė taip pat gauna antrą atlyginimą savivaldybės valdomoje viešojoje įstaigoje „Raudondvario dvaras“, kur nuotoliniu būdu puse etato dirba viešųjų ryšių specialiste, nors jos kontaktai nėra viešinami.
Tyrime buvo pacituota viena įstaigos darbuotoja, teigusi, kad apie A. Sinkevičienės darbą dvare nežino. Žurnalistai teigia, kad tą patį liudijo ir su anonimiškumo sąlyga kalbėję kiti dvaro darbuotojai.
Todėl kilo dvejonių, ar A. Sinkevičienė išties dirba minėtoje įstaigoje, taip pat dėl galimos jos sutuoktinio įtakos įdarbinimui dvare ir karjeros šuoliui savivaldybėje.
Pati A. Sinkevičienė savo profesinį kelią aiškina kompetencija ir patirtimi, kurias galėjo įvertinti 2009–2022 metais Raudondvario dvarui vadovavusi dabartinė Kauno rajono vicemerė socialdemokratė Snieguolė Navickienė. Kontaktinių duomenų nebuvimą dvaro interneto svetainėje A. Sinkevičienė grindžia tuo, kad ji nėra įstaigos atstovė spaudai ir bendrauti su žiniasklaida nebuvo jos funkcija.
Bendradarbiavimas su S. Navickiene
A. Sinkevičienė BNS nurodė su tuomete Raudondvario dvaro direktore profesiniais klausimais bendravusi nuo 2013 metų, kai dirbo Kauno rajono savivaldybės mero padėjėja ir dalyvaudavo darbo grupėse, susijusiose su renginiais, viešinimu, kitais bendrais projektais.
„Intensyviausias mūsų profesinio bendradarbiavimo laikotarpis buvo 2016–2018 metai, kai dirbau Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centre“, – sakė specialistė.
Intensyviausias mūsų profesinio bendradarbiavimo laikotarpis buvo 2016–2018 metai, kai dirbau Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centre.
Jos teigimu, svarbu tai, kad Raudondvario dvaro teritorijoje veikia ne tik to paties pavadinimo viešoji įstaiga, bet ir Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras, Kauno rajono muziejus, Civilinės metrikacijos skyrius, Menų inkubatoriuje įsikūrę verslo atstovai, restoranas.
„Čia veikiančių įstaigų vadovų ir darbuotojų bendravimas, bendrų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, dalyvavimas renginiuose buvo įprasta kasdienio darbo dalis“, – nurodė A. Sinkevičienė.
Ji pažymėjo, kad Turizmo ir verslo informacijos centre viena iš veiklos krypčių buvo didinti Raudondvario dvaro žinomumą – skleisti informaciją apie dvarą, kurti turistams ir vietos gyventojams skirtą turinį, inicijuoti edukacines programas, ekskursijas ir kitas veiklas.
„Per tuos metus kartu įgyvendinome ne vieną iniciatyvą, todėl S. Navickienė turėjo galimybę praktiškai matyti mano darbą ir profesinius gebėjimus“, – sakė A. Sinkevičienė.
Į darbą Raudondvario dvare ją priėmė tuometė įstaigos direktorė. Viešųjų ryšių specialiste A. Sinkevičienė pradėjo dirbti 2018-ųjų gruodį.
Skaičiavo darbus
A. Sinkevičienė BNS nurodė Raudondvario dvare komunikavusi apie renginius ir iniciatyvas, rengusi reklamą, informaciją apie dvarą, parengusi žaidimą ir įvairią kitą reprezentacinę medžiagą.
„Keletu savo darbų pavyzdžių“ ji įvardijo Liepos 6-osios renginių, Kalėdų eglės įžiebimo ir kalėdinio laikotarpio veiklų komunikaciją, informaciją ir vizualinę medžiagą Vasario 16-osios minėjimo renginiams, Šeimų ir Rudens šventėms, Savivaldos dienai, profesinėms šventėms, tarptautiniams festivaliams, parodoms, edukacijoms, kitiems renginiams.
