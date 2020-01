100 tūkst. gyventojų turinčio Kauno rajono biudžetas artėja prie 100 mln. eurų

– Ar galima teigti, kad šiųmetis biudžetas yra rekordinis?

– Šis biudžetas yra subalansuotas ir nedeficitinis. Palyginti su praėjusiais metais, mokestinės pajamos auga 20 proc. Tai leis mums daryti rimtus pokyčius gerinant infrastruktūrą, didinant paslaugų prieinamumą ir kokybę, sprendžiant iškilusias problemas. Priimant sprendimus, kam teikti prioritetą, daugiau galimybių turės ir bendruomenės.

Džiaugiuosi, kad prioritetai išlaikomi – ir šiais metais beveik 54 proc. biudžeto skiriama švietimui, kultūrai ir neformaliajam ugdymui. Tai svarbu, nes susidūrėme su didžiuliais iššūkiais ikimokyklinio ugdymo sektoriuje. Kauno rajone daugėja jaunų šeimų, gimsta daug vaikų, todėl privalome plėsti vaikų darželių tinklą ir sudaryti palankias sąlygas jaunajai kartai ugdyti.

– Kaip bus sprendžiama ši problema?

– Akademijos, Domeikavos, Garliavos ir Užliedžių seniūnijose bus statomi moduliniai darželiai, numatyta Garliavos lopšelio-darželio "Obelėlė" rekonstrukcija, tęsiama – Raudondvario lopšelio-darželio. Netrukus pradės veikti šeimos modelio darželiai, kuriuos kuriame remdamiesi Vokietijos patirtimi. Per šiuos metus planuojame sukurti 1 tūkst. naujų vietų vaikų darželiuose, iš viso plėtrai skirsime per 4 mln. eurų.

– Kaip keisis savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo užmokestis?

– Patvirtinus biudžetą, darbo užmokestis daugiausia augs švietimo ir kultūros (18,5 proc.), socialinio sektoriaus (15,2 proc.), seniūnijų (14,6 proc.) darbuotojams. Darbo užmokestis Kauno rajone vidutiniškai kils 15 proc., be to, daugiau lėšų bus skiriama aplinkai. Galime drąsiai teigti, kad kartu augs ir seniūnijų biudžetai, kurie leis pasirūpinti infrastruktūros gerinimu, socialinių ir edukacinių projektų įgyvendinimu bei paslaugų teikimu.

– Kur ir kaip pakaunėje bus gerinamos gyvenimo sąlygos?

– Vandentvarkos ir nuotekų infrastruktūros plėtrai šių metų biudžete skirta per 2 mln. eurų, o keliams, pėsčiųjų ir dviračių takams – per 3 mln. eurų. Pabrėžiu: pastaroji suma yra tik savivaldybės, be Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) lėšų. Nesakau, kad šios sumos leis visiškai išspręsti kelių ar vandentvarkos problemas, tačiau, palyginti su 2019 m. tam skirtomis lėšomis, šiųmetės yra gerokai didesnės. Vandens gerinimo ir nuotekų tvarkymo darbai bus vykdomi praktiškai visose seniūnijose, o didžiausios permainos numatytos Raudondvaryje, Babtuose, priemiestinėse vietovėse.

Kalbant apie vietinės reikšmės kelius, už kuriuos atsakinga savivaldybė, jų tvarkymo eiliškumą sudėlioja bendruomenės seniūnijose, o taryba jį patvirtina ir darbai vykdomi laikantis bendruomenės priimtų sprendimų.

Noriu padėkoti Susisiekimo ministerijai, LAKD, nes jų dėka pernai Kauno rajone vyko didžiuliai pokyčiai Karmėlavos seniūnijoje ties Laisvąja ekonomine zona. Partnerystės principu Raudondvaryje prie Nevėžio tilto įrengta dviračių tako jungtis, nutiestas dviračių takas Lapėse, Ringauduose ir Akademijoje įrengtos žiedinės sankryžos, rekonstruota Krašto gatvė Neveronyse.

Džiugina, kad ir šiemet numatyti tęstiniai darbai Karmėlavos seniūnijoje ties Laisvąja ekonomine zona, Domeikavos seniūnijoje – Kumpių kaime ir kitose vietovėse.