„Profesinėms ir kitoms šventėms koordinavau vaizdo siužetų rengimą, sisteminau informaciją, rengiau scenarijus ir kitą komunikacijos turinį“, – sakė A. Sinkevičienė.
„Rengiau plakatus, kvietimus, banerius, lauko ir interneto reklamą, socialiniams tinklams ir spaudai skirtą turinį, informacines schemas, spaudos pranešimus bei vaizdo įrašų scenarijus. (...) Parengiau turistams skirtą leidinį lietuvių ir anglų kalbomis, atvirukus, žaidimą, informacines schemas, kalendorių, suvenyrus ir kitą reprezentacinę medžiagą“, – pridūrė ji.
Vienu didžiausių savo koordinuotų projektų A. Sinkevičienė nurodė Kauno rajono 70-mečio komunikaciją, kuri apėmė pagrindinio renginio ir visą jubiliejinių metų viešinimo kampaniją.
„Koordinavau vizualinės medžiagos rengimą ir adaptavimą, komunikaciją spaudoje ir socialiniuose tinkluose, radijo laidas ir reklamą, interneto bei lauko reklamą, renginio programos viešinimą, vaizdo turinį ir kitas komunikacijos priemones“, – sakė dvaro viešųjų ryšių specialistė.
Tuo metu nuo 2023-ųjų spalio savivaldybės administracijos Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriuje jai vadovaujant, koordinuojant arba tiesiogiai prisidedant, pasak A. Sinkevičienės, buvo parengta Kauno rajono integruota komunikacijos strategija, Kauno rajono gyventojo kortelė ir mobilioji programėlė „Kauno rajonas“, atnaujintas Kauno rajono ženklo ir stiliaus vadovas.
Taip pat parengta naujos Kauno rajono savivaldybės interneto svetainės koncepcija, komunikacijos projektas „Kalėdos gyvena Kauno rajone“, 2024 ir 2025 metais išleistos ir pristatytos savivaldybės veiklos ataskaitos gyventojams „Gera augti kartu“. Kauno rajono 70-mečio komunikaciją A. Sinkevičienė įvardijo ne tik vardindama Raudondvario dvare, bet ir savivaldybėje nuveiktus darbus.
„Veiklos apimtį be kokybinių pagrindžia savivaldybės veiklos ataskaitose fiksuoti kiekybiniai skyriaus rodikliai. Pavyzdžiui, 2024 metais parengti 327 pranešimai spaudai, 167 fotoreportažai, 727 vadovų sveikinimai ir padėkos, koordinuoti atsakymai į žiniasklaidos užklausas“, – nurodė A. Sinkevičienė.
„2025 metais parengti 1 tūkst. 40 savivaldybės vadovų sveikinimų ir padėkų. Rengti plakatai, skrajutės, leidiniai ir kita reprezentacinė medžiaga, administruoti 33 lauko stendai, o 2025 metais informacijos sklaidai papildomai pradėta naudoti 10 viešojo transporto laukimo paviljonų“, – pridūrė Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja.
Jos duomenimis, 2025 metais buvo parengti 750 pranešimų spaudai ir 171 fotoreportažas, administruota savivaldybės interneto svetainė ir socialiniai tinklai. Be to, 2024 metais komunikacija išplėsta į naują savivaldybei „Instagram“ kanalą.
Ryšių su žiniasklaida srityje 2024-aisiais A. Sinkevičienė nurodė koordinavusi atsakymus į 46, o 2025-aisiais – į 74 žiniasklaidos užklausas.
„Šie rezultatai nėra subjektyviai sau priskiriami nuopelnai. Valstybės tarnautojų veiklos lūkesčiai, jų vertinimo rodikliai ir pasiekti rezultatai yra fiksuojami tarnybinės veiklos vertinimo sistemoje“, – sakė A. Sinkevičienė.
Teigia nesiekianti nutylėti apie darbą dvare
A. Sinkevičienės BNS pateiktas darbų Raudondvario dvare ir Kauno rajono savivaldybės administracijoje aprašymas skiriasi savo išsamumu ir konkretumu, nors dvare ji dirba nuo 2018-ųjų, o savivaldybėje – nuo 2023-iųjų.
Specialistė nepateikė iš esmės jokių darbo dvare skaitinių rodiklių ir įgyvendintų projektų pavadinimų.
„Skirtingas aprašymo detalumas nėra susijęs su siekiu nutylėti darbą Raudondvario dvare – tai skirtingos apimties ir atsakomybės pareigos. Visi mano darbo santykiai buvo oficialūs ir deklaruoti“, – pažymėjo ji.
Pasak A. Sinkevičienės, 2018–2026 metais Raudondvario dvare jos atsakomybės apėmė konkrečią viešųjų ryšių sritį, tuo metu savivaldybės administracijoje atsakomybės yra gerokai platesnės.
„Nuo 2023 metų organizuoju ir koordinuoju viso Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus veiklą, todėl čia rezultatai apima ne tik mano individualiai atliktas užduotis, bet ir skyriaus įgyvendintus projektus, komunikacijos kanalus, strateginius sprendimus bei kiekybinius veiklos rodiklius. Skyrius pradėjo veiklą su trimis darbuotojais, šiuo metu jame dirba šeši“, – akcentavo A. Sinkevičienė.
„VšĮ „Raudondvario dvaras“ visą laiką dirbau 0,5 etato, antraeilėse pareigose, didžiąją dalį darbo atlikdama nuotoliniu būdu. Skirtingai nei bandoma parodyti viešojoje erdvėje, niekada nebuvau ir nesu dvaro atstovė spaudai ir su žiniasklaida niekada nebendravau“, – nurodė ji.
„Todėl aplinkybė, kad viešųjų ryšių specialistės kontaktiniai duomenys nebuvo viešai skelbiami įstaigos interneto svetainėje, savaime niekaip neįrodo nei darbo santykių nebuvimo, nei to, kad darbuotoja nevykdė jai pavestų funkcijų“, – pažymėjo A. Sinkevičienė.
Ji pabrėžė darbo santykius viešinusi privačių interesų deklaracijoje, todėl „nėra pagrindo formuoti įspūdžio, kad darbas VšĮ „Raudondvario dvaras“ ar kiti profesiniai ryšiai buvo slepiami“.
„Juolab, kad susidomėjimas šiais darbo santykiais ir profesinės karjeros interpretavimas per sutuoktinio politinį statusą kilo dabar, jam tapus ministru pirmininku, nors mano profesinė veikla Kauno rajone tęsiasi nuo 2013 metų“, – pridūrė A. Sinkevičienė.
Konkurse dalyvavo devyni pretendentai, apie vadovavimą skyriui sako nežinojusi
BNS taip pat A. Sinkevičienės klausė apie konkurenciją Viešojo valdymo agentūros 2023 metų rugpjūčio 5 dieną organizuotame konkurse į savivaldybės administracijos Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.
„Mano žiniomis, konkurse dalyvavo 12 pretendentų. Atranka vyko dviem etapais. Po pirmojo etapo į kitą atrankos etapą pateko du kandidatai, o galutiniame etape konkurso komisija laimėtoja atrinko mane“, – nurodė ji.
Viešojo valdymo agentūra BNS nurodė, kad šiam konkursui buvo pateikta 20 paraiškų. 12 pretendentų atitiko reikalavimus ir buvo pakviesti dalyvauti atrankoje, septyni neatitiko reikalavimų ir vienas dokumentų tikrinimo metu atsiėmė prašymą.
„Pirmajame konkurso etape – teste – dalyvavo devyni pretendentai, iš jų testą išlaikė du pretendentai, kurie ir dalyvavo antrajame etape – interviu. Konkursą, surinkusi daugiausiai balų, laimėjo A. Sinkevičienė“, – informavo agentūra.
Jos duomenimis, konkurso komisiją sudarė du Viešojo valdymo agentūros atstovai ir vienas savivaldybės atstovas.
Vyriausiąja specialiste skyriuje A. Sinkevičienė pradėjo dirbti 2023-iųjų spalio 3-iąją. Kaip pati nurodė, nuo tos pačios dienos, „esant tarnybinei būtinybei“, ji buvo laikinai perkelta į skyriaus vedėjos pareigas.