Noriu atkreipti dėmesį, kad apšvietimo programoje šiemet Kauno rajone startuoja privačios partnerystės projektas (PPP). Taip pat bus pritraukta apie 8 mln. eurų ES lėšų. Šis PPP tęstinis projektas leis visoms pakaunės gyvenvietėms ir miesteliams gerinti apšvietimo ir jo valdymo paslaugą.

Šiemet finišuos ir keli ES struktūrinių fondų finansuojami projektai, dėl kurių gerės sąlygos ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose ir kultūros centruose. Bus modernizuojamas Užliedžių daugiafunkcis centras, rekonstruojama Šlienavos pagrindinė mokykla, užbaigti Ilgakiemio darželio pastato atnaujinimo darbai.

Esame turtingi, nes turime gražią gamtą, žemdirbystės tradicijas, verslą, tačiau labiausiai džiugina žmonės, kurie čia gyvena, dirba ir kuria.

Kaip ir pernai, bus tęsiami pakaunės stadionų atnaujinimo darbai. Šiemet numatyta pradėti Babtų gimnazijos, Užliedžių ir Čekiškės stadionų rekonstrukciją. Garliavoje, prie Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos, įrengsime tarptautinius standartus atitinkančią futbolo aikštę.

– Šie metai – jubiliejiniai Kauno rajonui. Galbūt numatyta daugiau renginių ir didesnė suma jiems organizuoti?

– Kauno rajonas įkurtas prieš 65-erius metus. Esame turtingi, nes turime gražią gamtą, žemdirbystės tradicijas, verslą, tačiau labiausiai džiugina žmonės, kurie čia gyvena, dirba ir kuria. Kultūrinis potencialas pakaunėje – milžiniškas, džiugina bendruomenių organizuojami mėgėjiškos kultūros renginiai. Daug kolektyvų ir meno kūrėjų turi "Aukso paukštės" apdovanojimą, yra nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatai.

Didžiuodamasis sakau, kad mūsų partneriai yra Kauno valstybinė filharmonija, Kauno valstybinis muzikinis teatras, Kauno nacionalinis dramos teatras, jų vadovai mato ne tik Raudondvarį, bet ir atranda erdves Zapyškyje, Samylus, Vilkiją. Toliau aktyviai dalyvausime "Kaunas – kultūros sostinė 2022" renginiuose, kurie vyks ir pakaunės miesteliuose. Šiam tikslui biudžete numatyta 739 tūkst. eurų.

– Vis daugiau turistų atranda vaizdingas Kauno rajono vietas. Kokią žinią galite jiems pasiųsti?

– Turime ne tik unikalią galimybę iš naujo atrasti Kačerginę, Kulautuvą, Zapyškį, bet ir dar neišvaikščiotus takus Kauno marių regioniniame parke, Vilkiją ir kitas naujas erdves. Kauno rajono savivaldybės teritorijoje teka įspūdingiausios šalies upės: Nemunas, Nevėžis, Dubysa, Jiesia, tyvuliuoja Kauno marios. Kauno rajono savivaldybė remia jau pamėgtą reguliarų maršrutą nuo Kauno iki Vilkijos, laivas sezono metu kursuos ir šiemet. Ties Zapyškiu keleivius ir turistus – dviratininkus ir pėsčiuosius – šiemet kels didesnis keltas, bus rengiamos edukacinės kelionės.

Kauno rajonas – miškinga vietovė, esame išsaugoję rekreacinius parkus. Pro gražiausias vietoves driekiasi dviračių takai, skirti aktyviam poilsiui, o kartu LAKD plečiami dviračių takai susisiekimui su miestu.

– Per metus paprastai vyksta biudžeto tikslinimas. Ar yra vilties, kad skaičius taps apvalus ir biudžetas pasieks 100 mln. eurų?

– Aš tuo net neabejoju. Esame gyvybingas, bendruomeniškas ir verslus kraštas. Tikiu, kad čia ir toliau plėtosis gyvenamoji statyba, kursis verslo, logistikos įmonės, o žmonės bei įmonės ir toliau rinksis Kauno rajoną.