„Dalyvaudama konkurse kandidatavau į tas pareigas, į kurias konkursas ir buvo paskelbtas – Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Apie kažkokias kitas funkcijas ar pareigas dalyvaujant konkurse man nebuvo žinoma“, – pažymėjo A. Sinkevičienė.
„Man pradėjus eiti vyriausiojo specialisto pareigas, kad naujai suformuotas skyrius galėtų užtikrinti veiklą ir būtų atskaitomybė savivaldybei, man pasiūlė tapti laikinąja skyriaus vedėja“, – nurodė ji.
2024 metų liepos 31 dieną A. Sinkevičienė buvo perkelta į nuolatines skyriaus vedėjos pareigas, kai jos tarnybinė veikla buvo įvertinta kaip viršijanti lūkesčius.
„Toks karjeros kelias yra numatytas Valstybės tarnybos įstatyme – į aukštesnes pareigas valstybės tarnautojas gali būti perkeliamas po veiklos vertinimo, todėl atskiras konkursas šiuo atveju nebuvo organizuojamas“, – sakė savivaldybės skyriaus vedėja.
A. Sinkevičienė pažymėjo, kad vertinimas, kurio pagrindu ji buvo paaukštinta, apėmė skyriaus veiklos organizavimą, informacijos apie savivaldybės veiklą viešinimą, ryšių su žiniasklaida ir tarptautinio bendradarbiavimo koordinavimą, savivaldybės įvaizdžio ir komunikacijos projektų įgyvendinimą.
„Vienas iš nustatytų lūkesčių buvo rengti 5–7 pranešimus spaudai su nuotraukomis per savaitę. Šis rodiklis buvo ne tik nuolat pasiekiamas, bet atskiromis savaitėmis ir viršijamas – pavyzdžiui, 2024 metų liepos 1–7 dienomis buvo parengta 12 pranešimų su nuotraukų galerijomis“, – nurodė A. Sinkevičienė.
„Kitas lūkestis buvo nuolat skelbti oficialią savivaldybės informaciją interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje. Iki vertinimo savivaldybės interneto svetainėje buvo paskelbtos 807 naujienos. Taip pat buvo sukurtas atskiras interneto puslapis „Kalėdos gyvena Kauno rajone“, parengta ir išleista 64 puslapių savivaldybės veiklos ataskaita gyventojams“, – sakė ji.
„Dar vienas konkretus lūkestis buvo laiku atsakyti į visas žiniasklaidos užklausas. Vertinimo metu konstatuota, kad į visas žiniasklaidos užklausas buvo atsakyta laikantis teisės aktuose nustatytų terminų“, – pridūrė skyriaus vedėja.
Be to, jos teigimu, vertinimas apėmė savivaldybės vadovų sveikinimų, padėkų, kalbų ir pranešimų projektų rengimą laikantis nustatytų terminų.
„Tuo metu M. Sinkevičius nebuvo nei meras, nei politinės partijos narys. Į Jonavos rajono mero pareigas jis grįžo tik 2025 metų kovą, laikinuoju LSDP pirmininku tapo 2025 metų liepą, nuolatiniu partijos pirmininku – 2026 metų gegužę, o ministro pirmininko pareigas pradėjo eiti 2026 metų liepą. Todėl bandymas mano profesinį kelią aiškinti dabartiniu sutuoktinio politiniu statusu ignoruoja pačią faktų chronologiją“, – pabrėžė A. Sinkevičienė.
„Suprantu, kodėl dėl sutuoktinio politinio statuso šie klausimai šiandien keliami, tačiau vien santuokinis ryšys savaime nepaneigia mano profesinės patirties, konkurso rezultatų, tarnybinės veiklos vertinimo ar atliktų darbų“, – pridūrė ji.
Taip ji kalbėjo paklausta, ar gali užtikrinti, kad su karjera Raudondvario dvare ir savivaldybės administracijoje nesusiję Mindaugo Sinkevičiaus ryšiai ir galima įtaka Kauno rajone valdžią tvirtai laikantiems socialdemokratams.
A. Sinkevičienė ištekėjo 2017 metais. Kaip pati nurodė, 2018 metais jai pradedant dirbti Raudondvario dvare, M. Sinkevičius ėjo „Jonavos vandenų“ direktoriaus pareigas ir „nei tada, nei dabar neturi jokios įtakos mano profesinei karjerai“.
Nežada bylinėtis su LRT
Paklausta, kodėl su sutuoktiniu nutarė nesiginti teisiniu keliu ir neteikti ieškinio LRT dėl, kaip pati teigia, tyrime pateiktos netikslios informacijos, A. Sinkevičienė akcentavo, kad jai dabar svarbiau viešojoje erdvėje matyti objektyvius faktus apie profesinę veiklą, o ne „daromas prielaidas ir įvairias spekuliacijas, neturint realių duomenų“.
Pats premjeras praėjusią savaitę tokią poziciją grindė advokatų patarimu, jog tokiose situacijose sudėtinga pasiekti pergalę, o tema bus bereikalingai eskaluojama, taip pat – didele teisinių procesų kaina.
„Tyrimui“ užteko vieno skambučio telefonu, o konkrečios informacijos taip ir nebuvo paprašyta. Niekada nieko neslėpiau ir visiems žiniasklaidos atstovams, kurie kreipėsi, informaciją pateikiau“, – savo ruožtu tvirtino A. Sinkevičienė.
Ji BNS nurodė abiejose darbovietėse per mėnesį gaunanti apie 3,2 tūkst. eurų, bet neatskleidė užmokesčio sudėties ir kasmet uždirbamų sumų.
„Šiuo metu, dirbdama dviejose darbovietėse bendru 1,5 etato darbo krūviu, gaunu apie 3,2 tūkst. eurų per mėnesį „į rankas“. Visos mano gaunamos pajamos yra oficialios ir teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos“, – sakė A. Sinkevičienė.
„Mano atlyginimas savivaldybėje nustatomas pagal visiems taikomą darbo apmokėjimo sistemą ir niekada neviršijo kitų skyrių vedėjų atlyginimų vidurkio. Raudondvario dvare (...) mano atlygis taip pat atitinka panašias funkcijas atliekančių darbuotojų vidurkį“, – pažymėjo ji.
„Bėgant metams mano darbo užmokestis didėjo palaipsniui. Tam įtakos turėjo sukaupta profesinė patirtis ir darbo valstybės tarnyboje stažas, kintantis darbo užmokesčio lygis viešajame sektoriuje, didėjanti atsakomybė, darbo krūvis ir atliekamų funkcijų apimtis“, – nurodė A. Sinkevičienė.
LRT skelbė, kad praėjusiais metais jos vidutinės mėnesinės pajamos sudarė daugiau nei 3,8 tūkst. eurų „į rankas“.
A. Sinkevičienė BNS nurodė 2012-aisiais Lietuvos kūno kultūros akademijoje įgijusi vadybos ir verslo administravimo bakalauro, 2015-aisiais Mykolo Romerio universitete – verslo ir vadybos magistro, 2016-aisiais Kauno kolegijoje – dizaino profesinio bakalauro laipsnius.
„Profesinės veiklos metu kvalifikacija buvo keliama ir toliau – dalyvauta lyderystės, viešojo kalbėjimo ir retorikos, diasporos, civilinės saugos ir mobilizacijos mokymuose“, – pažymėjo ji.
Pradėtas vidinis tyrimas, nušalinti Raudondvario dvaro vadovai
Kaip rašė BNS, Kauno rajono savivaldybės administracija praėjusią savaitę pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų, susijusių su LRT paviešinta informacija apie A. Sinkevičienės ir socialdemokratų aplinkos įdarbinimą.
Savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris tuomet sakė, jog tarp tiriamų darbuotojų yra Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, kuria ir dirba A. Sinkevičienė.
Be to, po nacionalinio transliuotojo tyrimo nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, prašydamas įvertinti viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus.
Konservatorių parlamentaras Mindaugas Lingė teigė, jog Raudondvario dvaras 2022–2026 metais su E. Morkūno įmone sudarė 29 nekonkursines viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė viršija 71 tūkst. eurų.
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